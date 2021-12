Vegard er den siste som har styrtet med et F-16-jagerfly i Norge

Fra 2022 er det slutt for jagerflyet F-16. Samtidig legges også Bodø flystasjon ned etter over 60 års drift.

Inne i en hangar ved den militære delen av Bodø flystasjon står det 10 F-16 fly fordelt på to rekker. De mangler både vinger og «snute».

Det ser ut som en kirkegård for fly, og stemningen er vemodig i den grå hangaren.

Pilot Vegard Bøthun ser seg rundt. Han har nesten 2000 flytimer fremme i cockpiten på F-16.

Nå er arbeidsplassen i ferd med å forsvinne.

– Jeg synes det er både trist og vemodig. Dette er flotte fly som nå forsvinner etter 40 år i Bodø, sier Bøthun, som er nestkommanderende ved Bodø flystasjon.

Siden 1980 har F-16 vært selve ryggraden og det fremste angrepsvåpenet til Luftforsvaret.

VEMOD: Pilot Vegard Bøthun har nesten 2000 timer om bord i et F-16. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Nå begynner det å gå opp for oss noe vi har visst i mange år. Vi ser at flyene demonteres og sendes sydover. Vi har nesten ingen fly igjen og personellet pakker sammen og drar sin vei, sier Bøthun.

Styrtet i 2001

Norge har til sammen mistet 17 jagerfly siden 1980.

17. mars 2001 er en dato Bøthun husker svært godt. Det var lørdag og fine flyforhold. Fire F-16 tok av fra Andøya i forbindelse med øvelsen Joint Winter.

Bøthun var 31 år gammel den gangen. Etter at de fiktive kamphandlingene over Lofoten var over, fløy han og en baksetepassasjer tilbake mot Bodø. Ved Steigen dukket det opp noe i synsfeltet til Bøthun. Noe som ikke forsvant ut til noen kant, men tvert imot ble til en raskt voksende prikk.

Farten var på over 1000 kilometer i timen da flyet traff en stor måse. Bøthun dro flyet rett opp slik prosedyrene krever.

I cockpit hadde det røde brannlyset, som styres av en varmesensor i motoren, blitt tent. Samtidig luktet det svidd hår. Men ingen andre instrumenter, for eksempel temperaturmåler i motor, indikerte brann.

DEMONTERT: I en hangar i Bodø er 10 F-16 jagerfly demontert og gjort klare for videresalg. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Rakk ikke å bli redd

Så oppdaget Bøthun røyk fra flyet. Han rakk å varsle tårnet, som igjen varslet Forsvarets redningshelikopter, Sea King, i tilfelle det skulle bli behov for dem.

Når flammene kom ut av motoren var ikke avgjørelsen vanskelig å ta. Han og passasjeren måtte skyte seg ut i en fart på 220 knop – eller 400 kilometer i timen.

Etter utskytningen var Bøthun og passasjeren ved øya Landegode og så rett mot Bodø. Bøthun er den siste som har skutt seg ut fra et F-16 i Norge.

– Jeg hadde ikke tid til å være redd. Du blir stresset, men du gjør det du har trent på. Du må gjøre de oppgavene slik at du kan ta være på deg selv og passasjeren du har med, sier Bøthun.

Nye fly

Siden 1980 har F-16 vært på kontinuerlig beredskap for Norge og NATO. Nå er en epoke over, når F-16 fases ut fra nyttår og beredskapen flyttes til Evenes, hvor splitter nye F-35 kampfly overtar.

Det var i 1975 at valget falt på F-16 Fighting Falcon. De nye superflyene ble fordelt mellom Rygge (332-skvadron), Ørland (338-skvadron) og Bodø (331 og 334-skvadron).

LANG TJENESTE: En god tradisjon er at at F-16 har flydd over Norge før jul formet som ei julestjerne. Foto: 331-skvadronen, Bodø Flystasjon

Det første F-16-flyet ankom Rygge flystasjon 15. januar 1980. Norge anskaffet totalt 60 F-16A (ensetere) og 14 F-16B (tosetere).

Det har vært en god arbeidshest og arbeidsplass, forteller Bøthun.

– Det er blitt godt tatt vare på og de er de beste i hele verden. Flyet har vært en suksess og operative hele veien, forteller piloten.

Kald krig

Beslutningen om å etablere jagerflyberedskap i Bodø ble tatt på 1950-tallet, da det sovjetiske basekomplekset på Kolahalvøya vokste.

Den militære aktiviteten i nord økte raskt. Fra midten av 1950-tallet registrerte Etterretningstjenesten stadig hyppigere krenkelser av norsk luftrom. Hele 13 tilfeller i 1957.

Forsvaret måtte styrkes i nord for å kunne hevde norsk suverenitet. Det skjedde blant annet ved at NATO etablerte sin tidligvarslingskjede og bygget radarstasjoner i hele Nord-Norge. Da kunne Luftforsvaret plassere nye fly i nord og opprette en døgnberedskap.

De fleste oppdragene under den kalde krigen var rutinemessige, men det har vært noen spesielle episoder også.

SELGES: De gamle jagerflyene klargjøres for videresalg. De blir trolig solgt til Romania. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

På 1970-tallet krenket sovjetiske bombefly norsk luftrom to ganger i området Vestfjorden, Lofoten og Vesterålen.

Jagerflyberedskapen i Bodø brukte de internasjonale prosedyrene for å bortvise fremmede fly fra nasjonalt luftrom. Etter den kalde krigen falt aktiviteten dramatisk.

På slutten av 1990-tallet kunne man telle på én hånd de årlige beredskapstoktene. Aktivitetsnivået tok seg betydelig opp da det russiske forsvaret startet sitt moderniseringsprogram i 2007, og F-16-flyene i Bodø har fremdeles mange beredskapsoppdrag i nordområdene.

Store protester

Skvadronene i Bodø har også tidvis bidratt til NATOs jagerflyberedskap i Baltikum og på Island, fra henholdsvis 2005 og 2011. Jagerflyberedskapen har de senere år blitt brukt på andre felt enn forsvar.

Flyene har flere ganger støttet hovedredningssentralen med søksoppdrag. For eksempel da et Hercules transportfly styret i Sveriges nasjonalfjell, Kebnekaise i 2012. l 2016 var det F-16 fra Bodø som raskt lokaliserte postflyet som styrtet rett over grensen til Sverige.

Juni 2012 vedtok Stortinget at Ørland og Evenes skal være fremtidig kampflybaser. Dette skjedd til store protester fra innbyggerne i Bodø.

BEKYMRET: – Beredskapen i Nord-Norge kan bli svekket når Bodø og Andøya legges ned, sier Ole Jørgen Maaø, historiker- og førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen i Trondheim. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Hovedflystasjonen har vært hjørnesteinsbedriften til kommunen og en stor del av byens flyhistorie. Mange mente at nedleggelsen var en politisk hestehandel innad i Arbeiderpartiet.

I Bodø gikk mange i fakkeltog for å bevare stasjonen, men til ingen nytte.

– Vi taper ganske mye forsterkningsmessig her i Bodø, som er den sentrale basen i Nord-Norge og den største flybasen vi har. Det er litt grunn til å rynke litt på brynene beredskapsmessig når dette legges ned, sier Ole Jørgen Maaø, historiker- og førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen i Trondheim.

Museum neste

Også flybasen på Andøya er foreslått nedlagt, og det får Maaø til å bli betenkt.

– Hvis begge basene forsvinner som beredskapsbaser, noe som ikke er sikkert enda, er det ingen tvil om at beredskapen for fly er vesentlig svekket. Det er det ingen tvil om, sier Maaø.

FARVEL: En pilot sender en siste hilsen fra cockpiten på et jagerfly over Bodø flystasjon. Foto: 331-skvadronen, Bodø Flystasjon.

6. januar er det definitivt slutt for både F-16 og Luftforsvaret i Bodø. Det mange tusen dekar store området som nå blir ledig, skal inngå i prosjektet «Ny by, ny flyplass».

– F-16 forsvinner aldri fra Bodø. Den skal på museum og blir stående der i flere hundrevis av år. Da kan jeg heller gå dit når jeg blir gammel og stryke på flyet og vite at denne har jeg flydd med mange hundre ganger, sier pilot Bøthun.

Han har fått ny jobb ved Forsvaret Operative Hovedkvarter, men først skal han lede en øvelse med 2600 soldater og 40 fly neste år, inne på flystasjonen – til tross for at basen er nedlagt.