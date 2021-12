Minister overrasket skredrammet ordfører med betydelig pengesum

Det er snart ett år siden kvikkleireskredet i Gjerdrum der ti personer omkom. Tirsdag er kommunal- og distriktsministeren Bjørn Arild Gram i kommunen, for å møte ordfører Anders Østensen (Ap).

Anledningen for at Gram besøker den skredrammede kommunen er at kommunen får en betydelig pengesum fra regjeringen.

Gjerdrum får 171 millioner kroner. Det er 81 millioner ekstra utover det Stortinget har bevilget.



Se øyeblikket når ordføreren får vite om pengesummen her:



– Det gir veldig stort inntrykk å komme hit og se dimensjonene. Det som er viktig for meg å si er at når et lokalsamfunn som dette blir rammet av en slik hendelse, er det en viktig sak for hele landet å stille opp. Det betyr at vi må stille opp økonomisk for å reparere alt som skal repareres. Vi utbetaler nå 171 millioner kroner for å hjelpe til i dugnaden for å ordne opp i det som har skjedd, sier Gram til TV 2.

Store ødeleggelser

Stortinget har tidligere bevilget 125, hvor kommunen har fått utbetalt 35 millioner.

– Det betyr at de siste 90 millionene utbetales nå. I tillegg utbetales det ytterligere 81 i tråd med de behovene kommunen faktisk har.

– Hva vil dere bruke disse pengene på?

– Som vi ser rundt oss er det et stort område som rett og slett er ødelagt av skredet. Vi ser vann og avløpsledninger som er kuttet av bak oss, og et sykehjem og barnehage på skredkanten. Det har vært mange oppgaver det siste året. Mye er gjort og mye ligger foran oss. Så vi er veldig glad for at statsråden har med penger i kofferten og ser hvor sterkt preget vi er av hendelsen, sier Østensen.

ØDELEGGELSER: Det er store ødeleggelser etter kvikkleirskredet for snart et år siden. Nå får kommunen mer penger fra regjeringen. Foto: Thea Enerud Ødegården / TV 2

– Sterkt berørte mennesker

Ordføreren forteller at innbyggerne i kommunen fortsatt er preget av hendelsen.

– Dette tar tid for mange. Det er veldig sterkt berørte mennesker fremdeles. Det var en brann i helgen som vekte til livet en form for dramatikk som er belastende. Det er et langt løp for mange å gjenvinne tryggheten. Det tar tid og koster penger, sier Østensen.

Kvikkleireskredet i Gjerdrum kommune natt til 30. desember 2020 er blant de største i Norge i nyere tid. Skredet førte til at ti mennesker omkom, evakuering av mer enn 1600 personer og store materielle ødeleggelser.