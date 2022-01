Toppidrettsutøveren levde i fattigdom: – Vi spiste lus fra hverandre

Indira Milena Hopsdal Liseth (35) er en av utøverne på rekruttlaget til Langrennslandslaget Para Langrenn Elite.

I januar skal Indira delta i sitt aller første store verdensmesterskap når VM i vintersport arrangeres for parautøvere på Lillehammer. At hun skulle bli toppidrettsutøver var ikke noe hun hadde i tankene, da hun var yngre.

Hun tilbrakte nemlig sine første seks leveår på et barnehjem i Colombia. Indira husker fortsatt hverdagen i fattigdom – snart 20 år senere.

– Jeg husker for eksempel at vi lærte å stjele. Vi var ganske fattige, så enkelte ganger måtte vi spise lus fra hverandre. Men jeg husker spesielt en mann som kom av og til innom med fisk til oss, og det var virkelig et høydepunkt, sier hun til God morgen Norge, og legger til:

– Jeg synes det er et litt morsom perspektiv, da. Jeg minner meg av og til på hvor heldig jeg er nå i forhold til de forholdene vi hadde der.

De dystre 20-årene

Hele livet har 35-åringen hatt utfordringer med ryggen og beina sine. Hun er nemlig født med en skade som ligner ryggmargsbrokk. Det er ennå stor usikkerhet om diagnosen, men det de vet med sikkert er at hun mangler noen ryggvirvler og at venstre fot var bøyd bakover, som nå er blitt operert rett.

FESTET MYE: I 20-årene slet Indira med dystre tanker, som hun forsøkte å feste vekk. Foto: Privat

Som liten klarte ikke Indira å løpe, gå i skogen og gjøre som alle andre barn. Da hun ble adoptert til Norge som seks-åring ble skaden undersøkt en rekke ganger på sykehus.

– Det er det at jeg har en nerveskade i ryggen som har utviklet seg opp gjennom oppveksten og nå, sier hun om skaden.

I starten brukte hun skinner og krykker, men etter hvert ble hun lam i begge beina. Dette gjorde at hun som 20-åring slet med svært dystre tanker.

– Jeg husker egentlig ganske lite fra 20-årene. Jeg var veldig deprimert og det gikk veldig mye i festing, forteller Indira åpenhjertig.

En ny start

Hun måtte til slutt få hjelp, og havnet hos en psykolog som oppfordret henne til å fokusere på andre ting enn funksjonsnedsettelsen. Det gjorde de også de to bestevenninnene, Heidi Kvilhaugsvik og Mariann Marthinsen, som bestemte seg for å ta med venninnen på en helt ny opplevelse.

– De tok meg med ut for å stake, noe jeg ikke hadde peiling på hva var. Jeg ble med de ut og vi tok oss en runde. De heiet på meg og sa: «Dette er noe for deg!». Etter det ble jeg med på Fanamilen, Ridderrennet og litt forskjellig.

Jenta, som tidligere hatet gymtimer og alt som var knyttet til det, forelsket seg i sporten.

– Jeg er veldig takknemlig. Uten dem hadde jeg nok ikke vært her, så jeg er veldig glad for at de dro meg med ut og heier på meg. Det er flere som har hatt troen på meg og heiet på meg, så jeg er veldig glad for dem jeg har i rundt meg.

BESTEVENNER: Indira sammen med bestevenninnen Mariann. Foto: Privat

I forkant av intervjuet med Indira, hadde God morgen Norge tatt kontakt med de to venninnene, som hadde følgende å si til toppidrettsutøveren:

– Vi er veldig stolt av deg og vi heier på deg, Indira, sa Heidi.

– Og du skal vite at du er et stort forbilde! Du har trent enormt mange timer for å klare dette – for å komme til VM og kanskje paralympisk, og vi heier virkelig på deg. Du er helt unik, og vi setter kjempestor pris på deg. Jeg og Heidi skal være på Lillehammer når du skal gå – vi har stor tro på deg!, fortsatte Mariann.

– Dette var veldig stort! Jeg hadde ikke forventet dette her. Jeg er veldig glad i dem, sa en gråtkvalt Indira etter å ha sett klippet.

Store mål

Også rekruttlandslaget har blitt en viktig del av 35-åringens liv.

– Rekrutt- og elitelandslaget betyr veldig mye for meg. De har tatt meg veldig godt imot og vi er en så sammensveiset og fin gjeng. De betyr mye.

I januar går VM i vintersport av stabelen på Lillehammer. Så venter Paralympiske leker i Beijing 4.-13. mars, som Indira har mulighet til å kvalifisere seg til i januar.

– Hva hadde du sagt, dersom du hadde fortalt 20 år gamle Indira at du skulle til VM og kanskje paralympics?

– Hun hadde nok tenkt at: «Det skjer ikke, jeg lever ikke den dagen», sier hun og fortsetter:

– Jeg gleder meg veldig. Det er et veldig spennende år vi har fremfor oss. Hvis det ikke skjer, så er det helt greit, men det hadde vært gøy å oppleve det.