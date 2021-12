2021 blir et rekordår for nybilsalget i Norge. Vi kommer til å ende på over 170.000 biler. Med det blir også en seiglivet rekord slått. I innspurten av jappetiden, i 1986, ble det solgt over 167.000 biler her til lands. Nå overgår vi altså det.

De siste 11 årene har Volkswagen vært Norges største personbilmerke. Det blir de etter alt å dømme ikke i år.

Under et digitalt møte med pressen i dag, har den norske importøren gjort det klart at de ikke kommer til å klare førsteplassen i år, og at de «låner den bort» til et annet merke.

Tesla vært heldige

Det merket kommer fra USA og heter Tesla. De leverer nemlig sitt beste år i Norge noensinne i 2021 og har virkelig valset over konkurrentene.

Men her hører det også med til saken at Tesla har vært heldig med ytre omstendigheter i år. De har nemlig klart å levere ut biler uten særlig ventetid, mens Volkswagen på sin side har hatt store leveringsproblemer.

Importøren går også langt i å antyde at de ville vært Norges største merke, hvis de hadde klart å levere ut alle bilene som har blitt bestilt. Her sitter de på en betydelig reserve, på biler som skal utleveres senere.

Tesla Model Y har på rekordtid blitt et vanlig innslag på norske veier.

Stor hodepine

Ifølge bransje-nettstedet BilNytt.no har de norske bilimportørene nå en ordrebank på over 100.000 biler, Det betyr at årets rekordtall kunne vært betydelig høyere, hvis det ikke var ventetid på bilene.

Volkswagen-importøren sier på sin side at de tror på en ny salgsrekord neste år og definerer den til rundt 175.000 personbiler.

Den store hodepinen til Volkswagen og mange andre bilprodusenter i år har vært den internasjonale mangelen på såkalte halvledere. Dette har skapt store problemer for bilproduksjonen. Fabrikker har gått på halv maskin eller stoppet helt opp. Flere steder har også halvferdige biler hopet seg opp på lager, i påvente av levering av halvledere.

Volvo er en av mange bilprodusenter som har måttet stanse produksjonen i perioder av 2021, på grunn av delemangel. Foto: NTB Scanpix

Hentet biler fra Kina

Tesla har også hatt sine utfordringer, blant annet har den nye fabrikken deres i Tyskland blitt forsinket med oppstarten. Planen var opprinnelig at den nye bestselgeren Model Y skulle leveres herfra, til det norske markedet.

Men Tesla snudde seg da kjapt rundt og hentet biler med båt fra Kina i stedet. Dermed har det strømmet ut flere tusen eksemplarer av denne ut på norske veier i høst.

