Statens Legemiddelverk har ikke oversikt over bivirkninger etter tredje dose

Regjeringen sier at vaksinen er veien ut av pandemien. De siste ukene har det pågått en storstilt aksjon for å øke tempoet på vaksineringen.

Alle voksne over 18 skal ha fått tilbud om tredje dose innen utgangen av februar, og både apotekene og Forsvaret er satt inn i arbeidet for å nå målet.

1.277.365 personer er vaksinert med tredje dose av koronavaksine i Norge, viser FHIs statistikk mandag.

Statens Legemiddelverk opplyser til TV 2 at de ikke har oversikt over hvilke og hvor mange bivirkninger som har blitt meldt i forbindelse med boosterdosen spesielt.

Har ikke statistikk

Statens Legemiddelverk har ansvar for å motta og behandle meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksinen. De ber imidlertid ikke om å få opplyst etter hvilken dose personene opplevde bivirkninger.

– Vi får ikke alltid informasjon i bivirkningsmeldingen om hvilken dose bivirkningen er knyttet til. Derfor kan vi ikke hente ut noe overordnet statistikk på dose tre og oppfriskningsdoser, sier seniorrådgiver Pernille Harg i Statens Legemiddelverk.

Hun kommer derfor med en oppfordring til alle som melder fra bivirkninger.

– Vi oppfordrer alle som melder mistanke om bivirkninger til å opplyse om hvilken dose de har fått i meldingen sin. I de bivirkningsmeldingene der vi kjenner til dose, har vi foreløpig ikke sett andre bivirkninger enn de vi har sett etter første og andre dose, sier Harg.

Hensikten med meldesystemet er å få oversikt over mulige bivirkninger, og plukke opp signaler som bør undersøkes nærmere. Systemet vil fortsatt fungere til sin hensikt, selv om det ikke vil være mulig å hente ut informasjon om hvilke bivirkninger tredje dose gir.

Status bivirkninger 14. desember: Antall vaksinerte med første dose: 4.264.921

Antall vaksinerte med andre dose: 3.890.345

Antall meldinger om mistenkte bivirkninger: 45.153

Antall behandlede meldinger om mistenkte bivirkninger: 24.369

Antall ubehandlede meldinger: 20.784

Av de behandlede meldingene er 4203 er klassifisert som alvorlige, og 20.166 er klassifisert som lite alvorlige.



Meldinger om alvorlige hendelser behandles først. Derfor gir ikke tallene et riktig bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige hendelser. Kilde: Statens Legemiddelverk

Fanget opp mens-forstyrrelser

Under pandemien har Legemiddelverket fanget opp flere bivirkninger etter vaksinasjon.

Det er blant annet mange kvinner som har meldt om menstruasjonsforstyrrelser etter vaksinen.

– Når det gjelder menstruasjonsforstyrrelser har vi behandlet tilstrekkelig antall meldinger til at vi har plukket opp dette som et signal som vi nå følger nøye opp, sier Harg.

Tirsdag ble det kjent at FHI, gjennom en befolkningsundersøkelse, bekrefter at koronavaksinasjon kan påvirke menstruasjonen hos kvinner.

Totalt har Statens Legemiddelverk behandlet 2379 meldinger om menstruasjonsforstyrrelser. De fleste meldingene gjelder kvinner mellom 20 og 49 år. 215 av disse meldingene er klassifisert som alvorlige.

I tillegg har de fått 178 meldinger om kvinner som opplever uventede underlivsblødninger etter overgangsalder. 172 av disse er klassifisert som alvorlige.

– Avvent vaksinasjon

– Vi vet foreløpig ikke om kvinner som opplevde menstruasjonsforstyrrelser ved første eller andre dose, har økt risiko for å oppleve dette igjen ved en tredje dose eller oppfriskningsdose. FHI sin store pågående studie vil gi oss mer kunnskap og vi venter på resultater fra denne, forteller overlege Ingrid Aas ved Legemiddelverket i en pressemelding.

FHI har kommet med en rekke råd til kvinner som har opplevd menstruasjonsforstyrrelser, blant annet om hvordan de skal forholde seg til vaksinasjon.

Dersom du har opplevd kraftigere eller mer langvarige plager og er bekymret, kan du avvente.

– Da bør du vente til plagene er over eller til eventuell annen årsak til menstruasjonsforstyrrelsene er utredet. Det er også en liten gruppe som har hatt veldig kraftige plager og som har trengt behandling. For disse bør avgjørelsen om videre vaksinasjon tas i samråd med egen lege, sier Lill Trogstad, som er lege og prosjektleder i FHI til TV 2.

STUDIE: Lill Trogstad har ledet studien som bekrefter en sikker sammenheng mellom koronavaksinasjon og menstruasjonsforstyrrelser. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Legen kommer også med en klar oppfordring til kvinner som har vedvarende plager.

– Det er viktig at du kontakter lege for å utelukke at det ikke er en annen årsak til menstruasjonsforstyrrelsene.