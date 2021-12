«Selv om du blir lykkelig av promille, blir ikke barna dine det»

Hjemmet mitt så bra ut fra utsiden. Inne drakk pappa til tider for mye. Det resulterte i vold, først og fremst mot mamma. Som barn levde jeg i beredskap, alltid med en klump i magen av uro og frykt. Julen var intet unntak.

Får fremdeles vondt i magen

Når jeg til våren blir mor for første gang er disse tankene med meg. Jeg vet hva slags jul jeg vil at datteren min skal vokse opp med. Den blir alkoholfri.

Mange juler var fine. Dessverre er det de vonde minnene som setter seg i barnesinnet og blir med videre på veien. En julaften våknet jeg og kjente lukten av alkohol. Synet i stuen gir meg fremdeles vondt i magen. På gulvet lå juletreet veltet og julegavene var kastet veggimellom.

Mitt forhold til jul er ambivalent. Mine juleminner er om en far som la seg på sofaen og sovnet før vi hadde startet på julegavene. En mor som forsøkte å dekke over, pynte, bake og gjøre sitt beste for å lage julestemning.

Jeg husker stemningen, som var styrt av ett menneskes humør, sinnsstemning og alkoholinntak. Jeg gikk på nåler i frykt for å vekke aggresjon. Da han sovnet på sofaen var jeg lettet, selv om det var både stusselig og trist.

Barn er følsomme for forandringer

Min erfaring er at barn merker forandringene alkoholen gir. Barn er følsomme for det som skjer i omgivelsene.

Fra neste år blir det jul på min datters premisser. Selvfølgelig. Hun skal aldri føle seg utrygg fordi mor drakk litt mer enn planlagt. Å korke flasken er en liten pris å betale for å gi barnet ditt en jul med gode minner. For meg er valget enkelt.

Du sitter kanskje nå og tenker at jeg er litt vel ekstrem og i overkant moralsk. Du forstår nok standpunktet mitt med den bakgrunnen jeg har. Kanskje du tenker at dette ikke gjelder deg. Du har jo kontroll, blir bare blid, litt mer avslappet og litt mer lykkelig. Og du drikker ikke så mye at du forandrer deg og barna dine merker det. Eller kanskje du er en av dem som argumenterer med at det er viktig at barna får et normalt forhold til alkohol og at de ikke tar skade av at foreldrene drikker noen glass vin i julen.

Trenger du noen å snakke med? - Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

- Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

- Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

- Kors På Halsen: 800 333 21 (hverdager 14-22)

Dette er voksenargumentasjon. Det gir oss voksne en gyldig grunn til å drikke den vinen vi vil ha i julen. Jeg skjønner det godt. Men det er ikke på barnas premisser. Dine barn har ikke nødvendigvis samme opplevelse av lykke som du får av drikke i julen. Barn merker endringen, men har ikke forutsetningen for å forstå. Små endringer kan være skremmende for et barnesinn.

Feir på barnas premisser

Jeg får vondt i magen av alle de barna som gruer seg til jul. De som er redde for at mamma eller pappa skal drikke for mye, som er på vakt og passer på gjennom høytiden. Som engster seg for at det skal skje noe vondt og vanskelig de ikke kan kontrollere.

Mitt ønske og bønn til deg som skal feire jul med barn: Feir på barnas premisser. Det finnes godt alkoholfritt juleøl, og julebrus i vinglass smaker heller ikke så verst. Gi barna dine gode juleminner.

Staten har innført skjenkestopp i restaurantbransjen, innfør gjerne skjenkestopp julekvelden.

God jul