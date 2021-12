LaLiga-regelverk betyr mer hodebry for Xavi

Den spanske toppdivisjonens lovverk byr på logistikkproblemer for Xavi og hans Barcelona.

– Det er en ganske dum regel.

Det var Barcelona-trener Xavi Hernández sine ord da han ble bedt om å kommentere regelverket i LaLiga.

Den spanske avisen AS melder at Xavi sliter med hvor mange spillere han kan nytte fra B-laget denne sesongen.

Mer spesifikt snakket Xavi om en regel som tilsier at det må være syv spillere fra førstelaget på banen til alle tider.

Hva betyr det for Barcelona?

I praksis betyr regelen at Xavi kun kan ha tre spillere som ikke er registrerte førstelagsspillere på banen samtidig.

Dette er én spiller mindre enn kravet, ettersom et lag i teorien kan ha fire B-lagsspillere på banen på samme tidspunkt.

Skulle derimot en førstelagsspiller få rødt kort, vil laget gå ned til seks fra førstelaget på banen. Da konstaterer LaLiga-lovverket at motstanderlaget har rett til å hevde brudd på reglene, og får automatisk tildelt en 3-0-seier.

Den fornærmende parten får i tillegg en betydelig pengebot, det siste et Barcelona i økonomisk krise trenger akkurat nå.

– Det er klart at det er en risiko å spille med fire fra andrelaget. Det skjedde forrige kamp. Jeg skulle stille med fire spillere fra B-laget og Carles Naval [delegat for førstelaget] advarte meg om at hvis en spiller fra A-laget ble utvist, tapte vi automatisk kampen, bemerker en tydelig oppgitt Xavi.

I en sesong preget av flere skadeplager og spillere ute av form, har den tidligere midtbanemaestroen måttet hente et dryss av unggutter opp fra klubbens B-lag.

Skadelisten inkludrerer toppscorer Memphis Depay og stjerneskuddet Ansu Fati. Situasjonen ble mildt sagt ikke forbedret av nyhetene fra Sergio Agüero om at han måtte legge opp som fotballspiller, grunnet hjertefeil.

Xavi har måttet sett seg avhengig av ungguttene denne sesongen, blant annet Eze Abde, Gavi, Nico og Jutglà.

IMPONERER: Midtbanejuvelen Gavi (17) har storspilt for Barcelona denne sesongen. Her avbildet etter kunstscoringen mot Elche i helgen. Foto: PAU BARRENA

Det blir derimot en for stor risiko å ha alle fire på banen samtidig. Spanjolen er derfor nødt til å rotere en allerede syltynn tropp, og sikre at kun tre av dem spiller til samme tid.

Det byr på stor frustrasjon for klubblegenden.

– Hvis vi er for breddefotballens beste, bør den regelen være klarere fordi spillerens framgang hindres. Vi verdsetter at det er spillere tilknyttet andrelaget som når opp til førstelaget, forklarer hovedtreneren.