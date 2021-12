Sikret støtte til «norsk» plast-avtale

– Norge ønsker at vi skal begynne arbeidet med en en forpliktende internasjonal avtale om plastforurensing. Både om plast i havet, men også om bruk av engangsplast og bedre resirkulering, sier Espen Barth Eide.

Klima-og miljøminister Espen Barth Eide har sikret seg støtte fra både EU-kommisjonen og medlemslandene til en global plast-avtale.

– Jeg føler at det er veldig stor interesse fra EU, fordi dette er tanker som de også har gjort seg selv. På veien til et mer bærekraftig samfunn så må vi rett og slett slutte med å kaste så mye plastikk og så mange andre stoffer vi helst ikke vil ha i naturen.

MAKT-KORRIDOR: Frans Timmermans er visepresident i EU-kommisjonen, og en av de mektigste i Brussel. Mandag diskuterte klimaminister Espen Barth Eide og Timmermans en mulig industrivekst-avtale mellom Norge og EU. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Barth Eide besøkte mandag Brussel for første gang som klima- og miljøminister. I tillegg er han for tiden president i FNs miljøforsamling, et verv han arvet fra tidligere statsråd Sveinung Rotevatn fra Venstre. Barth Eide var spesielt invitert av sine europeiske kolleger for å presentere initiativet om en plastavtale. I tillegg hadde han møter med flere EU-kommissærer og ulike norske aktører i Brussel.

Ny EU-avtale for Norge?

– Vi ønsker et tett og godt samarbeid med EU om vekstplanen som de kaller «EUs grønne giv». Det kommer til å skje veldig mye med teknologien som skal erstatte den fossile teknologien. Her har Norge mye å bidra med, sier klimaministeren.

Han ser for seg at Norge blant annet kan bli stor på batteri-produksjon, grønn skipsfart og fangst og lagring av karbon. Barth Eide merker seg også at EU er blitt mer positiv til såkalt blå hydrogen, som er laget på basis av naturgass.

Norge har fra før av flere avtaler med EU. Vi er med i det indre markedet via EØS-avtalen, deltar i det europeiske kvotesystemet, og har en egen klimaavtale med EU. Barth Eide ser for seg en ny industrivekstavtale mellom EU og Norge.

– Det vi mangler er et slags ben på den stolen som kobler oss mer aktivt på satsingen om å bygge opp nye næringer og industrier. Regjeringen ønsker å koble oss enda tettere på dette.

Barth Eide sier EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans var positiv til å diskutere et tettere samarbeid videre.

På nyåret, trolig i februar, vil statsminister Jonas Gahr Støre og flere statsråder besøke EU-hovedstaden, blant annet for å snakke videre om hvordan Norge og EU skal samarbeide om det grønne skiftet og utvikling av ny industri og teknologi.