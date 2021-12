Innrømmer at RBK-styret så bort fra sportssjefens råd

1. juli startet Rosenborgs trenerjakt, da Åge Hareide ga beskjed om at han ikke ville forlenge kontrakten.

Førstevalget Kjetil Knudsen lot seg ikke lokke vekk fra Bodø/Glimt, mens Milos Milojevic reiste til Trondheim bare for å bli avvist av RBK-styret og deretter sparket av sin svenske arbeidersgiver Hammarby.

Til slutt landet klubben på Kjetil Rekdal, som ble presentert som ny hovedtrener klokka 13.00 i går.

– Vi har hatt god tid for en gangs skyld, som har gjort at vi har fått jobbet grundig. Vi har hatt noen alternativer som vi har intervjuet og vurdert, og til slutt landet vi på Kjetil (Rekdal), sier styreleder Ivar Koteng til TV 2.

NYTT TRENERTEAM: Kjetil Rekdal og Geir Frigård går fra HamKam til Rosenborg. Foto: Frank Lervik / Screen Story

God tid til tross: Mannen som fikk jobben ble ikke kontaktet før ganske nylig.

– Det er vel cirka 14 dager siden, antakelig, sier Koteng.

– Føler du at dere har vært ryddige i den prosessen, med tanke på at dere kontaktet Rekdal før dere kontaktet HamKam?

– Ja, det er vanskelig å gjennomføre en sånn prosess uten å snakke med folk. Det er noen som sikkert vil hevde at den ikke var det. Men i det praktiske liv blir det sånn. Straks vi hadde hatt en prat med ham (Rekdal), jo straks tok vi kontakt med HamKam. Vi har for så vidt hatt et greit og fint forhold til HamKam.

Liker ærligheten

Styrelederen reiste personlig til Hamar og møtte HamKam-ledelsen i forrige uke, uten Dorsin, før han returnerte til Trondheim og styremøte torsdag. Koteng kjørte også til Værnes og hentet Kjetil Rekdal på flyplassen søndag ettermiddag.

– Hva var det du likte så godt med Rekdal?

– Den ærligheten hans er enkel og grei å forholde seg til. Og så er han en svært god fotballmann, sier Koteng.

Rekdal er mer pragmatisk anlagt enn låst til én formasjon, uten at det har vært grunn til bekymring for en klubb som på mange måter har hatt 4-3-3 som en fasit.

– Det har aldri vært så veldig nøye, det er bare pressen som er flinke til å skrive om det. Det som er nøye for oss er angrepsvillig og underholdende fotball, det er svært viktig, sier Koteng.

– Er Rekdal en ambassadør for det?

– Ja, vi tror det skal gå veldig bra.

Ikke sportssjefens valg

– Er det styret eller sportssjefen som peker ut trener?

– Det er ingen tvil om at styret bestemmer hvem som skal trene Rosenborg. Og så er det sånn at sportssjefen gjør vurderinger fram til det kommer på styrets bord.

– Var Rekdal sportssjefens valg?

IKKE HØRT: Sportssjef Mikael Dorsin. Foto: Fredrik Hagen

– Det er styret som velger, som sagt. Sportssjefen gjør en grundig jobb med analyse og de forskjellige kandidatene vi blir enige om å gå videre med. Det er ikke sånn at sportssjefen velger trener.

– Var det samsvar mellom sportssjefens innstilling nå og styrets valg?

– Det er ikke bestandig at det er, og det er veldig bra. For da har vi diskusjoner som er faglig bra og som fører til at vi får et bedre valg. Og det var det også denne gangen, sier Koteng.

– Klubben tror at dette blir det beste

Sportssjef Mikael Dorsin bruker formuleringen «klubben tror dette blir det beste» om ansettelsen av Rekdal.

– Var det samsvar mellom din innstilling av ny hovedtrener og styrets avgjørelse?

– I en en lang prosess er det mye som diskuteres. Det er mange navn og mye møter. Så handler det om at alle skal gjøre det man tror er best for Rosenborg, det er det alle vil. Nå står vi her, og klubben tror at dette blir det beste. Da må vi bare jobbe for at det skal bli sånn. Jeg er bare glad for at jeg har fått holde på de siste dagene med sammensetting av staben, planlegging av treningsleir og alt mulig, og at vi nå har en mann her som man kan diskutere med og jobbe med for at vi skal bli bedre, sier Dorsin.

– Her er det kortere vei til toppen

– Du hentet Milos Milojevic da han ankom. Hva er din versjon av det som skjedde videre?

– I en trenerjakt er det en prosess der man treffer ulike kandidater. Det som skjer i et styrerom er ikke noe vi trenger å kommentere, det blir mellom partene. Nå er Kjetil her, vi er glade for det, og nå må vi se framover og bli bedre på og utenfor banen.

– Var ditt inntrykk da du hentet Milojevic at det var mest for å se på forholdene og takke ja til en kontrakt?

– Som jeg sa, i en prosess holder man det mellom partene. Nå er avgjørelsen tatt med Kjetil og vi er veldig glade for det. Så vil vi bare gå videre og begynne å jobbe hardt for å bli bedre neste sesong. Av respekt for alle er det ikke nødvendig å kommentere hva som har skjedd tidligere, det spiller egentlig ingen rolle nå.

Her er Milojevic i Trondheim

– Men hva tenker du om at Milos Milojevic fikk sparken i Hammarby etter turen til Trondheim?

– Jeg kan ikke kommentere det, jeg fokuserer på det som hender her nå.

– Hvor involvert har du vært i den endelige prosessen med ansettelsen av Kjetil Rekdal?

– Vi har hatt mange møter de siste ukene. Dette er et teamwork, så alt vi gjør, gjør vi for å få til det beste for Rosenborg. Nå er vi glade for at det er på plass.

– Hva mener du gjør at Kjetil Rekdal kan bli et godt valg for Rosenborg?

– For det første har han en erfaring, både som toppspiller og trener. Har har vunnet serien med Vålerenga og cupen med Aalesund, og når du kommer hit er det bra at man har vunnet noe. Samtidig kjenner han Rosenborg godt utenfra, og vi tror han vet godt hva som forventes når man klyver ut på Lerkendal fra publikum, fans og spillere. Han kommer hit med selvtillit etter en god sesong og opprykk med HamKam, der de scoret mye mål og ble bedre i kamp for kamp spillemessig også, svarer Dorsin.