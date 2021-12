Helsedirektøren feiret gjenåpning med partyhatt og fløyte – dette sier han nå

Vi skrur tiden tilbake tre måneder.

Kalenderen viser 24. september, og Solberg-regjeringen har for bare noen uker siden gått på et sviende valgnederlag.

Det er kun kort tid igjen før Erna Solberg må flytte ut av statsministerboligen, men én ting står høyt på ønskelisten til den tidligere statsministeren, før hun forlater posten etter åtte år: Nemlig å fjerne de resterende koronatiltakene, og gå tilbake til en normal hverdag.

– I dag er det 561 dager siden vi innførte de strengeste tiltakene i fredstid. 561 dager med tiltak som har begrenset våre liv på måter som jeg tror ingen hadde forestilt seg på forhånd. Men nå er på det på tide. Nå skal vi tilbake til en normal hverdag, sa Erna Solberg.

EN GOD KLEM: Tidligere statsminister Erna Solberg (H) og tidligere helseminister Bent Høie (H) ga hverandre en god klem etter 561 dager med avstand. Foto: Javad Parsa / NTB

Helseminister Bent Høie var tydelig preget, og ønsket den norske befolkningen «velkommen tilbake».

Og da TV 2s reportere spurte om helsedirektør Bjørn Guldvog ville markere gjenåpningen med partyhatt og fløyte, var han ikke tung å be.

To måneder i frihet

Dagen etter pressekonferansen tok folk til gatene, og konfettien sprutet. Men selv om mange trodde korona bare var en fjern drøm, ble vi raskt tatt ned på jorda på senhøsten igjen.

I takt med at temperaturen sank, begynte smittetallene å stige.

Til tross for at hans forgjenger fikk åpne landet, skjønte Jonas Gahr Støres ferske regjering at de ble nødt til å formidle den kjedelige nyheten om at korona likevel ikke lenger var en fjern drøm.

Alvoret toppet seg da verden stiftet bekjentskap med den nye og svært smittsomme virusvarianten omikron i slutten av november.

Etter knappe to måneder i frihet, ble det igjen nødvendig med skjenkestopp og kraftige innstramminger i kulturlivet.

– I det meste laget

TV 2 møter helsedirektør Bjørn Guldvog i Bjørvika, like før jul. Og da er det selvfølgelig fristende å spørre:

Hva tenker han egentlig om partyhatt-bildet nå?

– Jeg tenkte også den gangen at det var i meste laget. Det var et regissert bilde, og jeg ville være sporty å stille opp. Samtidig var det grunn til å glede seg over de dagene da vi kunne lette på tiltakene vi hadde hatt i lang tid. Men det var også veldig viktig at vi etterpå har tenkt at vi må være beredt på at smitten kunne komme tilbake, og at vi har hatt beredskap hele tiden, sier Guldvog.

– Jublet vi rett og slett for tidlig?

– Ja. Hvis vi trodde det betydde at vi var ute av pandemien. Men det gjorde nok ikke vi. Vi har hele tiden tenkt at det ville kunne komme nye bølger og problemer, sier han.

UTEN PARTYHATT: Helsedirektør Bjørn Guldvog snakker om koronasituasjonen i jula. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Tre-fire år

Helsedirektøren sier at de prøvde å kommunisere dette til folket, men at mange nok trodde vi kunne si farvel til tiltakene for godt.

– Jeg tenkte at så lenge vi ikke har vaksinert hele verdens befolkning, er det en høy risiko for at vi får nye smittetopper tilbake. Det var slett ikke sikkert, men nå er vi her at det igjen er alvorlig, og vi må jobbe for å hindre at mange folk blir alvorlig syke og dør.

Skrur vi tiden helt tilbake til mars 2020, mener Guldvog det ikke er overraskende at verden sliter så mye med pandemien – nærmere to år etter.

– Hvis man går tilbake og hører på en del av uttalelsene fra den gangen, var det mange som sa at dette kunne vare i to, tre, fire år. Så det kommer ikke som en veldig stor overraskelse. Går vi tilbake i historien og ser på hvordan tidligere pandemier har utfoldet seg, så har de gjerne vart en tre-fire år før de har gått helt over, sier Guldvog.

– Hvor lenge tror du at vi kommer til å holde på med dette da?

– Det vet jeg ikke, og det er det store spørsmålet. Det kan være at omikron er et trinn som gjør at vi nærmer oss slutten, men det kan også være at vi får nye varianter senere. Derfor har vi ikke et veldig godt svar på hvordan avslutningen av pandemien blir seende ut.

UBESVARTE SPØRSMÅL: Helsedirektør Bjørn Guldvog skulle gjerne hatt svaret på hvor lenge vi kommer til å slite med pandemien. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Tror de er lei

Selv om den norske befolkningen igjen må brette opp ermene og leve med strenge og inngripende tiltak, tror Guldvog nordmenn er motivert.

– Men jeg tror også de er lei. Det er et blandet bilde. Mange ønsker å bidra slik at vi kommer gjennom dette på en så god måte som det lar seg gjøre, sier han og fortsetter:

– Men så skjønner jeg også at det er mange som har det veldig tøft i denne pandemien, og det er viktig at vi ser de problemene og utfordringene som utspiller seg i samfunnet, at vi har gode kompensatoriske ordninger, og at det er en type solidaritet mellom alle oss som gjennomlever dette.

For Guldvog sin del, har han tenkt spesielt mye på én gruppe.

– For meg er det naturlig å tenke på helsearbeiderne som står i førstelinjen i kommunene og på sykehusene. De gjør en fantastisk jobb, og har jobbet gjennom pandemien med risiko for å bli syke selv, og har strukket seg lengre enn det som er naturlig å forvente av dem.

– Hjerteskjærende

De siste ukene har en rekke sykepleiere tatt til orde i sosiale medier og i kronikker, med tydelig kritikk mot myndighetene for manglende oppfølging.

Guldvog sier det er hjerteskjærende å høre historiene fra sykepleierne, og innrømmer at det ikke er blitt gjort nok for å ivareta de som jobber i førstelinjen.

– Samtidig gjør det meg stolt at sykepleierne og annet helsepersonell står i denne situasjonen. Intensivsykepleiere som det er mangel på, jobber doble og kanskje tredoble vakter. Det er fantastisk at vi har sånne mennesker i helsetjenestene, som bærer så mye ansvar.

Guldvog skjønner at det kommer opp en debatt om ressurser, og om Norge skulle planlagt annerledes.

– Det vil helt sikkert være nødvendig å se på dette i tiden fremover. Men nå er situasjonen at vi har de menneskene vi har, og vi må utnytte det på en best mulig måte og komme oss gjennom pandemien.

KAFFEPAUSE: Helsedirektøren tror det blir en travel jul, med mye jobb. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Frykter du at mange vil forsvinne fra yrket?

– Jeg frykter det på kort sikt. Også tror jeg at det å jobbe innenfor helsetjenesten oppleves som meningsfylt for veldig mange. Så på sikt tror jeg rekrutteringen til helsetjenesten kommer til å være god, men det er også betinget av at vi behandler de som jobber i tjenesten på en veldig god måte.

I disse dager er det jul, men for helsedirektøren blir det en høytid preget av mye jobb. Litt julefeiring tar han seg imidlertid tid til.

– Vi samler familien med barn, også får vi naturligvis holde oss godt innenfor antallsbegrensningene som vi har bestemt oss for.