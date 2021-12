«Verdens verste menneske» på shortlisten til Oscar

GOD KVELD NORGE (TV 2): I dag ble det klart hvilke 15 titler som kan stikke av med Oscar-statuett for beste internasjonale film.

Norske «Verdens verste menneske» av Joachim Trier har allerede hatt stor suksess, og Renate Reinsve fikk pris under filmfestivalen i Cannes for beste kvinnelige hovedrolle.

Filmen ble plukket ut som Norge sitt bidrag inn mot Oscar-utdelingen, og Variety hadde den nylig som én av 15 favoritter til å bli shortlistet. Shortlisten utgjør de filmene som kan stemmes frem til å bli nominert.

Og i dag ble det klart: «Verdens verste menneske» er på lista over filmer som kan vinne statuetten for beste internasjonale film.

– Det har vært et utrolig år for Verdens verste menneske. Bare den siste måneden har vi toppet de mange oppsummeringene over årets beste filmer blant kritikere i USA, Frankrike og Norge, sier produsent Thomas Robsahm, og fortsetter:

– Når Obama så annonserer den på Twitter som en av sine favorittfilmer av året, må man klype seg i armen. Å komme på shortlist til Oscar, er i seg selv en seier. Når dette skjer i år, sier det noe om nivået vi har oppnådd i norsk film. La oss håpe at vi også blir å finne på den endelige listen over de nominerte i februar, sier Robsahm.

Dette er andre året på rad at Norge har en film på denne shortlisten, i fjor kom nemlig «Håp» av Maria Sødahl med. Den ble dessverre ikke nominert til slutt. Sist en norsk film var Oscar-nominert for beste internasjonale var «Kon-Tiki» i 2012. I fjor stakk danske «Et glass til» av med prisen.



Her er hele kortlisten:

Østerrike - «Great Freedom»

Belgia - «Playground»

Bhutan - «Lunana: A Yak in the Classroom»

Danmark - «Flee»

Finland - «Compartment No. 6»

Tyskland - «I'm Your Man»

Island - «Lamb»

Iran - «A Hero»

Italia - «The Hand of God»

Japan - «Drive My Car»

Kosovo - «Hive»

Norge - «The Worst Person in the World»

Panama - «Plaza Catedral»

Spania - «The Good Boss »

8. februar vil den endelige listen bli annonsert, og selve utdelingen finner sted 27. mars – forhåpentligvis med et norsk bidrag representert.