20-åringen gikk arbeidsløs – så fikk han en helt spesiell julejobb

Gradestokken har krøpet ned mot ti minusgrader i Isterdalen ved inngangen til den berømte Trollstigen. Majestetiske fjell som Bispen, Kongen og Dronninga reiser seg opp fra juletreskogen til Edmund Meyer og hans motorsagallierte juletrefanger Broder Heen.

20-åringen er førsteårs «høgger». Det var ikke en kø av arbeidsgivere som var på jakt etter kompetansen hans som jordbruksgartner.

– Jeg gikk bare hjemme og visste ikke hva jeg skulle ta meg til, sier han.

Symmetri

Så fikk han via NAV kontakt med den lokale juletrekongen; Edmund Meyer, som var på jakt etter noen som kunne hjelpe ham i skogen.

– Det er så utrolig deilig å ha en jobb å gå til, i tillegg elsker jeg å være ute i naturen. Når man i tillegg kan gi glede til folk gjennom arbeidet jeg gjør, føles det veldig meningsfylt, smiler Broder Heen.

ARBEIDSGLEDE: Broder Heen og arbeidskollega Rudy Deceuseer fra Belgia har det gøy på jobb i juletreskogen. Foto: Kristian Haug Hansen/ TV 2

For skogen til Meyer gir glede til et par tusen sunnmøringer som sverger til duften av fersk juletre i stua.

– Symmetri og friske nåler selger. Så må treet være ferskvare. Jeg vet hva folk vil ha, sier Edmund Meyer til TV 2.

– Er folk kresne?

– Klart det, men jeg er kresen også, så vi utfyller hverandre, ler Meyer.

Men de som sverger til naturens egne juletre er ikke mer kresen enn at de inviterer med seg en helt skog av blindpassasjerer i stua sammen med juletreet. Forskere har tidligere gjennom eksperiment funnet ut at det kan være så mange som 25.000 småkryp i ett enkelt tre.

– Det er tusenvis av midd og spretthaler. I tillegg kan det være større edderkopper, biller og bartre-lus. Men det er absolutt ikke farlig i det hele tatt, har førsteamanuensis ved avdeling for naturhistorie på Universitetet i Bergen, Bjarte Henry Jordal, tidligere fortalt til TV 2.

10 års kjærlighet

Disse ørsmå julegjestene er ikke i tankene til Broder Heen som med snø i knærne går målrettet innover i juletreskogen, med motorsagen hengende på slep. Leter seg frem til sitt aller første juletre. Dette skal han sage helt selv.

FERDIG KAPPA: Grantreet på vei mot siste reis etter å ha vokst seg stor og salgsklar over ti år i Isterdalen i Rauma. Foto: Kristian Haug Hansen/ TV 2

Så sjekkes alt en siste gang før han starter motorbladet. Edmund følger nøye med. For han har nemlig passet på dette treet helt siden Broder Heen kun var 10 år gammel.

– Det er mye kjærlighet som ligger bak hvert juletre jeg selger. Fra jeg sår frøet i jorden til det selges tar det minst 10 år. Det er utrolig mange skjær i sjøen på veien: Vær og vind, dyr som spiser på trærne og ikke minst må de klippes ihvertfall én gang i året, forteller Meyer.

JULETREKONGEN: Edmund Meyer har i over 40 år solgt egne juletrær og i år er ingen unntak. Foto: Kristian Haug Hansen/ TV 2

En helt avgjørende detalj som kan ødelegge helt på tampen, er hvis toppen på treet knekker. For der skal jo stjerna skinne.

– Vi får ikke solgt treet om det skjer.

Derfor er Broder Heen så forsiktig som mulig mens treet pakkes og gjøres klar for avreise til Ålesund, hvor han selger mesteparten av trærne.

– Gå alltid for din første magefølelse, ser du et tre du liker bare gå for det, er rådet han gir.

Årlig produseres det rundt 800.000 juletrær her i landet, ifølge beregninger Norsk Juletreforening har gjort. Organisasjonen Norsk Juletre kan fortelle at det er seks ulike juletrearter her i landet, og grana er den mest populære.

– Folk vil ha edelgran. Den holder seg bedre, sier Meyer.

Magisk atmosfære

Edmund startet da han selv bare var 20 år gammel. Nå har han bikket 60 år. Han har til sammen 100 mål juletreskog fordelt på flere områder.

– Det startet med faren min som hadde mye tømmerskog og som tok ut de fineste til juletre, etter hvert har dette bare utviklet seg og på det meste produserte jeg årlig rundt 10.000 juletre, forteller han.

I år regnet Edmund at han selger rundt 2.000 totalt. Årsaken bak nedgangen er ikke bare plasttrær.

LIVET I SKOGEN: De sørger for julestemning med originalt juletre i hjemmet. Fra venstre Rudy Deceuseer, Broder Heen og Edmund Meyer. Foto: Kristian Haug Hansen/ TV 2

– Stadig flere kjøper seg plasttre, men mye av forklaringen er at de store kjedene importerer fra utlandet og selger som lokkevarer til kostpris. Det har ført til at veldig mange lokale har sluttet med juletre i Norge, sukker han.

Han ser stor verdi av å beholde lokale juletreprodusenter.

– Ikke minst er det en stor tradisjon det at man kan få ett norsk juletre inn i stua. Ikke noe lukter så godt i julen. Det skaper en helt magisk atmosfære for alle.

Meyer planter stadig nye juletrær som han skal gi kjærlighet, pleie og omsorg før de kan «høstes» om 10 år.

Broder Heen er veldig fornøyd med sin nye sjef og stortrives i sin nye hverdag.

– Jeg kunne rett og slett ikke hatt det bedre, sier 20-åringen.