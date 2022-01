De ukjente ofrene: – Rett og slett et mareritt

I 1980 inntraff det som skulle bli Norges største industriulykke noensinne. På den andre siden av Nordsjøen satt et lite lokalsamfunn, uvitende om sorgen som snart skulle skylle over dem.

– Mareritt. Det var rett og slett et mareritt.

Det nikkes anerkjennende rundt i rommet. Praten henger løst blant de pensjonerte oljearbeiderne, som til tider snakker i munnen på hverandre. De har mye på hjertet, mye de vil fortelle.

Vi befinner oss i rådhuset i Cleator Moor, nordvest i England. Den lille landsbyen med knappe 7000 innbyggere er nok totalt ukjent for de fleste nordmenn. Totalt ukjent er også historien om hvor mange her som ble rammet av ulykken i Nordsjøen for snart 42 år siden.

Cleator Moors menn har imidlertid et tett forhold til Norge. De har jobbet her. De har vært stamkunder på Dickens bar i Stavanger. De har mistet flere nære venner til den nådeløse Nordsjøen.

Jakten på de ukjente historiene

Alexander Kielland-ulykken har gjennom alle år blitt omtalt som Norges tragedie. Men tragedien strekker seg langt utenfor våre landegrenser. Til Portugal, Tyskland, Island og Storbritannia.

Seks innbyggere fra Cleator Moor måtte bøte med livet i Alexander Kielland-historien. Landsbyens tragedie er fullstendig ukjent for de fleste nordmenn. Foto: Robert Reinlund / TV 2

I forbindelse med dokumentaren «Katastrofen Kielland» ville TV 2 i samarbeid med Senter for Undersøkende Journalistikk (SUJO) finne disse ukjente historiene.

Det var flere utenlandske arbeidere på plattformen til enhver tid. På ulykkeskvelden var 33 menn fra England, Skottland og Wales om bord.

23 av dem kom aldri hjem igjen i live.

Blant dem var seks menn fra Cleator Moor.

En del av eventyret

Da innbyggerne i Cleator Moor hørte om oljeeventyret i Nordsjøen og hvor mye penger det førte med seg, nølte de ikke med å bli med.

Etter det første store oljefunnet på Ekofisk i 1969, var britene svært delaktige i at det bare tok to år før produksjonen av olje kunne starte.

– Vi ville ha en del av eventyret, sier Ted Clifton, en av veteranene som har møtt TV 2 for å fortelle om pionértiden.

Gjengen fra Cleator Moor forteller om et tett samhold fra tiden i Nordsjøen. Her ser man blant annet Keith Hunter (venstre), Pat Salomon (midten) og John McGrady (høyre) under et slag poker. Foto: Privat

De var snekkere, elektrikere og stillasarbeidere. De hadde ikke nødvendigvis erfaring fra oljebransjen tidligere, men det var heller ikke et krav. Arbeidsmoralen var det viktigste. Og pengene.

– Hvis én fikk seg jobb på en plattform, fortalte man om dette til kompisene sine. På den måten ble flere og flere rekruttert til oljenæringen, forklarer Pat Salmon.

Den pensjonerte oljearbeideren Pat Salomon tok kontakt med TV 2. Han samlet flere tidligere kolleger og etterlatte på rådhuset i Cleator Moor. Ted Clifton hadde ansvar for aktiviseringen av arbeiderne da de jobbet i Nordsjøen. Pengene han tjente på oljeeventyret brukte han til å starte sitt eget treningssenter. Dave Smith har mange gode tider fra tiden i Nordsjøen, men Kielland-ulykken får ham til å tenke på Titanic. Brødrene Paul og Wayne Hunter var bare 4 og 16 år da de mistet faren i Kielland-ulykken. Det er først nå at de snakker om det som skjedde for over 40 år siden. – Det var tungt. Jeg husker at jeg ble fort voksen, forteller Paul. – Vi ble truffet hardt. Veldig, veldig hardt. Det var vanskelig å komme seg videre, forteller en av de fremmøtte om ulykken. Godt betalte jobber og muligheten til å være med på noe nytt fristet mange av Cleator Moors innbyggere til å delta i oljeeventyret. På det meste jobbet opptil 400 menn på ulike plattformer i Nordsjøen. Fortellingene fra Nordsjøen og Kielland-ulykken bringer frem mange minner hos de fremmøtte.

Pensjonisten har samlet en gjeng med 12-13 gamle kolleger og etterlatte barn av de omkomne på rådhuset. Flere av dem har ikke sett hverandre på mange år, og noen møtes for første gang. Historien om Kielland knytter dem sammen.

Historien, og følelsen av noe uoppgjort.

Storhetstiden

Mennene forteller om storhetstiden i Cleator Moor. Oljerikdommen smittet også over på det lille lokalsamfunnet, hvor det i glansdagene var 27 puber i byen. I dag er det én igjen, og det er ikke mye som minner om rikdom i de folketomme og grå gatene.

Cleator Moor var en gang full av yrende liv. Nå er det lite som minner om fodrums storhet. Foto: Robert Reinlund / TV 2

På det meste var det mellom 300 og 400 menn fra Cleator Moor som jobbet på ulike plattformer offshore.

De var som en utvidet familie, beskriver Pat. Kollegene tilbrakte mer eller mindre alle våkne timer sammen. De jobbet tett sammen på riggene, spilte poker, så filmer i kinosalen og trente på den hjemmesnekrede gymmen.

Med bolter som vekter holdt britene seg i form på plattformene. Foto: Robert Reinlund / TV 2

I ukene med turnusfri, delte de daglig røverhistorier over en øl på puben.

Byen levde, og det var bekymringsfrie tider.

Så kom året 1980, og kalenderen viste torsdag 27. mars.

Alexander Kielland-ulykken Alexander Kielland-plattformen var en oljeplattform eid av Stavanger Drilling. Det amerikanske oljeselskapet Phillips Petroleum brukte den som boligplattform for arbeidere på Ekofiskfeltet.

27. mars 1980 lå Alexander Kielland oppankret til boreplattformen Edda. Det var kraftig vind og store bølger, og i 18.30-tiden ble et av plattformens fem ben revet av. Under en halvtime senere hadde plattformen kantret og lå under vann. 212 arbeidere var ombord på plattformen da ulykken skjedde. 123 mennesker mistet livet, mens 89 kom seg unna med livet i behold. Det ble umiddelbart nedsatt en granskingskommisjon for å avdekke ulykkesårsaken. Ett år senere konkluderte kommisjonen med at ulykken skyldtes en sveisefeil utført av det franske verftet som hadde produsert plattformen. Ulykken førte til en omfattende sikkerhetsreform på norske sokkel. Overlevende og etterlatte opplevde kommisjonens etterforskning som mangelfull, og flere mente at man ikke var blitt lyttet til i tiden under og etter granskningen. Flere har tatt til orde for at ulykkesårsaken på granskes på nytt. I 2019 besluttet Riksrevisjonen å gjennomgå myndighetenes behandling av ulykken. I 2021 la revisjonen frem sin rapport, hvor de kritiserte myndighetenes behandling av de overlevende og etterlatte. Riksrevisjonen fant derimot ikke grunnlag for å granske ulykken på nytt.

Da ulykken inntraff

Pat husker godt hvor han var den ettermiddagen. Han kjørte Keith Hunter sin bil på vei mot Cleator Moor, som han hadde hentet på service for kameraten.

Keith selv var på jobb. På Kielland-plattformen.

– Rundt klokken 19 var jeg rundt tre kilometer fra huset hans, mens jeg hørte på nyhetene. Da sa de at det hadde skjedd en stor ulykke på Ekofisk-feltet, hvor en oljeplattform hadde kantret i Nordsjøen.

Pat trodde knapt det han hørte. I sjokk og vantro kjørte han inn til siden av veien og stanset bilen.

– Jeg begynte å tenke på hva jeg skulle si til Keiths kjæreste, selv om jeg ikke visste på det tidspunktet at det var Kielland-plattformen det var snakk om.

Tankene spant. Da han omsider kom frem til vennens hus, var det ingen hjemme.

Det tok rundt et døgn før omfanget av ulykken begynte å bli tydelig, og flere dager før man fikk nyheten om at levninger var funnet. Pat beskriver det som en forferdelig tid.

John McGrady (til venstre) ombord på Alexander Kielland. Han var en av seks menn fra Cleator Moor som mistet livet i ulykken. Foto: Privat

– Vi som jobbet offshore kunne ikke gå i gatene uten å bli stoppet av folk som lurte på om vi hadde fått vite noe mer. Alle håpet at vennene våre skulle bli funnet i god behold, forteller han.

Etter hvert som dagene gikk, ble det tydelig at ingen av arbeiderne ville komme tilbake til Cleator Moor.

Keith Hunter mistet livet i Alexander Kielland-ulykken.

Det gjorde også John McGrady, Colin Lamb, Michael Fleming, Brian Graham og John Phillips.

På plattformen: De kritiske minuttene

Ingen av mennene TV 2 møtte i Cleator Moor var på Alexander Kielland den kvelden ulykken inntraff.

Flere nevner imidlertid en Tony Sylvester, en tidligere kollega mange kjenner. Tony var en av få overlevende fra England.

Tony Sylvester ombord på Alexander Kielland. Sylvester var en av de få overlevende fra England. Foto: Privat

Tony bor i havnebyen Grimsby, på helt motsatt side av landet. Vi arrangerte et videointervju med den pensjonerte oljearbeideren, som selv på sine eldre dager husker traumet i detalj.

Tony befant seg i kinosalen da han hørte et høyt smell, rundt klokken 18:30.

– Det var litt bevegelse i plattformen, men det var normalt. Så kom det en svær bølge. Noen av dem som satt i kinosalen med meg, ble redde. De hadde vært på sjøen hele livet, men nå reagerte de, forteller engelskmannen.

Det ble vist en film om jakt denne kvelden, noe mange av mennene fra Cleator Moor var opptatt av. Keith Hunter, som omkom, hadde ansvar for projektoren som viste filmene. Det er derfor grunn til å tro at han, og kameratene fra landsbyen, også befant seg i kinosalen idet plattformen begynte å krenge.

Tony forteller at kinosalen var full av løse gjenstander. Store gassbeholdere begynte å rulle nedover rommet i høy fart. Panikken bredte seg, og det gjaldt å komme seg ut mens man enda kunne. Da satt Tony fast foten.

Det hele kunne endt der. Kun 20 minutter senere var den massive boligplattformen under vann.

Det tok mindre enn 30 minutter fra det ene benet ble revet av, til hele plattformen var under vann. Foto: Bjørn Sigurdsøn/NTB

Men han kom seg på et eller annet vis løs, og kampen for å overleve begynte for alvor.

Tony ville komme seg opp i høyden for å få oversikt over situasjonen, og begynte klatre på plattformen som stadig fikk mer slagside.

– Det var kaldt og mye vind. Det var flere som ikke klarte å holde seg fast, og som falt ned i vannet, forteller han.

Engelskmannen var livredd for å havne i det iskalde vannet selv. Til slutt hadde han ikke noe valg, da verken redningshelikopter eller supplybåter kom til der han var. Han dro til lugaren sin, hvor det lå en redningsdrakt.

Uten å ha fått på seg redningsdrakten ordentlig, klatret han ut lugarvinduet.

– Jeg så plattformen komme mot meg, men jeg klarte å svømme vekk slik at jeg ikke ble truffet, forteller Tony om det første minuttet han lå i vannet.

Han mistet redningsdrakten nesten med en gang, og måtte begynne å se etter andre muligheter. Det ble en kamp mot minuttene i det bitende kalde sjøvannet.

Folk på naboplattformen Edda prøvde å kaste ut ting til de mange menneskene som kjempet mot bølgene og havsuget.

Tony fikk fatt i en redningsvest, og holdt seg fast i den. Strømmen tok ham vekk fra plattformen.

– Jeg fikk øye på et tau i vannet, tok tak i det og dro meg bort til en livbåt.

Dette ble redningen til den da 31 år gamle mannen, som anslår at han var rundt 12 minutter i sjøen. I flere timer ble Tony og seks andre menn sittende i livbåten og vente på hjelp.

Etter en intenst kamp mot naturkreftene, var Sylvester én av de 89 overlevende etter ulykken. 123 menn måtte bøte med livet. Foto: Erik Thorberg/NTB

Etter seks timer så de endelig lyset - lyset fra et redningshelikopter.

– Jeg vet ikke hvorfor akkurat jeg overlevde. Men jeg tror på skjebnen. Jeg gjorde mange feil den kvelden, men jeg tror det reddet livet mitt.

Skyldfølelsen sitter i

Tony og familien var heldige. Han fikk komme hjem til kone og barn, og leve et liv videre med dem. Det samme fikk 88 andre familier oppleve.

Samtidig var det hundrevis av pårørende som aldri fikk se sine venner og kjære igjen.

Blant dem er innbyggerne i Cleator Moor.

Vi er tilbake i nåtid, i nabobyen Workington.

Ikke langt fra Cleator Moor ligger nabobyen Workington. Her finner man blant annet «Ted's Gym», et treningssenter som bærer preg av å ha eksistert i over 40 år.

Ted Clifton og Dave Smith står utenfor Ted's Gym, som Clifton startet ved hjelp av inntekten av oljeeventyret. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Innehaveren Ted Clifton (80) var en av dem som møtte opp på rådhuset kvelden før. I tiden som oljearbeider hadde han ansvar for å aktivisere kollegene. Han bygde opp små treningssentre på plattformene, hvor svære bolter fungerte som vekter. For pengene han tjente i Nordsjøen, startet han «Ted's Gym».

Han har brukt de siste to timene på å legge frem gamle bilder og avisoppslag, sammen med kompisen Dave Smith (75).

Ted Clifton har mange minner fra tiden i Nordsjøen. Ikke alle er like gode. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Gårsdagens møte brakte tilbake mange minner for de godt voksne mennene.

– Disse bildene viser jo helt fantastiske minner, sier Dave, noe som står i stor kontrast til ulykkeskvelden.

– Det var bare forferdelig. Det minnet meg om Titanic.

Han viser frem et gammelt avisoppslag fra lokalavisen: Et bilde av en begravelsesbil, pyntet med blomster, som kjører nedover gaten med en katolsk kirke i bakgrunnen.

– Dette må ha vært Brian Grahams begravelse, sier Dave.

– Kjente du ham godt?

– Ja, vi var veldig gode venner. Det var faktisk jeg som fikk ham til å begynne på oljeriggene.

Ted og Dave forteller at månedene etter Kielland-ulykken var preget av en rekke begravelser over hele England. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Brian jobbet på et kjernekraftverk i nærheten av Cleator Moor. Som så mange andre ble han fristet av de godt betalte jobbene ute i Nordsjøen.

– Så skjedde denne ulykken, og det føltes som om… jeg hadde noe av skylda, hvis du skjønner. Hvis jeg ikke hadde tatt ham med, kunne han fortsatt vært i live?

Ingen oppfølging

Ted og Dave forteller at mange av dem var redde for å dra tilbake på jobb etter ulykken. Likevel var de aller fleste vi har snakket med, tilbake etter kun noen ukers opphold.

– Det virket jo som et farlig sted. Men vi måtte omsider komme oss tilbake på riggene, for vi ble truet med å få sparken hvis ikke. Med huslån, familie og denne gymmen, trengte jeg pengene. Alt handlet om pengene, sier Ted.

Kameratene jobbet i oljebransjen i rundt 15 år til, før de ga seg og gikk over til andre ting.

Utenfor Stavanger finner man minnesmerket Brutt Lenke, sammen med navnet på de 123 omkomne. Oppfølging fra norske myndigheter nådde aldri over Nordsjøen. Foto: Alf Ove Hansen/NTB

Sikkerheten om bord, som var nærmest ikke-eksisterende i tiden før Kielland-ulykken, ble betraktelig bedre. Men arbeidsmiljøet ble aldri helt det samme igjen.

Ingen av de etterlatte TV 2 har snakket med opplevde å få noen form for oppfølging fra engelske eller norske myndigheter. Ulykken var som et åpent sår, og alle de involverte måtte komme seg videre på egenhånd.

Nå er Ted Clifton, Dave Smith og Pat Salmon pensjonert for lengst, og lever livene sine på ulike steder i West Cumbria, fylket hvor Cleator Moor ligger.

Årlig pleier likevel de og andre kolleger å møtes på en pub den 27. mars, for å hedre minnet til de tapte vennene. De siste årene har pandemien satt en stopper for dette.

Etter gjenforeningen på rådhuset, har Ted fått en ny idé.

I sentrum av Cleator Moor har man sitt eget minnesmerke. Hvert år samles tidligere kolleger og etterlatte for å minnes de avdøde. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Jeg synes vi bør organisere en tur til Stavanger for minnedagen et år. Samle folk fra ulike steder i landet, og møte noen av dem som overlevde. Hadde ikke det vært fint?

