Derfor spås Steven Gerrard en stor managerkarriere

Fire seirer på de seks første kampene, to jevne kamper mot ligaens to beste lag og rask klatring på tabellen. Etter at Steven Gerrard tok over manageransvaret for Aston Villa i november, har optimismen fått grobunn i Birmingham.

Klubben som etter salget av Jack Grealish slet tungt med å gjenskape fjorårets resultater, ser plutselig ut som et lag å regne med igjen.

– Jeg har tro på det prosjektet Gerrard har startet i Villa. Det er jo en stor klubb, som skal være langt oppe på tabellen, og nå har de nok funnet sin mann, sier Brede Hangeland.

Gode lederegenskaper

Da den tidligere landslagskapteinen gjestet TV 2s Premier League-podkast forrige uke, var han full av lovord om jobben Steven Gerrard har gjort etter at han tok over manageransvaret etter Dean Smith.

I november, da trenerbyttet skjedde, lå Aston Villa på 16.plass på tabellen bare to poeng unna nedrykksplass. Nå er klubben nummer ti, elleve poeng foran lagene som akkurat nå risikerer nedrykk.

Hangeland er imponert, men ikke overrasket over hvordan alt har snudd under Gerrards ledelse.

– Jeg har alltid tenkt at Gerrard er ekte vare, sier han i podkasten.

Den tidligere forsvarsbautaen husker godt møtene med den nåværende Aston Villa-manageren fra den gangen de begge var spillere. Han la allerede da merke til Gerrards lederegenskaper.

– Han var en god enkeltspiller, men også en stor leder. Ikke bare når det gjaldt innsats, som er enkelt å se på TV, men også når det gjaldt taktiske vurderinger underveis i kampene. Han var managerens forlengede arm på banen, sier Hangeland, og fortsetter:

– I tillegg har han en voldsom «drive», så jeg blir ikke overrasket dersom han blir en toppmanager. Han kan ta Aston Villa ganske høyt på tabellen allerede denne sesongen, sier Hangeland.

Forbedret midtbanen

Den tidligere Fulham-spilleren er ikke den eneste som har latt seg imponere av Gerrards inntreden i Premier League.

Forrige uke skrev Martin Laurence i The Guardian en analyse av hvordan Gerrard har forandret Aston Villa etter at han kom til klubben fra Rangers.

«Han har umiddelbart hevet nivået på nesten alle felt, ikke minst hva gjelder intensitet og organisering, som var på et nullpunkt da Smith forlot klubben», skriver Laurence.

Skribenten mener at det er på midtbanen til Villa den største forandringen har skjedd.

«En midtbane, som ofte ble forbigått fordi den ikke hadde noen fasong, spiller nå en langt større rolle i lagets spill, både med og uten ball», skriver Laurence.

Allerede populær

Forbedringene har også supporterne lagt merke til. De har allerede omfavnet sin nye manager, som fortsatt er et ikon i Liverpool.

– Det har vært veldig positivt for Aston Villa at han har kommet inn. Jeg tror alle klubbens supportere er fornøyde med det han har gjort så langt, sier Øyvind Siegel, leder for AVSC Norway, klubbens norske supporterklubb.

Supporterlederen tror Aston Villa har hatt gått av å få inn en manager som ikke har det kjærlige forholdet til klubben som forgjengeren hadde.

STILLER KRAV: Steven Gerrard er tøffere enn sin forgjenger, mener supporterleder. Foto: JASON CAIRNDUFF

– Dean Smith var en av oss, han var Villa-supporter. Og det tror jeg gjorde ting litt vanskelig etter hvert. Han ble for snill, og turte ikke å gjøre nok endringer, sier Siegel, som mener Gerrard har kommet inn med en annen tilnærming.

– Personlig mener jeg at han virker mye tøffere. Det virker som om han stiller større krav til spillerne og stråler vinnervilje, sier han.

Siegel tror Gerrard er mannen som kan ta Aston Villa tilbake i toppen av engelsk fotball.

– Vi hadde kommet så langt vi kunne med Dean Smith. Nå tror jeg Villa kan vokse til å bli et lag som konkurrere om å vinne cuper og ende blant de seks-åtte beste i ligaen hvert år, sier han.