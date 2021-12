Helsedirektoratet ber kommunene forberede seg på omikronbølge

I et brev datert 20. desember viser direktoratet til at flere europeiske land nå opplever rask økning i smitten med omikronvarianten av viruset.

De ber kommunene forberede seg på en smittebølge med korona, og at det kan komme en influensabølge samtidig. Direktoratet understreker at de vet at kommunene aktivt utnytter og har oversikt over lokale ressurser.

– Vi ber likevel nå kommunene se helse- og sivilberedskap som en helhet og å forberede seg på økt smitte og mobilisere for alle disse forhold, heter det.

* De ber kommunene ha klar kriseledelse og operative tjenesteledelser som kan håndtere økt smitte over tid.

* Vaksinering av uvaksinerte grupper, og vaksinering med en 3. forsterkningsdose.

* Økte kapasiteter i tjenestene; TISK (særlig testing og smittesporing), fastlegeordningen, legevakt, institusjoner, hjemmetjenester, mottak av utskrivningsklare pasienter og oksygenbehandling

* Beredskap for å ivareta kritiske samfunnsfunksjoner og eventuelle andre hendelser som kan oppstå.

* Helsedirektoratet vil legge til rette for bruk av helseberedskapsloven dersom situasjonen krever dette til beordring av personell og rekvirering av hoteller med mere til ekstra sengeplasser og annet, jf. kommunenes planlegging for dette i mai-juni 2020.

(©NTB)