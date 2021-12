– Voldtekten fremstår som målrettet og kynisk

Påtalemyndigheten mener at den profilerte realitydeltakeren i 20-årene skal sitte fire år og fem måneder i fengsel for voldtekt av en 14 år gammel jente.

Ifølge tiltalen hadde han i juli 2019 seksuell omgang med den da 14 år gamle jenta. Senere samme kveld, da hun ønsket å reise hjem, skal han ha slått henne i ansiktet og voldtatt henne.

Realitydeltakeren, som var i 20-årene også da hendelsen fant sted, har i retten forklart at de to aldri har hatt noen form for seksuell omgang. Han har hele tiden nektet straffskyld.

– Vitner har støttet oppunder fornærmedes forklaring, og fornærmede fremstår som svært troverdig, sier statsadvokaten i sin prosedyre.

Skal ha blitt slått

Tiltalte og fornærmede er enige om at de to og en kamerat av tiltalte tilbrakte en lørdagskveld sammen i juli 2019. Det er også den eneste gangen de har møttes.

Under rettssaken i forrige uke forklarte jenta at hun trodde at også en venninne av henne skulle bli med hjem til tiltalte, men at hun på veien fikk vite at det bare var henne.

Hjemme hos tiltalte fikk hun servert alkohol, og de tre lekte drikkeleker, ifølge jenta. Etter noe tid gikk hun og tiltalte på et rom og hadde sex.

Senere på kvelden, da tiltaltes kamerat hadde dratt, ville også jenta reise videre fra leiligheten. Da ble hun slått to ganger i ansiktet med knyttet hånd, samtidig som hun ble truet til å gjennomføre enda et samleie med tiltalte.

– Jeg fikk sjokk

Realitydeltakerens forklaring er en helt annen. Han sier han trodde jenta var over 18 år gammel, og at han først ble klar over hennes unge alder da hun fortalte om dette hjemme hos ham.

– Jeg fikk sjokk da hun sa hun var 14 år gammel, sa han i retten. I tidligere politiavhør har mannen imidlertid sagt at jenta oppga å være 16 eller 17 år gammel.

Ifølge tiltalte begynte kameraten hans å krangle med sin daværende kjæreste, noe som førte til at kjæresten hentet ham.

Realitydeltakeren mener at han og jenta forlot leiligheten kort tid etter kameraten, og at han fulgte henne til busstoppet.

På statsadvokatens spørsmål om hva han tenker om jentas alvorlige anklager imot ham, svarte tiltalte at han ikke tenker noe annet enn at de ikke stemmer.

Senere tirsdag vil tiltaltes forsvarer be om at han frifinnes.

«Oppe å pula»

I tillegg til fornærmedes forklaring har påtalemyndigheten lagt frem ulike bevis for retten. Blant annet har statsadvokaten vist frem en Snapchat-logg mellom tiltaltes kamerat og den daværende kjæresten.

Underveis i krangelen skriver kameraten at tiltalte er «oppe å pula». Også i politiavhør har han sagt at han, basert på tiltalte og jentas væremåte, mistenkte at de to hadde hatt sex.

Under rettssaken var kameraten imidlertid langt mer usikker. Han tenker ikke lenger at de to nødvendigvis har hatt sex.

Han tror at han kan ha skrevet meldingene for å provosere kjæresten sin til å hente ham, fordi hun likte dårlig at han var på et vorspiel med en yngre jente.

Blant annet har kameraten skrevet at han «er stuck med [tiltalte] og 04show», som en henvisning til at jenta er født i 2004. Ordet «show» beskriver han selv som et slangord med tilnærmet lik betydning som «liksom».

– Målrettet og kynisk

Statsadvokaten påpeker i sin prosedyre at de to unge mennene fremdeles er venner.

– Det er påfallende at deres forklaringer har blitt mer sammenfallende etter at de var i sine første politiavhør, da de ikke visste hva den andre hadde forklart, sier statsadvokaten.

Utgangspunktet for voldtekt i Norge er fire års fengsel. Seksuell omgang med et 14 år gammelt barn, der tiltalte er i begynnelsen av 20-årene, skal ifølge aktor straffes med seks måneder som et utgangspunkt.

Statsadvokaten finner ingen formildende omstendigheter i saken. Hun mener imidlertid at straffen skal skjerpes som følge av at tiltalte «fremstår som målrettet».

– Han inviterer det han ifølge kameraten omtaler som «to deilige jenter» hjem til seg og serverer dem alkohol. Voldtekten fremstår som målrettet og kynisk, sier aktor.

Innrømmet løgn

Under rettssaken vitnet også en ung kvinne som tidligere har hatt en varig seksuell relasjon til tiltalte. Hun har også anmeldt realitydeltakeren for voldtekt, men saken ble henlagt på bevisets stilling.

Tiltalte har forklart at han mener kvinnen har helt andre motiver for å rette alvorlige anklager imot ham.

Statsadvokaten i saken sa innledningsvis at mannens deltakelse i et norsk realityprogram ikke er relevant for saken.

Under mannens forklaring ble det likevel tema, fordi han mener deltakelsen viser hvor sikker han er på sin egen uskyld.

– Det er ingenting som har skjedd. Det er grunnen til at jeg meldte meg på [realityprogrammet] i ettertid. Jeg vet at jeg ikke har gjort noe. Jeg løy til og med til produksjonen fordi jeg vet at jeg ikke har gjort noe, sa han i retten.

– Blir kalt masse stygge ting

Da tiltalen ble kjent denne høsten, hadde mannen i mellomtiden vært med på innspillingen av realityserien som ennå ikke var sendt på TV. Dermed oppsto en offentlig debatt om hvorvidt sesongen skulle trekkes.

Produksjonsselskapet besluttet å sende sesongen, men straffet mannen ved å ilegge ham en økonomisk sanksjon. Årsaken var at mannen i castingprosessen hadde unnlatt å fortelle at han var under etterforskning for voldtekt, hvilket er et kontraktsbrudd.

For den fornærmede kvinnen har det vært svært belastende å se tiltalte på TV, ifølge hennes bistandsadvokat.

Produksjonsselskapet har svart at de ikke legger seg opp i straffesaken, som retten må avgjøre, og mannens forsvarer mener det ville bidratt til forhåndsdømming å trekke sesongen.

Før prosedyrene tirsdag ønsket tiltalte å si noen ord om hvordan etterforskningen har påvirket ham.

– Jeg får angst når jeg går ut på gata, og jeg blir kalt masse stygge ting. Jeg har måttet skru av alle kommentarer på alle sosiale plattformer, for folk skriver at de skal drepe meg, og at jeg er pedofil og den type ting, sa han.

Det er ukjent om dommen i saken vil bli klar før jul.