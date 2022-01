Trill terning på «Hver gang vi møtes»-låtene

Andreas Haukland, bedre kjent som TIX, er en norsk artist og låtskriver. Han ble først kjent for en rekke russelåter, og «Sjeiken» i 2015 ble det store gjennombruddet hans.

I ettertid har han gjort stor suksess med en rekke låter. 28-åringen ble i 2020 og 2021 Norges mest strømmede artist på Spotify. Låtene hans «Karantene», «Nå koser vi oss» og «Tusen Tårer» har toppet Spotify-lister. Låten «Fallen Angel» har blitt spilt over 20 millioner ganger på Spotify.

I 2021 deltok 28-åringen i Melodi Grand Prix, hvor han stakk av med den gjeve førsteplassen. I mai representerte han Norge i Eurovision Song Contest, hvor han ble hyllet for innsatsen sin på scenen, men havnet på 18. plass i konkurransen.

Tix har et karakteristisk image. Han er ofte kledd i pelskåpe, pannebånd og solbriller. Solbrillene brukes for å skjule rykningene rundt øynene. Artisten har lenge vært veldig åpen om at han har Tourettes syndrom, som medfører ufrivillige rykninger, såkalte tics.

Nå er Andreas Haukland en av artistene som er med i Hver gang vi møtes, og denne uken har de andre deltakerne covret flere av hans låter.

Dette er årets deltakere

De åtte artistene har flyttet inn på Kvitbrygga på Kjærringøy i Nordland.

Omgitt av fantastisk natur og idylliske kysthistoriske omgivelser, skal de hylle hverandre med nye versjoner av de mest kjente låtene, og dele historier fra sine karrierer og liv.

I tillegg til TIX (28), skal vi få bli bedre kjent med Maj Britt Andersen (64), Myra (26), Anna of the North (32), Øystein Greni (47), Jarle Bernhoft (45), Arif (35) og Stig Brenner aka Unge Ferrari (31).

Hva synes du om de ulike versjonene?