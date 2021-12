Sveinung Rotevatn (V) sier bedriftene fortsatt må velge mellom å permittere eller benytte seg av lønnsstøtte, og at det er umulig å kombinere de to ordningene. – Nølende, bakpå og kaotisk, sier Høyres finanspolitiske talsperson Tina Bru.

Regjeringspartiene la fram sitt forslag om den nye lønnsstøtteordning fredag. Den får både ris og ros av opposisjonen, og næringslivet.

– Dette har vi bedt om i over to uker. Men vi ser at SV nok en gang må komme regjeringen til unnsetning, og forbedrer dårlige krisepakker regjeringen legger frem, sier Sveinung Rotevatn, finanspolitisk talsperson i Venstre.

Han kaller lønnsstøtten en «forbedring», men at regjering og SV fortsatt viser en manglende forståelse av den krevende situasjonen bedrifter og ansatte over hele landet nå står i.

– Det største problemet gjenstår, nødvendig fleksibilitet mangler fullstendig. Bedriftene må fortsatt velge mellom å permittere eller benytte seg av lønnsstøtte, og det er umulig å kombinere de to ordningene. Da vil de fleste permittere, fortsetter han.

– Frustrerte, lei seg og sinna

Høyres finanspolitiske talsperson Tina Bru mener prosessen rundt lønnsstøtteordningen har vært uholdbar.

– Ansatte og bedrifter står nå i en svært fortvilende situasjon. De er frustrerte, de er lei seg, og de er sinna, sa Bru i stortingssalen mandag.

KRITISK: Høyres finanspolitiske talsperson Tina Bru kaller prosessen rundt lønnsstøtteordningen uholdbar. Foto: Heiko Junge / NTB

– Og på toppen av det som er en nølende, bakpå og kaotisk håndtering av de økonomiske støtteordningene, der regjeringen måtte presses til å gå inn for en lønnsstøtteordning, har denne siste saken skapt enorm frustrasjon og stor fortvilelse blant både ansatte og arbeidsgivere, sa hun.

NHO: – Mangel på fleksibilitet

– Vi er glade for at regjeringen og SV har lyttet til NHO og vært i dialog med Esa og nå har lagt fram en forbedret ordning med høyere tak for lønnsstøtte per ansatt, sier viseadministrerende direktør Anniken Hauglie i NHO i en pressemelding.

Anniken Haugli synes det forbedrede forslaget til lønnsstøtteordning er et skritt i riktig retning, men at mangel på fleksibilitet fortsatt vil føre til at mange bedrifter ikke vil benytte seg av ordningen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Regjeringen og SV er blant annet enige om å øke maksbeløpet i lønnsstøtteordningen fra 30.000 til 40.000 kroner i måneden. Det laveste nivået økes fra 3000 til 4000 kroner ved et inntektsfall på 20 prosent.

– Med disse justeringene håper og tror vi enda flere bedrifter vil bruke lønnsstøtteordningen. Samtidig vet vi at prinsippet om «alle eller ingen» gjør at en del bedrifter ikke kan bruke ordningen. Så det er fortsatt forbedringspotensial her så flest mulig ansatte kan gå julen i møte uten å måtte frykte permittering, sier Hauglie.

– Esa ikke til hinder

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, sier denne ordningen treffer bedre, og det blir mulig for flere virksomheter å benytte lønnsstøtte.

– Vi har vært tydelige hele veien på at Esas retningslinjer ikke ville være til hinder for en ordning som kunne redusere egenandelen for flere bedrifter. Nå har inngangsbilletten til lønnsstøtteordningen blitt mulig å bære for flere av de bedriftene ordningen er ment å hjelpe.

Han er i likhet med Hauglie, misfornøyd med at «alle eller ingen»-kriteriet blir stående.

– Kriteriet stenger for en kombinasjon av permittering og lønnsstøtte, noe vi mener tar vekk muligheten for en del virksomheter til å kunne benytte ordningen Det betyr flere permitteringer og oppsigelser enn nødvendig, fortsetter Kristiansen.