Hotellkjede dropper å permittere ansatte

Ifølge hotellkjeden til Petter Stordalen dekker ordningen bare 35 prosent av lønnskostnadene for de fast ansatte, så konsernet vil selv ta størstedelen av regningen for å holde de ansatte i jobb.

– Vi velger å ta menneskelige hensyn foran økonomiske. Jeg vil likevel understreke at selv om dette er den eneste ordningen vi kan bruke, er den en skuffelse når tapene vi nå må ta, kommer fordi vi er ilagt næringsforbud, sier administrerende direktør Torgeir Silseth i Nordic Choice Hotels.

Hotellkonsernet har rundt 5.000 ansatte i Norge. Mange har vært permittert i flere runder og gjerne langvarig.

– Jeg er utrolig glad for at ledelsen har hatt is i magen og unngått å sende ut permitteringsvarsler, og enormt lettet for at vi slipper å gå inn i en ny nedbemanning rett før jul, sier konserntillitsvalgt Merethe Sutton.

Den Petter Stordalen-eide hotellkjeden har tidligere fått utbetalt millionstøtte gjennom kompensasjonsordningen for næringslivet, men er nå avskåret fra dette, har Silseth tidligere opplyst til NTB.

