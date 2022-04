Oslo-lærer siktet for voldtekt av elev på skoletur

En mannlig lærer i 20-årene etterforskes for å ha voldtatt en elev på et hotellrom under en skoletur til Belgia i fjor høst.

– Han nekter straffskyld og er opprørt over de anklagene som rettes mot ham, sier lærerens forsvarer, advokat Kim Gerdts, til TV 2.

Ifølge TV 2s opplysninger skjedde den påståtte voldtekten på et hotellrom på nattestid. Forholdet ble anmeldt påfølgende dag.

Læreren ble raskt avhørt av belgisk politi, som innledningsvis etterforsket saken på egen hånd. Først i år har saken formelt blitt overført til norsk politi.

– Hovedregelen er at straffbare forhold etterforskes i det landet det har funnet sted, men det er i dette tilfellet også anledning til å etterforske og iretteføre forholdet i Norge, sier politiadvokat Anette Grevstad Myrhaug i Oslo politidistrikt til TV 2.

– Skal virkelig ikke skje

Foreløpig er ikke læreren avhørt av norsk politi, ifølge Gerdts. Forsvareren er heller ikke kjent med hva læreren har sagt til belgisk politi, fordi avhøret ennå ikke er oversatt.

Den fornærmede elevens bistandsadvokat Christian Flemmen Johansen forteller at saken har vært svært tung og traumatiserende for henne.

– Det har vært en forferdelig opplevelse som i stor grad har preget hennes hverdag. Dette er noe som ikke skal skje, sier han.

– Samtidig er vi glade for at saken er overført til Norge og blir behandlet på en god måte.

BISTANDSADVOKAT: Christian Flemmen Johansen representerer den fornærmede skoleeleven. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

I desember, før saken ble overført til norsk politi, var TV 2 i kontakt med belgisk politi, som ikke ønsket å svare på noen spørsmål om etterforskningen.

Rektor: – Jobbet intenst

TV 2 har flere ganger vært i kontakt med rektoren ved den aktuelle videregående skolen. Rektoren opplyser at de umiddelbart suspenderte læreren.

– Vi involverte raskt advokat, og etter en drøftelsessamtale valgte læreren selv å slutte. Vedkommende har ingen kobling til oss lenger, sier rektoren til TV 2.

Ifølge rektoren, som selv var med på turen og fikk høre om hendelsen neste dag, har det hele vært tøft for mange av elevene.

Skolen kontaktet raskt eksperter på oppfølging av unge personer i slike saker, deriblant psykologer.

– Vi har jobbet intenst med de elevene som har sett eller hørt ting, for at de skal få en best mulig oppfølging. Psykososialt har skolen gjort alt som står i vår makt for å få elevene tilbake på beina, sier rektoren.

Forsvarer: – Har ny jobb

Gjennom bistandsadvokat Flemmen Johansen uttrykker også fornærmede at hun er fornøyd med oppfølgingen fra skolen i etterkant av hendelsen.

Selv mener læreren det var feil at han måtte slutte i jobben.

– Men med en sånn sak hengende over seg ville det uansett bli vanskelig å samarbeide med rektor og skolen. Han har i dag en ny jobb, sier forsvarer Gerdts.

Politiadvokat Grevstad Myrhaug har ikke svart på TV 2s spørsmål om hvor etterforskningen står i dag, utover at saken etterforskes aktivt.