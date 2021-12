Fredrik Græsvik om livet som korrespondent: – Har følt meg alene

– Jeg er litt koronasyk og hoster, forklarer en snufsete Fredrik Græsvik (54) fra Washington D.C. over telefon noen dager før jul. Græsvik opplyser at han er på bedringens vei og har vært feberfri i ett døgn.

Om ikke lenge vender TV 2s utenrikskorrespondent hjem til fødelandet etter nærmere fem år i USA. 54-åringen kan se tilbake på en lang periode hovedsakelig bestående av Donald Trump og koronapandemi, hvor han daglig har rapportert hjem til norske stuer.

– Jeg gleder meg til å komme hjem og ut av denne rare korrespondentbobla –som har vært fin. Jeg tror det er bra for meg, og jeg tror det er bra for folk som er glade i meg også, deler han med TV 2.

– Tøft

Den omflakkende korrespondenttilværelsen har kostet, og har ført til at privatlivet har løpt litt fra ham.

– Når du jobber som korrespondent, så er du alene, så for meg har det bare vært jobb. For meg er det sånn at du setter hele livet på vent i fem år. Og det kan være interessant og spennende, og det er det, men det er jo ulemper rundt det, som kan være tøft, innrømmer han, og fortsetter:

– Jeg føler jo ikke at jeg lever noe privatliv når jeg har den jobben her. Alt handler bare om jobb, og det har vært vanskelig å pleie kjærlighetsforhold.

ENSOMT: TV 2s USA-korrespondent Fredrik Græsvik innrømmer at tilværelsen som korrespondent til tider har vært tung, spesielt under koronapandemien. Foto: Torstein Bøe / NTB

Da pandemien gjorde sitt inntog i 2020, og samfunnet stengte ned, kjente Græsvik for alvor på ensomheten.

– Den ensomheten jeg følte på da – den var tøff. Jeg var ikke dypt deprimert, men det var nok en koronadepresjon der, som jeg vet mange har. Det gjelder spesielt for oss som lever alene. Det er tungt å ikke ha noen å være sammen med. På grunn av all jobbingen, så er det begrenset hva slags relasjoner jeg har klart å bygge opp, sier han.

Som følge av omstendighetene fikk TV 2-reporteren verken dratt hjem til Norge eller besøk hjem til seg. Datteren Julie Græsvik (25) har han sett lite av.

– Vi snakker sammen, det går helt fint, men det er et savn der. De første to årene var hun her tre ganger, og jeg gledet meg til hun skulle komme igjen. Så kom koronaen, og vi tenkte at vi kunne leve med dette en stund, men ingen av oss forsto rekkevidden av hvor lenge dette viruset skulle vare.

– Lengste kjærlighetsforholdet jeg har hatt

Når den erfarne krigs- og utenriksreporteren ankommer norsk jord igjen er planene forholdsvis åpne.

– Jeg skal fortsette i TV 2, vi har bare ikke landet på hva jeg skal gjøre enda. Men, jeg har vært sikker på at jeg kanskje skulle reise mindre enn det jeg har gjort de siste 30 årene. Det er et spennende liv, men det er også til dels et ensformig og kjedelig liv. Og så er det det at jeg jobber alene, og den tilværelsen vil jeg endre. Jeg har mye fri til gode, så jeg har god tid til å finne ut av dette.

– Hva gjør du om ti år, tror du?

– Om ti år jobber jeg fortsatt i TV 2, og har det kjempebra. Helt siden jeg gikk inn døra i februar 1994, så har jobben min vært helt fantastisk. Det lengste kjærlighetsforholdet jeg har hatt med noen, det er med TV 2. TV 2 har vært utrolig snille mot meg, og så har jeg vært veldig snill mot dem også.

En siste jul i Washington D.C.

Før Græsvik setter seg på flyet til Norge, skal han tilbringe sin femte jul i USAs hovedstad, noe redusert av koronaviruset.

– Inngangen er jo preget av at jeg er syk, men nå er jeg ute av karantene, og det er bare litt etterslep med hosting etter noen slitsomme dager, sier han.

Til tross for en laber start på høytiden, har TV 2-profilen fått smaken av jul med norsk julemat på tallerkenen.

– Jeg har fått pinnekjøtt, lutefisk, ribbe, medisterkaker og alt jeg trenger.

Videre i julen bærer det ut på julemiddag med NRKs Washington-korrespondent, Lars Os (34).

– Det er her vi føler oss hjemme

– Har du noen spesielle juletradisjoner?

– Min juletradisjon på julaften er at jeg går ned på den italienske restauranten og spiser en syvretters fiskemiddag – Feast of the Seven Fishes – som er en italiensk tradisjon fra Napoli. Jeg regner med at det nå blir siste gang jeg spiser der, forteller han, og legger til:

– I fjor stengte restaurantene på julaften i Washington, så det kan jo skje i år også, men bank i bordet.