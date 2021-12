– Rart hvis ikke de aller fleste spillerne vil være med videre

Mandag signerte Kjetil Knutsen under på en kontraktsforlengelse med Bodø/Glimt som binder ham til klubben ut 2024.

Avgjørelsen lot vente på seg, men omsider kunne Glimt-fansen glede seg over at 53-åringen, som har ledet nordlendingene til to strake seriegull, skal fortsette som trener på Aspmyra.

– Det er en klubb, trenere og en spillergruppe jeg har blitt ufattelig glad i. Det føles veldig riktig, og jeg er utrolig stolt over å signere papirene. Jeg gleder meg vanvittig til å fortsette med spillergruppen, sier Knutsen.

Familieavklaring

Samtidig som Knutsen har opplevd stor suksess, har han måtte ofre daglig samvær med sine nærmeste. Han har en samboer og en datter på tolv år som bor i Bergen. De har Knutsen bodd langt vekke fra i fem år.

– Du forsaker noe og noen må ta et stort ansvar. Samboeren hjemme er helt fantastisk som jeg har besluttet dette sammen med, sier han.

Etter en hektisk høst med gullkamp i Eliteserien og intense Conference League-oppgjør med lange reiser måtte Knutsen sette seg ned etter siste serierunde. Da fikk han pratet med familien om veien videre.

– Jeg har snakket mye om dette, men det har kun handlet om å ta en runde med familien og en runde med deg selv på hva som kreves for å videreutvikle ting, sier treneren.

Det endte med at 53-åringen kunne fortsette å trene Bodø/Glimt. Men å kombinere det med å reise hyppig til Bergen er uaktuelt.

– Det har vært slik at de har pendlet litt. Jeg er ingen pendler. Man må gå all in, og på det nivået vi er på er det uforenelig med en pendlertilværelse, sier Knutsen.

Svarer på Rekdal-påstand

Bekrefter interesse

Det er ikke bare samtaler med familien som kunne ha satt en stopper for kontraktsforlengelse. I lengre tid har Kjetil Knutsen angivelig vært Rosenborgs førstevalg som erstatteren til Åge Hareide som sjef på Lerkendal.

I tillegg har det vært spekulert i at utenlandske klubber ville sikre seg Kjetil Knutsen. Han legger ikke skjul på at klubber har tatt kontakt.

–Ja, det har det vært, bekrefter han.

Knutsen ble stilt flere spørsmål om Rosenborg-koblingen, men ville ikke si noe om dialogen med trønderne. Han har fått med seg spekulasjonene i mediene den siste tiden.

– Jeg har syntes mer synd på dere (journalister) enn på meg selv. Jeg har vært helt ærlig og ikke sagt noe annet enn det som har vært sannheten. Det kan jeg si med hånden på hjertet, sier han.

SIGNATUREN: Kjetil Knutsen signerte på en treårskontrakt som Bodø/Glimt-trener

Mistet flere nøkkelspillere

Nå venter en ny og interessant sesong for Bodø/Glimt. I februar skal de møte Celtic i Conference League før de igjen skal forsøke å forsvare Eliteserie-tittelen.

Og som i fjor er ettertraktete spillere plukket opp fra utenlandske klubber. Fredrik Bjørkan ble tidligere i desember klar for Hertha Berlin, mens Patrick Berg ble mandag bekreftet klar for franske Lens.

Før forrige sesong forsvant nøkkelspillere som Kasper Junker og Philip Zinckernagel ut portene, men Glimt leverte likevel en strålende sesong.

Nå vil Knutsen forsøke å igjen skape et topplag i Bodø.

– De sportslige utfordringene vi står ovenfor gjør at det vil være rart hvis ikke de aller fleste spillerne vil være med videre. Samtidig merker jeg at vi er attraktive. Jeg er overbevist om at Glimt i 2022 kommer til å ha et slagkraftig lag, sier Knutsen.

– Vi står inn i en sesong som er unik og fantastisk som vi aldri har vært borti noe lignende før.