Betaler mer skatt enn Apple og Google

Av alle selskap i verden betaler norske Equinor nest mest skatt i 2021. Bare den saudiarabiske giganten Saudi Aramco betaler mer, viser en analyse fondsforvalter Robert Næss i Nordea har utarbeidet.

Og ja, det er snakk om rene penger. 182 milliarder kroner for å være nøyaktig.

Mye mer enn verdens største selskap Apple, Google og andre internasjonale giganter ligger an til å betale i år - og solid rekord. Aldri før har Equinor betalt så mye i skatt.

Analysen kommer fra en algoritme som overvåker nærmere 100 000 selskap i hele verden.

– Hvor mye er 182 milliarder kroner?

– Det tilsvarer 67 400 kroner per arbeidstager i Norge, sier Robert Næss.

Til sammen betaler alle som har jobb i Norge 580 milliarder kroner i inntektsskatt i et normalår. Mens Equinor altså ligger an til å betale 182 milliarder.

– Hadde vi hatt tre selskap som Equinor kunne vi i prinsippet droppet inntektsskatten helt, sier Næss.

Så skal det sies at ikke alle de 182 milliarder kronene fra Equinor havner i Norge. Mer om det lenger nede.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Markets.

Langt fra normalt

De enorme skatteinntektene fra Equinor er langt fra normale.

Hovedårsaken til at det blir så mye mer i år er de ekstreme gassprisene Equinor nå oppnår i markedene. Inntjeningen ligger an til å mangedoble seg. Enkelte analytikere tror på et resultat før skatt på 300 millilarder kroner.

Norge er en virkelig vinner av energikrisen i Europa, Robert Næss

– Av dette er i alle fall 140 milliarder kroner inntjening fra gass, påpeker Robert Næss.

– Hvis vi fordeler disse pengene jevnt over hele landet blir det 60 000 kroner per husholdning. Så Norge er en virkelig vinner av energikrisen i Europa, påpeker fondsforvalteren.

De rekordartede tallene kommer etter Anders Opedals første, hele kalenderår som toppsjef i Equinor.

Gass for milliarder: Equinors finansdirektør Ulrika Fearns og oljefondsjef Nicolai Tangen fotgrafert i bunnen av pengemaskinen Troll A i oktober. Foto: Ole Bjørn Bratland/Equinor.

– Equinor skal være et ledende selskap i det grønne skiftet og fortsette å bidra til alle samfunnet vi er en del av. Vi er stolte å levere resultater som gjør oss i stand til å bidra til fellesskapet med skatteinnbetalinger på dette nivået, sier Opedal til TV 2.

Equinor bekrefter: Flere rekorder i år

– Etter et år der norske myndigheter bidro med en midlertidig skattepakke for å holde aktivitetsnivået normalt igjennom pandemien, føles disse skattebetalingene ekstra godt, legger Opedal.

Equinor betaler skatt til Norge fortløpende med et halvt års forsinkelse. I fjerde kvartal alene har selskapet betalt inn til sammen 55,5 milliarder kroner.

– Den ene innbetalingen av skatt var på over 40 milliarder kroner, som er den største enkeltbetalingen i selskapets historie, sier Opedal.

Fordi Equinor er børsnotert både i USA og Norge kan han ikke kommentere de endelige tallene for 2021, men ved slutten av tredje kvartal lå selskapet an til å betale 130 milliarder i skatt til Norge, opplyser Opedal.

Det høyeste i selskapets historie

– Skatt til Norge på over 130 milliarder for året vil være det høyeste i selskapets historie. Siste tidligere høyeste innbetaling var på ca 120 mrd NOK i 2012

Robert Næss sitt anslag på 182 milliarder gjelder Equinors totale skatteutbetalinger i 2021. I fjor gikk omlag 40 prosent av disse pengene til andre land - mest til Angola og Aserbajdsjan.

Kontrasten mellom tabellen over og de mangedoble skatteutbetalingene i 2021 er også kontrasten mellom to svært ulike år.

Mens 2021 blir et historisk sterkt år for Equinor bidro lave råvarepriser og store tap i USA til at 2020 står igjen som et av de svakere årene.