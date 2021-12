Hundekjøreren som blir Norges neste golfproff

Julie Boysen Hillestad fikk kongepokalen for seieren i golf-NM i sommer. Ikke så mange vet at hun også er verdensmester i hundekjøring. Og at hennes mor er blant Norges mestvinnende vinterutøvere noensinne. Nå blir Julie (22) golfproff.

– Det å stå her med en kongepokal i hånda og et NM-gull rundt halsen, er veldig stort for meg. Som mange av dere sikkert vet, så har jeg vokst opp i en familie som har drevet med hundekjøring hele livet – og det på et veldig høyt nivå, sa Julie i sin takketale etter at hun fikk vant NM i golf i sommer.

GOLF: Julie Boysen Hillestad gikk sine egne veier og satset på golf. Foto: Skjermdump/TV 2

For det var egentlig hundekjører hun skulle bli. Julie skulle ta opp arven etter mamma Lena Boysen Hillestad, som har 25 gullmedaljer fra VM.

– Jeg fikk med meg et VM-gull i juniorklassen i firspann for noen år siden. Det var kjempemorsomt, men jeg hadde lyst til å utrette noe selv. Uten at jeg skulle bli som mamma, og gjøre som mamma. Da jeg fant ut at jeg hadde talent for golf, ble jeg bitt av basillen. Dette er den eneste grenen jeg er bedre enn mamma i – og det irriterer henne masse, sier Julie Boysen Hillestad til TV 2.

HUNDEKJØRING: Mor Lena Boysen Hillestad var verdens beste i hundekjøring. Her fra et renn i Holmenkollen. Foto: Tor Richardsen

Arven etter mor

Nå trener, studerer og bor Julie i Greenville, North Carolina i USA på andre året. I mai blir hun proff og satser mot verdenseliten.

– Jeg savner jo å ha Julie her hjemme. At vi kan trene, finne på mye gøy sammen, det har vi alltid gjort. Vi liker de samme tingene. Men jeg er veldig glad for at hun er der borte, og får oppleve det hun elsker over alt på jord, sier Lena Hillestad Boysen til TV 2.

– Mamma har lært meg mye. Spesielt råskapen. Viljen til å stå på har jeg tatt med meg hjemmefra. Men jeg bor langt vekk. Jeg savner familien min. Mamma og jeg fant på mye morsomt sammen. Hun ønsker vel egentlig at jeg skulle bo hjemme til jeg blir over 40 – og det kunne jeg vel tenke meg selv også, sier Julie og ler.

MOR: Lena Boysen Hillestad, mor til kongepokalvinner Julie, har 25 gullmedaljer fra VM i hundekjøring og er dermed Norges mestvinnende vinteridrettsutøver noensinne. Foto: Lasse Olsrud Evensen

Kommunikasjonen mellom familien på Gåsbu rett utenfor Hamar og USA går på Messenger. Hver eneste dag, kan Julies bror, André fortelle.

– Jeg savner søsteren min. Vi er så tett sammensveiset i familien vår. Vi stiller opp for hverandre. Jeg synes det var trist da hun reiste. Men nå gleder jeg meg til jul når hun kommer hjem. Det blir spennende å høre mer om hvordan hun har det, sier André Boysen Hillestad til TV 2.

Lillebror er familien Boysen Hillestads nye håp i «familiegrenen» hundekjøring. Mor Lena la opp for en del år siden. Til daglig jobber André som snekkerlærling, men det bærer ut på trening hver kveld når han kommer hjem. Andre har allerede sanket internasjonale gullmedaljer.

– Vi har en grei arbeidsfordeling. Mamma tar hundene om morgenen og drar ut på trening. Jeg tar dem på kvelden. Men jeg skal innrømme at jeg ofte er sliten etter jobb siden jeg må stå opp klokka halv seks for å rekke jobben i Gjøvik kl. 07.00. Det blir lange dager, forteller André.

– Broren min er en super fyr. Normalt sett feller han ikke en tåre, men da de kjørte meg til flyplassen for å reise til USA, gråt han. Det var faktisk litt søtt, forteller Julie.

FAMILIE: Lena Boysen Hillestad (mor) og André Boysen Hillestad (bror) snakker med Julie Boysen Hillestad på messenger nesten hver dag mens hun oppholder seg i Greenville, North Garolina. Foto: Lasse Olsrud Evensen

Mikset egen hunderase

I familien er det ikke bare sønn som satser aktivt på hundekjøring. Pappa Kjetil Hillestad er en av de beste i verden i seks- og åttespann. Han har et tjuetalls hunder å ta seg av. Familiens hundegård er et imponerende skue. Hillestad senior har full kontroll. Ingen bjeffing. Ingen som ypper til bråk med andre hunder.

– Dette er koselig. De er snille og veloppdragne – og skapt for å løpe. Den beste flokken i verden, forteller Kjetil Hillestad til TV 2 mens hundeflokken hopper på ham og kappes om å få kos og slikke ham i ansiktet.

Kjetil er en fåmælt kar sammenlignet med sin kone og datter. Når Kjetil sier at hundene er skapt for å løpe, har han rett. De har mikset greyhound og vorsteh i en egen rase som de har kalt «Greyster». Med disse blandingshundene har familien Boysen/Hillestad hatt enorm suksess i sporet.

ETT VM-GULL: Julie Boysen Hillestad satset på golfen, men fikk med seg et VM-gull i hundekjøring før hun skiftet idrett. Foto: Skjermdump/TV 2

Litt hund fortsatt

– Vi har en liten hund her borte i USA også. Det er koselig. Jeg har jo litt erfaring, sier Julie og ler litt.

Hun trener to ganger om dagen og satser mot å bli blant de beste i verden. Derfor er hun dedikert. Det blir mange timer på golfbanen og i treningsrommet.

– Skal jeg satse på dette, må det gjøres skikkelig. Å bli en god golfspiller tar tid, men vi har jo norske spillere som hevder seg i verdenstoppen, sier Julie Boysen Hillestad og sikter til Suzann «Tutta» Pedersen og Viktor Hovland.

– Men nå skal jeg hjem til jul. Jeg gleder meg masse. Og da skal jeg ut med hundene. Det blir fint, avslutter Julie.