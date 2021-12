2021 går mot slutten – og vi i Broom benytter som vanlig anledningen til å oppsummere og mimre litt.

Nå skal du få lese hva de ulike medlemmene i Broom-redaksjonen husker aller best fra året som har gått.

I dag er det bilekspert Benny Christensen sin tur. Her er hans historie:

Som vanlig har det vært et begivenhetsrikt Brooom-år. Om enn noe annerledes. Korona er stikkordet her. Også i år har det vært sterke begrensinger. Ingen turer og billanseringer utenlands for min del.

Absolutt ikke for å klage. For det har jeg ingen grunn til. Vårt lille Broom-selskap har klart seg godt gjennom krisen, takket være god og stødig styring fra ledelsen. En av fordelene med å være små er at vi kan snu oss fort. Podcast og test av brukte biler er både morsomme og forhåpentligvis nyttige sysler vi har satt i gang med i året som har gått. Begge deler har vært grise-gøy og er noe vil vil fortsette med også neste år.

Kjøpte ny bruktbil i 2021

En glad Broom-gjeng i podcast-studio.

På en av podcastene diskuterte vi ladbare hybridbiler. Et konsept jeg i utgangspunktet har liten tro på. Hvilket jeg ga ganske klart uttrykk for.

Å møte seg selv i døra har, om ikke annet, den fordelen at man i alle fall treffer på kjentfolk. For det var akkurat det jeg gjorde da jeg litt tidligere i høst kjøpte ny bruktbil. En ladbar hybrid. Nærmere bestemt en 2018-modell Porsche Panamera Sport Turismo, e-hybrid. Mine gode kolleger har passet på å nevne det en gang eller tjue ...

Jeg kjøpte den altså ikke fordi det er en ladbar hybrid, men til tross for at den er det. Skulle gjerne hatt en Turbo-utgave jeg, men det var denne jeg hadde råd til. Jeg mener fortsatt at dette konseptet ikke har livets rett og at vi om få år ikke har disse bilene. Bare så det er sagt.

Etter å ha kjørt en Tesla Model S i fire år, var det altså på høy til å bytte. Jeg beholdt den mye lengre enn jeg hadde tenkt. Rett og slett fordi jeg var kjempefornøyd med bilen.

Såpass fornøyd at jeg vurderte samme bil, men i litt nyere utgave. Samtidig følte jeg det var litt lite kreativt. Kanskje også litt kjedelig. Dessuten også litt «feil» å betale et mellomlegg på mange hundre tusen kroner – og ende opp med en bil nesten kliss lik den jeg hadde.

Det er deilig med bil som lager motorlyd igjen. Så langt har Panameraen svart til forventningene – og vel så det. Jeg gleder meg til hver tur!

Har savnet motorlyden, men ikke bensinregningen

Nå først forstår jeg også hvor mye jeg har savnet skikkelig motorlyd og 8-trinns PDK-girkassa er en drøm, sammen med kjøreegenskapene for øvrig. Det er ikke feil å si at jeg gleder meg til hver tur. Det jeg virkelig ikke har savnet er bensinregningene. Svinepelsen er nemlig tørst, selv om jeg er flink til å lade.

Bilen er egentlig både for fin og dyr i forhold til den litt enkel bygdegutten som sitter inni. Men det var nå eller aldri – og drømmer er jo til for å oppfylles. Alt tyder også på at dette blir min siste bensinbil (om vi ser bort fra veteraner og klassikere). Som biljournalist lever man tett på utviklingen. Det er liten tvil om at det går mot full elektrifisering. Lik det eller ei, men slik blir det, tror jeg.

Spesiell bil

Av de litt mer hyggeligere tingene kan det jo nevnes at vi som driver i dette faget innimellom får anledning til å kjøre noen ganske spesielle biler. Det er så klart gøy når man blir invitert til slikt.

En av de mest spesielle bilene jeg har kjørt i år en Opel Lotus Omega. Dette er Opelen som satte både Ferrari- og Porsche-eiere i forlegenhet. En bil som er produsert i få eksemplarer og som jeg bare hadde drømt om og lest om – før jeg plutselig en dag satt bak rattet i en.

Nytt VolvoKlassiker på gang

Som du kanskje vet, lager vi i Broom magasinet VolvoKlassiker. Slik blir det også neste år, produksjonen er så smått i gang. Det er et veldig hyggelig avbrekk.

Jeg skal ikke røpe for mye av innholdet ennå, men kan i alle fall gi et par billedlige smakebiter på hva som er i vente i neste nummer. Som for øvrig blir å finne i butikkhyllene utpå vårparten. Nå er det sjette utgave som står for tur.

Det er bare å glede seg! Om du ikke har fått med deg årets utgave av VolvoKlassiker, er det fortsatt håp. Du kan nemlig fortsatt bestille det her, sammen med tidligere årganger. Om du skulle mangle noen.

Da får du 100 sider om kun én ting: Nemlig klassisk Volvo. Fra starten i 1927, og helt opp til 2000-tallet. Reportasjer, intervjuer, bildeserier, småstoff og kuriosa.

Bladet her blitt en suksess og jeg håper du liker det!

Volvo 164 er en av bilene du kan lese MYE om i kommende VolvoKlassiker. Foto: Haakon Nordvik.

Suksess med bruktbil-tester

Men VolvoKlassiker er ikke den eneste suksessen vår i år. Vi har nemlig begynt å lage brukbil-tester på video. Noe vi hadde hatt på «blokka» lenge. Nå fikk vi anledning til å gjøre noe med det. Responsen har overgått selv våre villeste fantasier.

Det er jo slik at mens det selges rundt 170.000 nye biler i året, så omsettes det rundt en halv million brukte. Men bruktbilkjøp er ikke bare-bare. Det viser tall fra Forbrukerrådet. Her topper bruktbil klagestatistikken hvert år og slik har det vært lenge. Informasjonsbehovet er derfor stort.

Vi har plukket ut noen av de bilene det selges mest av og rett og slett sett litt på hva du får og hva du må være oppmerksom på. Noen av de vi har testet er Nissan Leaf, Audi A4 Allroad, Mitsubishi Outlander PHEV og Tesla Model S. Trykk på linkene for å se.

Vi skal fortsette å lage massevis av bruktbiltester også neste år. Det er bare å følge med her på Broom.no!

Gode hjelpere

Jeg har helt til slutt lyst til å få rette en stor, stor takk til alle som sender inn spørsmål til "Spør Benny"-seksjonen vår. Det er veldig hyggelig og jeg føler på den måten at jeg kommer veldig nær Broomleserne – hvilket jeg setter stor pris på!

En ekstra takk til to gode hjelpere. Nemlig Norulf og Car Wizard som svarer på veldig mange av spørsmålene for meg. Uten tvil karer med mye erfaring og god peiling. De gir mange ganger mye lengre og mer utfyllende svar enn jeg selv har anledning til. Jeg setter stor pris på bidragene fra dere, karer! Håper dere blir med oss også på nyåret!

Helt til slutt vil jeg få ønske alle våre lesere et riktig godt nyttår! Følg oss i 2022 også. Jeg lover å gjøre mitt beste for å gi deg bil- og motor-sakene nettopp du vil lese om da også!



