E24: Thon Hotels og Scandic trekker permitteringsvarsler

Hotellkjedene hadde sendt ut permitteringsvarsler til mange av sine ansatte.

Nå trekkes samtlige tilbake, skriver E24.

– Det blir ingen permitteringer, opplyser konserndirektør i Thon Hotels, Morten Thorvaldsen, til nettstedet.

Tillitsvalgt Anne Marie Andersen i Scandic er svært lykkelig over å kunne opplyse om det samme.

– Jeg har akkurat fått beskjed om at Scandic trekker alle permitteringsvarsler, sier Andersen.

Nyheten kommer i kjølvannet av at lønnstøtteordningen til næringslivet ble utvidet, da regjeringspartiene og SV mandag ble enige om at maksbeløpet økes til 40.000 kroner i måneden per ansatt.

Tidligere tirsdag ble det kjent at hotellkonsernet Nordic Choice Hotels ikke kommer til å permittere noen av sine ansatte selv om kjeden mener lønnsstøtteordningen er for dårlig.

Ifølge hotellkjeden til Petter Stordalen dekker ordningen bare 35 prosent av lønnskostnadene for de fast ansatte, så konsernet vil selv ta størstedelen av regningen for å holde de ansatte i jobb.

– Vi velger å ta menneskelige hensyn foran økonomiske. Jeg vil likevel understreke at selv om dette er den eneste ordningen vi kan bruke, er den en skuffelse når tapene vi nå må ta, kommer fordi vi er ilagt næringsforbud, sier administrerende direktør Torgeir Silseth i Nordic Choice Hotels.

Hotellkonsernet har rundt 5.000 ansatte i Norge. Mange har vært permittert i flere runder og gjerne langvarig.