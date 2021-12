Stine fikk kraftige blødninger etter vaksinasjon: – Jeg vil avvente tredje dose

Flere kvinner vil avvente tredje dose etter at FHI bekreftet at menstruasjonsforstyrrelser er en bivirkning av koronavaksinen. Fortsatt er det mange ubesvarte spørsmål.

Tidligere i høst fortalte TV 2 om hvordan over 200 kvinner opplevde menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinen.

Noen opplevde å miste menstruasjonen helt, mens andre opplevde langvarige blødninger som varte i måneder.

Blant dem var Stine Reksten fra Førde.

Hun hadde hverken vært plaget med mye menstruasjonssmerter eller kraftige blødninger – før hun tok koronavaksinen i juni. Siden har smertene nærmest vært konstante.

– På det verste lå jeg i fosterstilling i sofaen eller senga for det var så vondt. Jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg. Det var nesten som rier, sa hun.

Nå har FHI bekreftet at menstruasjonsforstyrrelsene kan ha sammenheng med koronavaksinen.

UREGELMESSIG: Reksten har fått store mensforstyrrelser etter at hun tok vaksinen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Glad for å bli tatt på alvor

Reksten har hatt uregelmessig syklus og kraftige menstruasjonssmerter i over et halvt år.

– Situasjonen er fortsatt den samme. Bare den siste måneden har jeg hatt flere uforutsigbare blødninger, sier hun.

Smertene preger også fortsatt hverdagen.

– Jeg kjenner det hele tiden, men noen dager verre enn andre. Det er rett og slett ganske kjipt, sier hun.

Da hun endelig fikk svar på at plagene kan skyldes koronavaksinen, ble hun lettet.

– Det er fint at de har funnet sammenhengen for det er godt å endelig få det bekreftet. Jeg er også glad for at vi blir tatt på alvor, sier Reksten.

LETTET: Reksten er lettet over å ha fått bekreftelse på at koronavaksinen kan påvirke menstruasjon. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Utsetter tredje dose

Da TV 2 intervjuet henne i slutten av oktober, sa hun at hun valgte å stole på FHI og tro at det å vaksinere seg er det fornuftige til tross for plagene.

I sine nye råd til kvinner som har opplevd kraftige menstruasjonsforstyrrelser, anbefaler de å avvente videre vaksinasjon inntil årsaken er undersøkt eller symptomene har gått over.

– Jeg er veldig glad for at det ikke blir et vaksinepress for oss som opplever disse bivirkningene før de vet mer om konsekvensene av en tredje dose, sier hun.

Hun sier hun vil følge situasjonen tett, men har landet på beslutningen om å utsette oppfriskningsdosen inntil videre.

– Jeg er fortsatt for vaksinen, men jeg vil avvente til det foreligger flere svar, før jeg tar stilling til en eventuell tredje dose.

Forstår bekymringen

– Det er lett å forstå at kvinner som har opplevd menstruasjonsforstyrrelser blir bekymret, sier lege Lill Trogstad i FHI.

VAKSINEN: Lill Trogstad er prosjektleder for kohortstudien som har bekreftet en sammenheng mellom menstruasjonsforstyrrelser og koronavaksinen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Hun viser til at FHI har kommet med en rekke råd til kvinner som har opplevd menstruasjonsforstyrrelser, blant annet om hvordan de skal forholde seg til vaksinasjon.

– Dersom du har opplevd forbigående forstyrrelser og du er tilbake til din vanlige syklus, kan du fortsette vaksinasjonsprogrammet, sier Trogstad.

Dersom du har opplevd kraftigere eller mer langvarige plager og er bekymret, kan du avvente.

– Da bør du vente til plagene er over eller til eventuell annen årsak til menstruasjonsforstyrrelsene er utredet. Det er også en liten gruppe som har hatt veldig kraftige plager og som har trengt behandling. For disse bør avgjørelsen om videre vaksinasjon tas i samråd med egen lege, sier hun.

Legen kommer også med en klar oppfordring til kvinner som har vedvarende plager.

– Det er viktig at du kontakter lege for å utelukke at det ikke er en annen årsak til menstruasjonsforstyrrelsene.

– Trenger flere svar

28 år gamle Sheerin Yunusi Paulsen har også opplevd store endringer i menstruasjonssyklusen etter koronavaksinen. Hun har ventet spent på hva FHIs undersøkelse ville slå fast.

– Det er veldig fint å få en bekreftelse på at dette faktisk er en bivirkning av vaksinen. Man begynner jo å lure på om det bare er noe man innbiller seg, sier Paulsen.

BEKYMRET: Sheerin har opplevd forstyrrelser i menstruasjonssyklusen etter at hun tok korona vaksine. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Selv FHI bekrefter at koronavaksinasjon kan påvirke menstruasjon er det knyttet usikkerhet til hvor lenge disse menstruasjonsforstyrrelsene varer.

– Dette er det store spørsmålet. For min del er det ingen endring, så nå har jeg nesten slått meg til ro med at det er ekstremt uregelmessig, sier Paulsen.

Bekymret for fertiliteten

I rekkehuset på Holmlia i Oslo har Paulsen og samboeren et ekstra soverom. Planen er at dette senere skal gjøres om til barnerom, men Paulsen frykter at menstruasjonsforstyrrelsene kan ødelegge drømmen om å bli gravid.

– Jeg lurer selvfølgelig veldig på om dette også påvirker fertiliteten. Nå har FHI slått fast at vaksinen kan påvirke syklusen, men vi vet ikke om det også kan påvirke eggløsningen, sier Paulsen.

TOMT ROM: Dette rommet skal forhåpentligvis bli et barnerom. Nå brukes det som kontor. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Da Paulsen først opplevde at mensen ble uregelmessig tok hun en rekke graviditetstester.

– Før kunne jeg si på klokka når jeg fikk mensen, så fast har den vært, sa Paulsen til TV 2 i starten av november.

Nå håper hun at både FHI og andre land fortsetter å forske på hvordan vaksinen påvirker kvinner.

– Det er utrolig viktig at vi får alle fakta på bordet, sier Paulsen.

GRAVID: Paulsen trodde først hun var gravid, da mensen uteble. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Trenger ikke tredje dose

Paulsen har nylig hatt korona og trenger derfor ikke ta stilling til om hun skal ta den tredje dosen.

– Jeg er litt lettet over at jeg slipper å forholde meg til det, sier Paulsen.

Hun tror likevel at hun hadde valgt å ta boosterdosen dersom det var nødvendig.

– Jeg jobber selv innen helse, så jeg vet hvor viktig vaksinering er for å hindre alvorlig sykdom. Det fikk jeg også selv erfare da jeg hadde korona, sier Paulsen.