Unge TikTok-brukarar meldt til politiet av kommune

Kommunen i Finnmark meldte ei rekke brukarar på TikTok for å ha misbrukt kommunevåpenet til kommunen.

– Når vi verken har ressursar eller kompetanse til å gjere noko med dette sjølv, er det einaste vi kan gjere å melde det til politiet, seier Per Christian Ludvigsen, kontorsjef i Sør-Varanger kommune.

Det var Sør-Varanger Avis som først omtalte saka.

Ludvigsen seier det er rundt sju kontoar som er meldt, alle med profilbilde av kommunevåpenet, og nesten like namn.

Per Christian Ludvigsen, kontorsjef i Sør-Varanger kommune. Foto: Privat

Det var leiinga ved ein av skulane i kommunen som gjorde kommuneleiinga merksam på kontoane. Ifølge kontorsjefen prøvde tilsette ved skulen å prate med elevane som dei meinte hadde tilknyting til kontoane eller miljøet.

– Men det hjalp ikkje, tvert i mot. Det blei oppretta mange fleire kontoar, seier Ludvigsen.

Nytt TikTok-fenomen

Det bekrefter rektoren ved den aktuelle skulen. Ifølge han tok elevar kontakt med tilsette ved skulen og fortalde at dei hadde fått bilde av seg sjølve ufrivillig delt på TikTok.

– Det var ungdom og føresette som grein i telefonen, dei var heilt knuste og rådville, seier rektoren.

Han fryktar ikkje for at logoen til kommunen skal bli misbrukt, men at ungdom skal bli hengt ut på sosiale medium.

– Vi fann ut om det for snart ein månad sidan. Då var det elevar ved vår skule som hadde fått bilde ufrivillig delt av seg, men våre undersøkingar viser at det var ingen her som hadde oppretta kontoen, seier rektoren.

Men når skuleleiinga ved den aktuelle skulen skulle prate med elevane om det, gjekk alt i feil retning. På få dagar var det kome åtte nye like kontoar i Sør-Varanger der barn og ungdom blei uthengt, ifølge rektoren.

Alle kontoane som er meldt til politiet er ein del av ein større TikTok-trend i heile landet.

– Knallhardt ut mot enkeltbarn

Den nye TikTok-trenden blir kalla «ship», frå «relationship». Ifølge det amerikanske kvinnemagasinet Bustle er begrepet brukt når TikTok-fans heiar på at to personar skal bli eit par.

I Norge har det blir populært blant unge menneske som opprettar kontoar, gjerne med «ship» i brukarnamnet, der dei legg ut TikTok-videoar av andre unge i lokalsamfunnet som forslag til par.

– Politiet gir også tilbakemelding om at dette er ein trend vi slit med i heile Noreg. Den går knallhardt ut mot enkeltbarn som får bilde av seg sjølv delt ufrivillig, seier rektoren som har godt kontakt med politiet i Finnmark.

Den aktuelle skulen har allereie prøvd å gjennomføre ulike tiltak for å stoppe trenden. Tysdag klokka 14 skal nettpatruljen i politidistriktet ha føredrag for fleie skular i Øst-Finnmark direkte inn mot TikTok og «ship»-kontoane.

– Det er det andre aspektet ved desse brukarane. Dei har delt bilde av barn og unge utan godkjenning frå dei. Det er ikkje greitt, seier Ludvigsen.

– Kanskje nok med samtale

Både rektoren og Ludvigsen i Sør-Varanger kommune er ganske sikker på at det er mindreårige som står bak. Også ut ifrå innhaldet TV 2 har sett på kontoane, verkar alle å vere under 18 år. Ludvigsen meiner at sjølv om personane bak kontoane mest sannsynleg er under 18 år, og det potensielle lovbrotet ikkje er så alvorleg, var kommunen nøydd til å reagere med politimelding.

– Vi har ikkje andre verkemidlar enn dialog, og det har vi prøvd. Viss politiet finn ut kven det er som står bak, så er det kanskje nok med ein samtale og førebuande tiltak, seier Ludvigsen.

Derfor er det heller ingen personar som er meldt til politiet, kun TikTok-brukarar.

Har oppretta sak

Politiadvokat i Finnnmark politidistrikt, Anja Indbjør, skriv i ein e-post at det blir oppretta ei sak etter meldinga frå kommunen, men at det blir tatt ei vurdering om saka skal etterforskast vidare.

«Når det gjelder tiktok-kontoer er det ofte snakk om unge gjerningspersoner og da ønsker vi å forebygge framfor å straffeforfølge», skriv Indbjør.