Immunolog: – God idé å ta hurtigtesten både i svelget og i nesen

Bruksanvisningen sier at man kun skal ta pinnen i nesen, mens andre mener det kan være en lur idé å gjøre begge deler.

I løpet av de siste månedene har mange av oss stiftet bekjentskap med hurtigtestene for korona.

Ifølge bruksanvisningen skal man stikke en pinne opp i nesen, før man deretter tar pinnen i en væske. Væsken drypper man deretter på et brett, før man spent venter på én eller to streker.

To streker betyr positiv test, og én strek er negativ.

Svelg og nese

Tar man derimot en PCR-test på en teststasjon, får man en pinne både i svelget og nesen.

Immunolog og lege Anne Spurkland mener det kan være en lur idé å gjøre dette også når man tar en hjemmetest. Til tross for at pakningsvedlegget sier at pinnen kun skal brukes i nesa.

– Jeg klarer ikke se at det skal være et problem at man først stryker med pinnen bak i svelget, også bruker samme pinne i nesen. Men det er altså ikke i henhold til pakningsvedlegget, sier Spurkland til TV 2.

– Kan være i halsen

Årsaken til at immunologen mener det kan være en god idé, er at det kan være lokale variasjoner på hvor viruset befinner seg.

– Apropos hurtigtester: Viruset kan være i halsen, og ikke i nesen. Løsning: Først ta prøve fra halsen, deretter med samme pinne i nesen, skriver Spurkland på Twitter med henvisning til andre som har delt bilder av sine hurtigtester tatt i henholdsvis svelg og nese.

– Det gir mening

Også den amerikanske immunologen Paul Bleicher mener det kan vært lurt å ta hurtigtesten også i svelget.

– Gitt at omikron sin fremtredende plass er i de øvrige luftveiene, kommer jeg til å ta en prøve i svelget etterfulgt av 15 sekunder i hvert nesebor fra nå av. Det gir mening for meg, men er ikke nødvendigvis et råd til andre, skriver han på Twitter.

VENT PÅ SVAR: Etter at prøven er tatt, drypper man små dråper væske på en test. Så må man vente på negativt eller positivt svar. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til TV 2 at det er vanskelig å ta en selvtest fra svelget uten at man fremkaller brekningsreflekser.

– Derfor har anbefalingen så langt vært å ta prøven fra fremre del av nesen. FHI vurderer fortløpende hvilke testprosedyrer som er mest treffsikre med de virusvariantene og testutstyret vi har. Fagfolkene i FHI vil vurdere erfaringene med testing av omikron i framtidige oppdaterte anbefalinger, sier han.