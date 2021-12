Avbrøt behandling for å se Ronaldo: – Litt ekstremt

Øverst ser du fotballstjernene prøvesmake engelsk julemat

I januar byttet Maria Thorisdottir ut tilværelsen i London og Chelsea med Nord-England og Manchester United. Den avgjørelsen var alt annet enn enkel for 28-åringen.

– Det var ikke noe kjekt. Kunne jeg ha valgt, om jeg tenker alt annet enn fotball, så hadde jeg valgt å bli. Men jeg måtte gå for å få spilletid, selv om jeg stortrivdes der borte. Man savner jo det litt, man gjør jo det, sier en ærlig Thorisdottir til TV 2.

Men et halvt år etter at hun signerte for de røde djevlene, fulgte en annen norsk lagvenninne etter.

– Jeg er glad jeg hadde deg her da jeg kom, sier Vilde Bøe Risa og ser bort på Thorisdottir:

– Man tenker at det er fryd og gammen, men man lever ganske A4. Vi kjører til trening, spiser og så går man hjem, så jeg er glad for at jeg har hatt Maria her. Jeg har hatt en veldig fin start og trives utrolig godt, sier midtbanespilleren.

Drømmeklubben

Der Thorisdottir litt motvillig forlot Chelsea for et knapt år siden, var situasjonen en helt annen for Bøe Risa.

– Jeg var i dialog med ulike klubber, så fikk jeg høre om United og da kilte det litt ekstra i magen. Jeg legger mye i United siden det er drømmeklubben, så da blir det ekstra spesielt for meg. Det er en stor klubb og det er mange som følger med, så da blir det et ekstra trykk rundt det, sier Bøe Risa.

NETTKJENNING: Vilde Bøe Risa jubler for sin første scoring i Manchester United-drakt borte mot Brighton tidligere i måneden. Foto: PAUL CHILDS

TV 2 møter de to en liten halvtime utenfor Manchester, nærmere bestemt Stockport, der Thorisdottir har slått seg til ro. Midtstopperen innrømmer glatt at tilværelsen har blitt langt bedre etter Bøe Risa kom til byen.

– For min del var det ganske tøft å komme over i januar i fjor. Det er ikke bare bare å bytte lag midt i sesong, og i tillegg var det lockdown og man har ikke sjans til å bli kjent med lagvenninnene på den måten man er vant til. Det var et ganske tøft halvår, men det kom seg i sommer når Vilde kom, sier Thorisdottir og legger til at det er ganske stor forskjell på livet i London og Manchester.

– Maren (Mjelde) var jo i Chelsea da jeg kom dit og hun var en viktig person helt fra starten av. Her kom jeg til noe helt nytt der jeg ikke kjente en eneste sjel og jeg kunne ikke snakke norsk. Det er en annerledes, men kjekk utfordring. Det er alltid godt å ha noen å snakke litt drit med, påpeker stopperkjempen og får støtte av sin lagvenninne.

– Man føler seg mer hjemme når man kan snakke eget språk. Det har litt å si med måten man kan uttrykke seg på og si akkurat det man føler, det er kanskje ikke like lett når man skal formulere seg på engelsk. Vi har liksom samme kultur og vi er veldig like, selv om vi sikkert i Norge er ganske ulike, forklarer Bøe Risa.

– Skamtøft

Men selv om de begge nå har funnet seg godt til rette på balløya, innrømmer de også at profflivet byr på noen utfordringer. På spørsmål om det er sånn som de har drømt om, svarer Thorisdottir brutalt ærlig:

– Jeg vil si nei, men også ja. Folk tror det er helt fantastisk å leve profflivet, at det er bare fryd og gammen å bare kunne spille fotball, men det er skamtøft. Jeg tror ikke folk forstår hvordan man lever, i alle fall nå i koronatider. Det er ganske tøft. Det er ikke bare å gå ut å spille fotball, det er mye annet rundt som folk ikke ser og man er borte fra familien. Man må være på hele veien og det er stort press, så jeg synes egentlig profflivet er ganske tøft. Jeg driver med det fordi jeg synes det er kjekt, men det er mye folk ikke ser, forklarer hun.

– Hva er det tøffeste?

– Det er det der kjedelige livet. Man står opp, går på trening der vi har møter, analyser og trener, så går man hjem der man ikke orker å gjøre noe annet enn å restituere og ligge på sofaen. Så er det på an igjen neste dag. Helg finnes ikke, man går glipp av venner sine bryllup og bursdager, man får ikke dratt hjem, man gikk glipp av jul i fjor. Det er sånne ting. Man får liksom ikke leve det livet som alle andre lever, så det er veldig ensomt, sier Thorisdottir, og får støtte av Bøe Risa.

GOD STØTTE: Marias firbente venn Theo har vært en viktig støttespiller for midtstopperen. Foto: Olof Andersson

– Av og til kan jeg tenke litt på de som går på jobb om morgenen, så drar de hjem etter åtte timer og så har de helg. Men så kommer en sånn kamp der jeg scorer, og da er det ti av ti verdt det. Man får oppleve så mye som man ikke får oppleve i et «vanlig liv». Det er mye reising, men gud man opplever mye, smiler 26-åringen.

Skal spille på Old Trafford

Og nå håper de to at banken med gode opplevelser skal fylles ytterligere opp. Champions League neste sesong er det store målet for et Manchester United som for øyeblikket ligger på en fjerdeplass i Women's Super League, to poeng bak Tottenham på den viktige tredjeplassen som gir mulighet til spill i Europas gjeveste turnering.

– Det er vel Champions League vi ønsker å oppnå. Det har vært et mål for klubben, så det er det vi går mot og vi er godt på vei, sier Bøe Risa.

Men et eventuelt gruppespill i Champions League er ikke det eneste de to norske spillerne kan se fram til. I mars neste år får de nemlig muligheten til å spille seriefotball på Old Trafford når Everton kommer på besøk. Det blir den aller første kampen i historien der kvinnelaget spiller foran supporterne på drømmenes teater.

– Det blir ganske sykt. Klarer vi å få en del folk så tror jeg at det kan bli ganske livlig. Nå har jeg vært på noen kamper og det er ganske euforisk stemning der, gliser Bøe Risa.

Thorisdottir har allerede opplevd gressmatta på stadionanlegget som huser nesten 75.000 «mancunians» . Bare to måneder etter hun signerte for United bidro hun med en målgivende pasning da klubbens kvinnelag slo West Ham 2-0 i deres første hjemmekamp på Old Trafford noensinne.

STOR OPPLEVELSE: Maria Thorisdottir fikk oppleve Old Trafford for første gang i mars 2021. På samme tid neste år håper hun å gjøre det samme foran supporterne. Foto: CARL RECINE

– Det var stort. Det var synd at vi spilte foran tomme tribuner, men fy søren for ei matte og for en stadion. Vi fikk en god kamp også, så det var veldig kjekt. Nå håper jeg vi kan fylle opp så godt som mulig i mars, sånn at flere kan få kjenne på den følelsen, smiler 28-åringen.

Et glimt av superstjernen

En som allerede kjenner godt til følelsen det gir å spille foran et fullsatt Old Trafford er Cristiano Ronaldo, og det ble mildt sagt kaos da Manchester Uniteds damelag fikk et glimt av den portugisiske superstjernen på treningsanlegget på Carrington like før de gikk ut i juleferie.

– Altså, du skulle sett inne i bygget vårt. Det kom en fyr å sa at Ronaldo er utenfor. Alle stormet mot vinduet, ler Thorisdottir mens hun gestikulerer og beskriver hvordan lagvenninnene sto samlet rundt vinduet.

En av dem var Bøe Risa.

– Jeg var på behandling og sa til behandleren at jeg måtte gå. Begge to løp ned trappen for å se. Det var litt ekstremt, ler hun, og legger til:

– Det er litt annerledes her, sier Bøe Risa og titter bort på en Thorisdottir som åpenbart ikke legger altfor mye i at de deler treningsanlegg med en av verdens beste fotballspillere.

– Jeg bryr meg litt. Han er det ganske stort å se. Men vi ser ikke så mye til dem ellers, det var vel derfor det ble litt hypet, forklarer Bøe Risa.

I en vanlig hverdag ville Uniteds herre- og damelag vært langt mer sammen enn hva tilfellet er midt i en pandemi.

– Før korona hadde de dager der de gjorde forskjellige team-ting sammen, og de forsøkte å binde damene og herrene sammen. Hadde det ikke vært for korona hadde vi kanskje fått muligheten til å bruke fasilitetene deres mer også, men nå er det så strengt. Det blir spennende å se om om de noen gang får åpnet litt mer opp, sier Thorisdottir, før Bøe Risa legger til at hun ikke ville ha fått konsentrasjonsvansker dersom hun måtte mingle med Ronaldo.

- Da blir man vant til det, ler hun, mens hun ser bort på sin norske lagvenninne.

Ikke imponert

Nå venter uansett en juleferie før de to eventuelt ser mer til Ronaldo. Etter å ha tilbragt den forrige jula i engelsk lockdown, ser Thorisdottir nå fram til å komme hjem.

– Jeg er veldig glad for det, men samtidig er det sånn at om jeg hadde vært en herrespiller som kunne flydd over familien min til å feire jul her borte, så hadde det sett annerledes ut. Nå er vi jo ikke i helt samme båt sånn sett, så da er det godt å kunne reise hjem å tilbringe litt tid med familie og venner, smiler hun.

Før hjemreise til Norge fikk de to teste ut litt tradisjonell engelsk julebakst da TV 2 kom på besøk. Duoen ble alt annet enn imponert.

«DRID»: Verken Maria, Vilde eller Theo virket å være veldig imponerte over den engelske julebaksten. Foto: Olof Andersson

– Fy søren, det smaker drit, bryter Thorisdottir ut på tradisjonelt stavangersk «gadespråg»

Både hun og Bøe Risa, som gir de engelske godsakene en toer på terningen, er godt fornøyd med at julen nå skal feires på norsk jord.

- Veldig glad for det, avslutter de to i enighet.