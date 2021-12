Yvonne er én av mange som ikke gleder seg til jul: – Når desember er her, kommer uroen

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Barn og alkohol hører ikke sammen i jula. Det sier TV 2-anker, Yvonne Fondenes, som mener at å korke flasken på julaften er en liten pris for foreldre å betale.

De aller fleste barn gleder seg til jul, men det er også mange som gruer seg til høytiden, i frykt for foreldrenes drikkevaner. TV 2-profil Yvonne Fondenes (40) var én av dem som synes julen var vanskelig som barn – og som fremdeles synes det kan være utfordrende.

Tidligere i år åpnet hun seg opp om sin egen oppvekst i et voldelig og alkoholisert hjem, midt i et rolig og ressurssterkt villastrøk i Bergen.

– Jeg har fine minner fra julen som barn, men det er ofte de litt vonde og vanskelige minnene som setter seg fast og blir med deg videre, sier hun og fortsetter:

– Jeg kan huske en jul der jeg våknet til et juletre som var veltet på gulvet og gavene som hadde blitt kastet veggimellom i stuen. De timene på morgenen, før foreldrene dine våkner, og du ikke vet helt hvordan denne julen blir og hvordan stemningen er – den ganske vondt å kjenne på som barn. Og ting som du kanskje ikke kobler helt som liten, som at faren din går og legger seg på sofaen og sovner lenge før du har pakket opp julegavene.

Ambivalent forhold til julen

Yvonne vokste opp i et hjem med en far som til tider drakk for mye, og som slo mamma. Derfor var hun alltid i beredskap og hadde en konstant angst og uro inne i seg. Julen var intet unntak.

– Hva gjorde det med deg?

YVONNE SOM BARN: Yvonne Fondenes vokste opp i et voldelig og alkoholisert hjem. Foto: Privat

– Man gleder seg ikke til jul sånn som andre barn gjør, kanskje. Og man synes det kan være vanskelig fordi man føler på en utrygghetsfølelse. Man har ikke kontroll og man vet ikke hvordan denne julen blir. Det er ikke gavene man er opptatt av – man er mest opptatt av å finne ut hvordan stemningen er denne julen, sier journalisten og fortsetter:

– Jeg har et ambivalent forhold til jul som voksen. Jeg kjenner at når desember er her, så kommer uroen. Jeg har ingen grunn til det, for jeg har fine juler i dag, men det ligger likevel der.

Hun pynter ikke til jul hvis hun ikke må. Etter nok mas fra moren, får hun opp en julestjerne og et par nisser i siste liten. I tillegg må journalisten ha kontroll på hvem hun skal tilbringe høytiden med.

– Jeg kjenner et behov for å vite hva som skjer. Men jeg kunne noen år fint å ha hoppet over julen.

Venter sitt første barn

I år har hun en ekstra god grunn til å tenke på de mange barna som lever med foreldre som drikker litt for mye alkohol. Hun venter nemlig selv en liten jente til våren – og dermed blir hun og samboeren hennes foreldre for første gang.

– Det er veldig stort å få barn for første gang. Det var ikke en selvfølge, så jeg er veldig glad for det, sier hun og fortsetter:

DROPPER ALKOHOL I JULEN: Yvonne Fondenes håper at flere foreldre kan droppe alkoholen i julen. Foto: God morgen Norge

– For meg, så hører ikke alkohol og barn sammen. Heller ikke i julen. Mitt barn skal aldri se en endring i meg som gjør at de blir redde eller urolige. Så jeg tenker at når man har barn, så feirer man jul på barnas premisser og da setter man korken i flasken og drikker julebrus eller juleøl uten alkohol. Som barn så merker du veldig fort endring hos foreldrene dine, og det er mye før enn det du selv tror.

Yvonne er klar over at dette er et moralsk og muligens et ekstremt standpunkt for enkelte. Hun har selv opplevd flere ganger at venninnene hennes har sagt at de forstår hennes standpunkt med den historien hun bærer på, men at de har kontroll på drikkingen og at de stopper før den store endringen kommer.

– Også har du de som sier at det er viktig at barn får et normalt forhold til alkohol, men det er voksenargumentasjon. Det er ikke barnas premisser, og jeg tenker at spesielt julen skal vi feire på barna sine premisser.

Takker for åpenheten

Katrine Gaustad Pettersen, fungerende generalsekretær i alkovett-organisasjonen Av-og-til, forteller at også de er opptatt av at jula er en viktig tid for barna.

– De gleder seg i ukesvis og månedsvis, så det er en situasjon hvor du skal være ekstra forsiktig med hvor mye du drikker, sier hun til God morgen Norge.

BEKYMRET FOR BARNA: Katrine Gaustad Pettersen, fungerende generalsekretær i alkovett-organisasjonen Av-og-til, påpeker at jula er en viktig tid for barna. Foto: God morgen Norge

– Merker barna en endring hos oss før vi selv gjør det, slik Yvonne sier?

– Ja, de gjør det. De merker de små endringene som vi voksne ikke er så bevisst på, som vi bare tenker på som god stemning. Vi føler oss glade, vi ler mer, snakker litt ivrige og de bittesmå endringene er nok til at barn blir utrygge. De ser at du blir annerledes og skjønner ikke helt hva det er som skjer.

Gaustad Pettersen takker Yvonne for sin åpenhet, og forteller at det betyr mye for de som tror de er alene i verden om å ha det på samme måte.

– Vi vet at det er mange som opplever det Yvonne forteller om, dessverre. 90 000 barn vokser opp med en mamma eller pappa som drikker for mye. Nå er vi også inne i desember, som er den måneden vi nordmenn kjøper aller mest alkohol. Det betyr at det og er veldig mange andre barn som vil oppleve de neste dagene at foreldrene deres drikker mer enn de pleier.

Mange dropper alkoholen

I en fersk meningsmåling fra organisasjonen kommer det fram at 47 prosent mener at det drikkes for mye foran barna i jula. I tillegg sier 40 prosent at de ikke vil drikke alkohol sammen med barna sine på julaften.

– Det beviser at det er mange som er enige med Yvonne. Så det er ikke et så moralistisk og et annerledes budskap som man kan føle på selv.

I undersøkelsen har de også spurt barna om hvor mye de synes det er greit å drikke når de voksne er sammen med dem. Gjennomsnittsvaret er null til maks to glass.

– Det tenker jeg kan være en god pekepinn for oss voksne som skal være sammen med barn i jula. Da kan man kanskje tenke at hvis man vil ha en juleøl til middagen, så kan man droppe akevitten. Eller så kan man velge alkoholfritt juleøl, som har blitt veldig godt de siste årene, påpeker Gaustad Pettersen.