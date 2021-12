Det kinesiske bilmerket Nio, har i år etablert seg i Norge. Deres Nio House ligger midt på Karl Johans gate i Oslo – og salget av den elektriske SUVen ES8 er i full gang.

Nio tenker på mange måter annerledes enn tradisjonelle bilprodusenter. Blant annet tilbyr de å kjøpe ES8 uten batteripakke (der du i stedet leaser batteriene) og legger opp til batteribytte, som et alternativ til hurtiglading.

På NIO Day 2021, avduket nylig Nio sin ET5, en ny, mellomstor elektrisk sedan. Den er 4,7 meter lang, og blir en direkte konkurrent til blant annet en av Norges aller mest populære biler: Tesla Model 3.

Nio ET5 Nye NIO ET5 debuterer på NIO Day 2021, avholdt i Suzhou, Kina

Leveransser starter i september 2022 i Kina

Maksimal effekt på 360 kW. Maks dreiemoment 700 Nm

0-100 km/t på 4,3 sekunder

CLTC*-rekkevidde på over 1000 km med 150 kWt batteri

Etter lanseringen i Norge i år, skal NIO lanseres i Tyskland, Nederland, Sverige og Danmark i 2022

Innen 2025 har NIO som mål å etablere tilstedeværelse i 25 land over hele verden * = CLTC kinesiske målemetode for rekkevidde på elbiler. I Europa bruker vi den strengere WLTP-syklusen.

Rekkevidde

Rekkevidden loves å være god. Foreløpig er den imidlertid bare testet etter den kinesiske målemetoden (CLTC) og ikke WLTP, som vi forholder oss til i Europa.

Basert på CLTC skal imidlertid innstegsmodellen med 75 kWt batteri klare over 550 kilometer, 100 kWt over 700 kilometer – og den største batteripakken på 150 kWt skal klare over 1.000 kilometer på èn lading.

Her er det verdt å påpeke at CLTC er mindre streng enn WLTP. Men med en relativt kompakt bil og et enormt batteri på 150 kWt, vil den uansett bli en av bilene på markedet med best rekkevidde.

Med oppgitt rekkevidde på rundt 1.000 kilometer med den største batteripakken, bør det være mulig å kvitte seg med rekkeviddeangsten en gang for alle?

Batteribytte

ET5 vil naturligvis kunne benytte batteribytte-stasjonene som er i ferd med å etableres rundt om i Norge. Det vil også bli mulig å lease batteripakkene. Abonnementprisen på 75 og 100 kWt-pakkene er per i dag 1.399 og 1.999 kroner i måneden.

Akkurat som SUV-en ES8, blir den dessuten rask. Topmodellen med 489 hestekrefter og et dreiemoment på 700 Nm, klarer 0-100 km/t på 4,3 sekunder.

Mens de egenutviklede bremsene skal stoppe deg fra 100 til 0 km/t på kun 33,9 meter.

Innsiden

Interiøret domineres av et stort panoramaglasstak – mens midtkonsoll og dashbord minner om det du finner i ES8. Det betyr bred midtkonsoll, stående skjerm, digitale instrumenter og Nomi-assistenten på toppen av dashbordet.

Det er også en rekke resirkulerte og bærekraftige materialer – og et Dolby Atmos 7.1.4 surroundsystem er standard.

Dessuten er det gjort klart for en stor grad av selvkjøring – som kan rulles ut ved hjelp av trådløse oppdateringer underveis.

Nio tenker å starte leveringer i Kina i september neste år. Kanskje kommer den til Norge tidlig i 2023?

ET5 kommer med det siste innen skjermteknologi. PanoCinema er den første kupeen som kommer med en panoramisk digital cockpit, med AR- og VR-teknologi.

Nio har nemlig inngått et eksklusivt samarbeid med NREAL, et innovativt AR-selskap, for å i fellesskap å utvikle AR-briller som kan projisere en effektiv skjermstørrelse på 201 tommer.

Det samarbeides også med Nolo. for utvikle VR-brillene som bruker ultratynne «Pancake»-linser, for å skape en kikkertaktig 4K-skjermeffekt.

Kommer i 2022

ET5 skal etter planen lanseres mot slutten av 2022, med levering av biler til kundene i Kina i september. Men om den blir å se på norske veier før 2023 er nok tvilsomt.

Før den tid, vil ES8 får selskap av den større sedanen, ET7. Den er allerede utstilt i butikken i Karl Johan – og salget er godt i gang i Kina.

Når den blir klar for Norge har vi ikke fått informasjon om.

Profilen minnner ikke så rent lite om Tesla Model S.

