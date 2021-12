Tidligere statsminister Kåre Willoch døde hjemme på Ullern 6. desember, og ble 93 år gammel. Tirsdag bisettes han i Ullern kirke på statens bekostning.

På grunn av koronarestriksjoner blir ikke bisettelsen så stor som den kunne vært. Det vil være 50 personer til stede, som stort sett er nærmeste familie.

Kong Harald og dronning Sonja kongehuset er blant blant dem som er til stede. Det samme er statsminister Jonas Gahr Støre og Høyre-leder Erna Solberg.

Oslo-biskop Kari Veiteberg og sogneprest Jorund Andersen er prester under bisettelsen.

– I dag tar vi og hele landet avskjed med en hedersmann som nesten alle i dette landet vet hvem er, sa Veiteberg under minnetalen.

Willoch var statsminister i Norge fra 1981 til 1986, og har vært en kjent og kjær figur i den norske politikken i en årrekke.

MINNEORD: Statsminister Jonas Gahr Støre under Kåre Willochs bisettelse fra Ullern kirke i Oslo. Foto: Lise Åserud / POOL / NTB

– Levd et rikt og godt liv

Barna til Willoch fortalte om en omsorgsfull og omtenksom far.

– Ikke fordi du var best til å leke, men fordi du var den du var. Jeg tvilte aldri på din kjærlighet, og jeg visste at du alltid var der for meg, sa sønnen hans, Dag Willoch.

I minnetalen til Støre hyller han Willoch som en betydeligfull politiker, embetsmann og samfunnsdebattant.

– Ved Kåre Willochs bortgang er det som en hel generasjon i norsk politikk takker for seg. Vi som er politisk ansvarlige i vår tid, fra alle lag og deler av norsk politikk, takker respektfullt tilbake, for en lysende livsgjerning i politikkens, samfunnets og fellesskapets tjeneste.

BISETTES: Kåre Willoch bisettes i Ullern kirke. Foto: Lise Åserud / POOL / NTB

Solberg takket under minnetalen familien hans for at de lot Høyre låne Willoch så mye som de har gjort. Til TV 2 sa hun tirsdag morgen at det var trist å få beskjeden om Willochs bortgang.

– Så tenker man over at du er 93 år, har levd et rikt og godt liv, og bidratt til samfunnsdebatten. Da er det ikke sånn at man bare skal være trist når noen dør, men man skal minnes og gledes den personen og virket den personen har hatt. Selv om vi synes det var for tidlig for oss, har han virkelig satt preg på norske samfunn.

MINNETALE: Erna Solberg holder minnetale under Kåre Willochs bisettelse fra Ullern kirke i Oslo. Foto: Lise Åserud / POOL / NTB

Engasjert etter karrieren

Kåre Willoch blir beskrevet som den mest ruvende høyrepolitiker etter andre verdenskrig. Han var engasjert i økonomisk poltikk, og er kjent for å ha satt i verk avregulering på viktige samfunnsområder.

Da Willoch ble valgt inn til Stortinget i 1957, 29 år gammel, var han datidens yngste stortingsrepresentant.

LEDER: Kåre Willoch ble valgt som leder av Høyre i 1970. Foto: Erik Thorberg / NTB

Da han var statsministerkandidat i 1981 fikk Høyre et valgresultat på 31,7 prosent ved valget 12. september 1981. Det var partiets beste valg siden 1924.

Willoch var en aktiv mann også på sine eldre dager. Han var engasjert i politikk etter endt karriere, og var å se på Høyres landsmøte senest i 2019.

Sammen med ektefellen Anne Marie Jørgensen, fikk Willoch tre barn.

