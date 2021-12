Selvkjørende biler var den store snakkisen for noen år siden. Utviklingen av selvkjørende biler, autonom kjøring, gikk fort. Stadig flere jobbet med biler som kunne kjøre av seg selv. Tesla var lenge ledende her – og har også noen av de mest selvkjørende bilene på markedet. Enkelte modeller kan til og med kjøre helt uten at noen sitter bak rattet.

Men selv om utviklingen har gått videre, ligger det en rekke byråkratiske utfordringer i veien, før helt selvkjørende biler er en realitet.

Nå har imidlertid Mercedes tatt et viktig steg videre i denne prosessen – og delvis kjørt forbi Tesla.

Tyskland først ut

– Nok en gang er Mercedes-Benz en pioner når det gjelder fremtidens teknologi, og tilbyr som første bilprodusent i verden godkjent autonom kjøring på nivå tre. Det betyr at bilen kan kjøre fullt og helt selv under bestemte forhold, med sjåfør til stede. Foreløpig gjelder godkjenningen kun i Tyskland, men vi håper at tilsvarende reguleringer på sikt vil kunne tre i kraft i Norge også, sier konserndirektør Kjetil Myhre i Mercedes-Benz Norge, hos importøren Bertel O. Steen.

Med Drive Pilot aktivert kan sjåføren utføre såkalte sekundære aktiviteter, som for eksempel å lese e-post, surfe på internett, eller slappe av med å se på film.

Da kan også apper aktiveres på kjøretøyets integrerte multimediaskjerm som ellers er blokkert under kjøring.

Knappene på rattet starter Drive Pilot – mens lyset indikerer om systemet er aktivt eller ikke. Foto: Mercedes-Benz

Fått det demonstrert

Broom har vært på Mercedes eget testanlegg i Immendingen i Tyskland. Her fikk vi demonstrert de selvkjørende egenskapene som nå er godkjent for bruk på vanlig vei i Tyskland.

Nivå 3 betyr at vil bilen kunne kjøre i autonom modus i opptil 60 km/t der trafikktettheten er høy, eller på passende motorveiseksjoner i Tyskland.

Knappene som aktiverer systemet er plassert over tommelutsparingene på rattet på både venstre og høyre side. Når sjåføren trykker inn disse, kontrollerer systemet hastigheten og avstanden, og styrer kjøretøyet innenfor kjørefeltet. Systemet reagerer også på uventede trafikksituasjoner og håndterer dem selvstendig, eksempelvis ved unnamanøvrer innenfor kjørefeltet.

Bilen er breddfull av avansert teknologi for gjøre den helt selvkjørende i opptil 60 km/t. Foto: Mercedes-Benz

Mikrofoner

Dersom sjåføren ikke skulle klare å ta tilbake kontrollen, eksempelvis på grunn av et alvorlig helseproblem, bremser systemet kjøretøyet kontrollert ned til stillestående. Samtidig tennes varsellysene. Når kjøretøyet har stoppet, aktiveres nødanropssystemet, og dører og vinduer låses opp. Dermed har alle forbipasserende enkel tilgang til å kunne utøve førstehjelp.

Drive Pilot bygger på omgivelsessensorene til kjøreassistentpakken, og inneholder i tillegg LiDAR, fuktsensorer i hjulhusene, kamera i bakruten og mikrofoner.

Sistnevnte er spesielt viktig for å oppdage blålys og lydsignaler fra utrykningskjøretøy.

Centimeter i stedet for meter

I tillegg til sensordata, mottar Drive Pilot informasjon om vei-geometri, ruteprofil, trafikkskilt og trafikkhendelser, som eksempelvis ulykker eller veiarbeid, fra et digitalt HD-kart.

Den nøyaktige plasseringen av bilen fastsettes ved hjelp av et svært nøyaktig posisjoneringssystem som er mye kraftigere enn konvensjonelle GPS-systemer. Data fra satellittnavigasjon blir matchet med sensordataen og dataen fra et HD-kartet.

Høypresisjonskartet skiller seg fra andre navigasjonskart ved å blant annet måle nøyaktighet i centimeter i stedet for meter.

Bilene testes på Mercedes eget testanlegg i Immendingen, sør i Tyskland. Foto: Mercedes-Benz

Tyskland først

Den tekniske godkjenningsforskriften som et slikt system kan sertifiseres med, trådte i kraft i begynnelsen av 2021. Mercedes var raskt ute og dermed den første produsenten til å gripe muligheten.

Med åpningen av veitrafikkloven (StVG) for nivå 3-systemer i 2017, var Tyskland det første landet som opprettet et rettslig grunnlag for tiltenkt bruk av disse systemene.

Drive Pilot er i første omgang tilgjengelig på 13.191 kilometer med motorvei i Tyskland. Omfattende testkjøringer for dette systemet er allerede i gang, i både USA og Kina. Så snart det er et nasjonalt juridisk rammeverk for betinget autonom kjøring på nivå 3 i ytterligere markeder, vil teknologien rulles ut trinnvis.

Selv om Tesla nok har mye av teknologien som trengs for å få en slik godkjenning, er det altså Mercedes som kan smykke seg med tittelen å være først ute. Akkurat den prestisjen er nok viktig for den tyske bilgiganten.

