Profilert forretningsmann siktet for kroppsskade – settes ikke i varetekt

Hordaland tingrett vil løslate den profilerte forretningsmannen som er siktet for grov kroppsskade. Den fornærmede er alvorlig skadd, men tilstanden beskrives som stabil.

Den profilerte forretningsmannen ble pågrepet søndag, siktet for overtredelse av straffelovens § 273, som omhandler kroppsskade. Kun timer tidligere hadde politiet funnet en alvorlig skadd mann i en bakgård i Bergen sentrum, som de mener falt ned fra tredje etasje.

Den siktede mannen møtte tirsdag til fengslingsmøte i Hordaland tingrett, hvor påtalemyndigheten ba om to ukers varetektsfengsling. Forsvarer Einar Råen begjærte sin klient løslatt, og sier den siktede mannen nekter straffskyld.

Retten støttet den siktedes forklaring, og finner ikke at det er skjellig grunn til mistanke om at han har begått en straffbar handling.

– Jeg mener tingretten har foretatt en korrekt vurdering av bevisene slik de ligger i dag, sier Råen til TV 2 etter at fengslingsmøtet er over.

Anket på stedet

Politiadvokat Celin Hauge Andersen velger å anke avgjørelsen, og mannen blir dermed sittende i varetekt frem til lagmannsretten har fattet en avgjørelse i saken. Forsvarer Råen tror ikke dette vil endre utfallet.

– Lagmannsretten skal foreta den samme bevisvurderingen, så jeg kan ikke se for meg at de vil komme til en annen konklusjon, sier forsvareren. Han håper på en avgjørelse i fengslingsspørsmålet i løpet av onsdag.

Politiadvokat Hauge Andersen har tidligere begrunnet varetektsfengslingen med hensyn til bevisforspillelsesfare.

– Politiet etterforsker ut ifra flere hypoteser, der en av hypotesene er at dette skyldes en straffbar handling, sa politiadvokaten til TV 2 mandag.

Alvorlig skadd

Kjetil Ottesen er oppnevnt som den fornærmede mannens bistandsadvokat, og snakker med TV 2 umiddelbart etter avgjørelsen:

Kjetil Ottesen er den fornærmedes bistandsadvokat, men har kun hatt en kort samtale med sin klient. Foto: Mathias Kleiveland/TV 2

– Det blir interessant å se hva lagmannsretten sier. Jeg er mest opptatt av at det er mange ubesvarte spørsmål i denne saken. Av mange grunner er det viktig å finne ut av hva som har skjedd, sier Ottesen til TV 2.

Han vil diskutere avgjørelsen med sin klient så snart helsen hans tillater det. Den fornærmede mannen har så langt ikke vært i stand til å la seg avhøre.

– Han er innlagt på sykehuset og tilstanden er alvorlig. Det er usikkert hvordan prognosen hans er akkurat nå, sier Ottesen. Han forteller at selv om skadeomfanget er alvorlig, beskrives tilstanden som stabil. Den fornærmedes familie er ifølge Ottesen preget etter hendelsen.

– De synes det er vanskelig og ønsker å få svar på hva som har skjedd, avslutter bistandsadvokaten.

– Kjempestor påkjenning

Forsvarer Einar Råen forteller at den siktede mannen nekter straffskyld. Foto: Mathias Kleiveland/TV 2

Forsvarer Råen sier det har vært en stor belastning for den siktede mannen å sitte i arresten. Forretningsmannen ønsker ifølge Råen å bidra til at saken oppklares.

– Det er en kjempestor påkjenning for min klient, ikke minst vissheten om at en person er alvorlig skadet og at han ikke får opplysninger om hvordan det går med ham etter ulykken, forteller Råen.

Forsvareren peker på at den siktede har sittet i et langt avhør om saken, og at han har forklart seg så godt han kan.

– Han har et sterkt ønske om å bidra til å oppklare denne saken, denne tragiske ulykken, avslutter Råen.

Det var søndag morgen den fornærmede ble funnet i en bakgård sentralt i Bergen. Kort tid etter funnet opplyste politiet at fornærmede sannsynligvis falt fra en av etasjene over. Samme dag ble den nå siktede mannen pågrepet på adressen.