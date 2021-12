Flere ungdommer siktet for grovt skadeverk etter brannstasjon-brann

Politiet har siktet flere ungdommer over og under 18 år for grovt skadeverk etter brannen i den gamle brannstasjonen i Haugesund i fredag kveld.

Til NRK opplyser politiet at de i løpet av etterforskningen har fått styrket mistanken om at brannen var påsatt, samtidig som de bekrefter at det er tatt ut flere siktelser.

– De er siktet i forbindelse med at politiet har gjort flere beslag. De har fortalt oss sin versjon av det som skjedde, men ingen er foreløpig pågrepet, sier Bård Eirik Njøsen, politiadvokat i Sørvest politidistrikt, til rikskringkasteren.

Han understreker samtidig at det er for tidlig å si om de siktede er de rette gjerningspersonene, eller om andre personer er hovedpersonene bak det som skjedde. Han sier politiet heller ikke kan utelukke at brannen ikke var påsatt.

– Vi holder døren åpen for at det kan være andre muligheter, men i utgangspunktet så undersøker vi dette som en påsatt brann, sier Njøsen.

Det var like før klokken 21 fredag kveld det begynte å brenne i gamle Haugesund brannstasjon. Brannen ble slukket vel tre timer senere, men bygget ble påført omfattende skader. Brannen ble oppdaget da en politipatrulje skulle undersøke tips om en gruppe ungdommer som drakk og bråkte ved bygningen.