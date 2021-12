Ødegaard imponerer: – Ikke tilfeldig at han er kaptein

Arsenal er for tiden uten en fast kaptein. Nå blir lederegenskapene til Martin Ødegaard trukket frem av manager Mikel Arteta.

Bunnlaget Norwich venter for høytflyvende Arsenal. Laget fra Nord-London er i kjempeform, og senest tirsdag tok de seg enkelt videre til ligacupens semifinale etter å ha nedsablet Sunderland 5-1.

Roses av lagkamerat

En ny seier, og en ny praktkamp fra Martin Ødegaard.

Etter det unge Arsenal-lagets seier, roste drammenseren klubbens evne til å utvikle unge spillere overfor Viaplay.

– Vi har en veldig spennende gjeng. Klubben gjør en fantastisk jobb med unge spillere, og er flinke til å matche dem. De er også gode til å hjelpe de yngre med utviklingen ved å gi dem en sjanse, men også se hvordan de kan bli bedre, sa Ødegaard til kanalen.

Han mente også at det er en strategi han selv har hatt nytte av.

– Det føler jeg de har gjort med meg også. Jeg har blitt bedre på den tiden jeg har vært her. Jeg har vært med på mye, selv om jeg er ung. Nå er jeg kommet til et fantastisk lag, med mange unge og spennende spillere som er på å vei opp og frem, sa Ødegaard.

– Målet er at vi skal vinne noe, slo landslagskapteinen fast på spørsmål om hva som er en god sesong for Arsenal.

Også lagkamerat Gabriel trekker frem de unge fremadstormende spillerne i et intervju med PLP. Den brasilianske midtstopperen lovpriser naturlig nok sin landsmann Gabriel Martinelli, som har herjet den siste tiden, men har også latt seg imponere av Martin Ødegaard.

– Han er en stor spiller med mye kvalitet. Han gir laget akkurat det vi trenger. Han er veldig profesjonell og veldig fokusert. Han har gjort det kjempebra, sier Gabriel.

Arteta: – Stadig viktigere

Og Gabriel får støtte av sin manager Mikel Arteta.

Baskeren er stadig imponert over nordmannen med draktnummer åtte. Spesielt er han fornøyd med at han har økt antall målpoeng de siste kampene. Ødegaard har vartet opp med tre mål og én assist på de fire siste kampene i Premier League.

– Jeg synes han har utviklet seg bra, både som karakter og spiller. Han er Norges kaptein, og det er ikke tilfeldig. Han er en stadig viktigere del av laget, og spiller nesten hvert minutt. Han påvirker spillet vårt mye, sa Mikel Arteta til Viaplay.

Arsenal er for tiden uten en fast kaptein Pierre-Emerick Aubameyang ble fratatt kapteinsbindet i klubben. Flere har pekt på Ødegaard som en kandidat til å bli Arsenal-kaptein på sikt, men så langt er det Alexandre Lacazette som bært kapteinsbindet for The Gunners.

TRENER: Mikel Arteta er fornøyd med Martin Ødegaards prestasjoner for Arsenal. Foto: Alastair Grant

Tirsdagens seier sendte hans lag nærmere suksess i ligacupen. Ødegaard var involvert i to av målene som sørget for semifinaleavansement. Ting er virkelig i ferd med å løsne for nordmannen.

– Dette var den perfekte klubben for meg. Det handler om hvordan vi spiller, måten vi jobber på og planene klubben har for fremtiden, sa Ødegaard på spørsmål om klubbvalget.