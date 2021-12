Tron opplevde marerittet nyttårsaften: – Jeg skjønner ikke at det er lov

Tron feirer nyttårsaften med familien på Tustna, en øy utenfor Kristiansund. Det er barn til stede, og han får en idé.

Han kjøper det største fyrverkeri-batteriet han finner på den lokale butikken. Klokken nærmer seg midnatt. Selskapet går ut, og vinden river godt i klærne.

Strand setter batteriet på god avstand fra tilskuerne og tenner på. Han går tilbake, stiller seg blant publikum og venter. Og de venter, men ingenting skjer.

– Etter en stund går jeg bort for å sjekke, og da jeg var like ved så smalt det.

Ett av skuddene treffer Trons briller, de knuser og glassbitene treffer øyet.

Han blir liggende på bakken mens de resterende 59 skuddene flyr opp og skaper showet alle har ventet på. Men nå er fyrverkeriet et hinder for de andre som ønsker å hjelpe.

Når smellene endelig slutter, begynner en flere timer lang melkerute til Molde sykehus.

Ønsker forbud

Men det viser seg at øyet er så skadet at det trenger behandling av en spesialist. Strand blir derfor fraktet til Ullevål universitetssykehus. Der blir han operert av øyekirurg Ragnheidur Bragadottir.

Mange år senere husker hun den vanskelige operasjonen godt.

– Den tok over tre timer. Det var stor skade på hornhinnen. Linsen var skadet og netthinnen helt løs. Det var flere glassbiter i øyet, en av dem var over en centimeter lang.

AVANSERT UTSTYR: Under operasjonene bruker øyekirurg Ragnheidur Bragadottir apparater man kun finner ett sted i hele Skandinavia. Foto: Sven-Erling Brusletto.

Det er snart 20 år siden hendelsen fant sted, men den er ikke unik. Hvert år får 10-20 personer alvorlige øyeskader på nyttårsaften.

Tron Strand ønsker et forbud mot privat oppskyting.

– Hvorfor det skal være tillatt, det skjønner jeg ikke. I tillegg er det ofte alkohol med i bildet også, sier han til TV 2 hjelper deg.

Endret holdning på landsmøtet

Han er ikke alene om å ønske et forbud.

I en undersøkelse gjennomført av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, svarte 48 prosent at de var imot privat bruk av fyrverkeri. 32 prosent var for.

Også Blindeforbundet har gjennomført en undersøkelse. Der svarte 44 prosent at de var imot privat oppskytning.

På landsmøtet i høst endret forbundet holdning til privat bruk av fyrverkeri.

– Om vi skal ta det alvorlig, så må vi gå for et forbud. Vi ønsker at det skal bli forbudt med privat oppskytning slik at vi unngår at folk unødvendig mister synet, sier forbundsleder Terje André Olsen.

Utvikler tryggere produkter

Bransjen selger fyrverkeri for rundt 350 millioner kroner hvert år. Norsk Fyrverkeriforening sier de jobber for å gjøre produktene sikrere.

– Vi tar tilbakemeldinger fra markedet og utvikler tryggere produkter som samtidig har samme effekten på nyttårsaften, slik at kunden både er trygg og fornøyd, sier talsmann for foreningen, Rikard Spets.

Han mener privat oppskytning av fyrverkeri i utgangspunktet ikke er risikabelt.

– Om folk følger bruksanvisningen på produktet, bruker vernebriller og holder seg unna alkohol, så er dette trygt.