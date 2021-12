Krever offentliggjøring av Frode Berg-rapport

Partiet Rødt mener at en manglende offentliggjøring gjør Stortingets mulighet for kontroll svært vanskelig.

Partiet Rødt fremmet tirsdag et representantforslag for Stortinget der de krever offentliggjøring av det hemmelige sammendraget av Frode Berg-rapporten.

Partiet benytter anledningen som Stortinget har til å fatte vedtak om avgradering i lovs form. Forslaget kommer etter et omfattende hemmelighold i en av Norges største spionskandaler.

En mislykket etterretningsoperasjon som den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg ble dratt inn i, førte til at han ble viklet inn i et dobbeltspill, der russisk kontraetterretning fôret den norske E-tjenesten med falske opplysninger.

Da han ble pågrepet i Moskva i desember 2017, hadde den russiske sikkerhetstjenesten FSB samlet omfattende bevis mot Berg siden 2015.

Kritikk

EOS-utvalget har utarbeidet et sammendrag, som de mente var egnet for offentliggjøring. Men da Stortingets presidentskap ba Forsvarsdepartementet om å avgradere sammendraget, nektet departementet å gjøre det.

EOS-utvalget skal på flere punkter ha konkludert med at E-tjenesten har opptrådt svært kritikkverdig, men heller ikke et kort sammendrag på fire sider er blitt offentlig kjent.

I vår sa Stortinget med 46 mot 42 stemmer nei til å avgradere et kort sammendrag av rapporten.

– Forslagsstillerne viser til at de norske etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene, disponerer svært inngripende maktmidler og mener det er avgjørende for demokratiet, rettssikkerheten og menneskerettighetene at det føres kontroll med disse tjenestene, skriver stortingsrepresentantene Geir-Asbjørn Jørgensen, Seher Aydar og Bjørnar Moxnes i forslaget.