Ruster opp for vaksinering: Har sendt ut 9000 SMS-er

OSLO (TV 2): Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) kom med en sterk oppfordring til helsefagstudenter da hun holdt sin siste koronapressekonferanse før jul. FHI og Helsedirektoratet var klare på at det er for tidlig å si om de strenge tiltakene virker.

Helseminister Ingvild Kjerkol innledet pressekonferansen med å takke alle som tar vaksinen og som stiller seg i kø for å gjøre det.

Hun understreket at myndighetene gjør det de kan for at flest mulig skal få oppfriskningsdosen så raskt som overhodet mulig.



Regjeringen kunngjorde nylig at alle over 18 år skal få tilbud om oppfriskningsdose innen utgangen av februar 2022. Hun trakk frem at både Forsvaret og apotekene skal bistå med vaksinering for å gjøre dette mulig.

I tillegg røpet hun at myndighetene tar et annet grep for å få fart på vaksineringen rundt om i landet:

– I dag sender vi SMS til 9000 helsefagstudenter som oppfordres til å bidra med vaksinering i juleferien sin, fortalte Kjerkol.

– Vi vet ikke hvor mange som kommer til å stille opp, men vi håper mange vil bidra, sa helseministeren.

Hun sa også at hun hadde fått en gladnyhet fra FHI: At 86 prosent av dem over 65 år har fått oppfriskningsdose.

– Ingen planer om lettelser nå

Helseministeren oppfordret på pressekonferansen også til å ta vare på dem som sliter, ta en telefon og vis omtanke.

På spørsmål om synkende smittetall kan føre til lettelser i tiltakene før planlagt, var hun klar i talen.

– Nå har vi sagt at vi skal ha disse tiltakene til 14. januar. Det har vi tenkt til å holde på. Vi har ingen planer om å gjøre lettelser nå. Kunnskapsdepartementet ser på hvordan dette kan formidles og klargjøres for skolestart etter ferien, men vi har ingen planer om å gjøre lettelser nå, sa hun.

14. januar blir altså datoen hvor vi får svar på hvilke tiltak vi må leve med utover i januar.

– Selv om det ser positivt ut, er det for tidlig å si om vi ser effekten av tiltakene. Så planen er å gjøre en ny vurdering 14. januar.

Advarte om for tidlig jubel

Selv om vi de siste dagene har en liten nedgang i nye tilfeller, advarte helsedirektør Bjørn Guldvog om å juble helt ennå.

– Vi tror at befolkningens etterlevelse av nasjonale tiltak virker. Men det er litt for tidlig å konkludere med at det er tilstrekkelig.

Det siste døgnet er det registrert 4041 koronasmittede i Norge. Det er 823 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 4531 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 4733, så trenden er synkende.

Verken FHI eller Helsedirektoratet kjenner til at noen av de koronainnlagte på norske sykehus har omikronvarianten.

– Det er det ubesvarte spørsmålet

Også FHI-direktør Camilla Stoltenberg advarte mot å slå fast at tiltakene har begynt å slå ned smitten.

– Smittetallene de siste dagene viser en utflating, muligens en nedgang. Men vi bør være tilbakeholdne og forsiktige med å tolke disse tallene. Det kan virke som om tiltakene virker på delta, og det er i så fall positivt. Men det kan også hende at testmønsteret er annerledes og påvirker tallene. Det ubesvarte spørsmålet er hvordan tiltakene virker på spredningen av omikron, sa Stoltenberg.

Hun viste til at antallet omikrontilfeller er firedoblet i Norge på rundt én uke.

– Mandag i forrige uke var litt over 950 personer i Norge registrert smittet med omikronvarianten. Tallet i dag er 3871 personer.



Tirsdag i forrige uke trådte de siste nasjonale innstrammingene i kraft, som blant annet innebar skjenkeforbud, strengere karanteneregler og makstak på 20 gjester innendørs på private og offentlige sammenkomster og arrangementer.

Guldvog ber kommunene prioritere

Staten har bestilt 30 millioner nye hurtigtester for å bøte på mangel rundt om i Kommune-Norge. Før de kommer, kan imidlertid kommunene måtte prioritere hardt.

– Vi planlegger nå å kunne teste enda mer gjennom vinteren og vi har kjøpt inn et stort antall hurtigtester og selvtester til bruk i Norge. I alt er det anskaffet 30 millioner nye tester, som er under planlagt levering i perioden fra nå til midten av januar, sier Guldvog.

Han sier samtidig at behovet for hurtigtester akkurat nå overstiger den mengden som er på nasjonalt lager.

– Forbruket av selvtester og hurtigtester steg kraftig inn i den siste smittebølgen. Det er nå knapp kapasitet i enkelte kommuner, og de må nå prioritere utdeling og bruk av hurtigtester og selvtester.

Han gjentar at helsepersonell er først i prioriteringskøen for bruk av hurtigtester, dernest alle med symptomer og til sist testing av skoleelever før oppstart av skolen.

– Vi tror vi vil ha kapasitet til å gjennomføre dette i de aller fleste kommuner, sier Guldvog.

Han legger også til at testing som er fastsatt i forskrift, for eksempel ved grensepassering, også skal fortsette som planlagt.