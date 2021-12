Familien måtte dele huset i to før jul: – Frykter hele tiden positiv test

BERGEN (TV 2): De strenge karantenekravene i kombinasjon med høy smitte gjør at de siste dagene før jul blir nervepirrende for mange familier.

– Det er litt julekaos hjemme hos oss nå, for akkurat i innspurten da vi skulle handle julegaver og bake de siste julekakene, så testet de to eldste barna i huset positivt for korona, dessverre, forteller Nina Marie Holmefjord (42) til TV 2.

Hun og resten av familien går derfor en svært uviss jul i vente. Siden to av familiens tre barn testet positivt for korona i forrige uke, har familien på fem så å si måttet dele huset to.

– Vi har forsøkt å være litt pragmatiske. Det står at barn i isolasjon har krav på omsorg, så jeg tenker at man ikke kan låse dem inne på rommet hele tiden. Men man kan forsøke å holde to meter avstand og slikt.

13 år gamle Wilma Olivia Holmefjord forteller til TV 2 at hun og familien har måttet ta forholdsregler i huset.

– Det har vært vanskelig å ikke kunne leke med søsknene mine, og ikke kunne sitte ved siden av hverandre i sofaen. Men jeg har jo vært ganske mye oppe på rommet mitt og oppe i andre etasje, og så har de andre holdt seg mye nede.

Frykter å måtte feire julaften i karantene

Gjennom et vindu forteller lillebror Ulrik Martinus Holmefjord (10) at han har måttet prate med storesøsknene på avstand mens de har vært smittet.

– KJIPT: Wilma Olivia Holmefjord (13) var en del av teaterforestillingen «Julens Magi», som ble avlyst på grunn av smitte. Foto: Erik Teige / TV2

Usikker på reglene

For Wilma og storebroren Gustav Vincent Holmefjord på 15 er isolasjonen trolig over på tirsdag, men for resten av familien er det hele litt mer usikkert.

ENDREDE PLANER: Nina Marie Holmefjord frykter at julaften må feires i karantene. Foto: Erik Teige / TV2

Mamma Nina Marie, som er jurist, synes nemlig reglene er uklare, i alle fall vanskelige å tolke.

Hun viser til at det på helsenorge.no står at smittede kan komme ut av isolasjon etter dag seks, gitt at de ikke har hatt feber de siste 24 timene. Mens de som er i karantene fordi de er nærkontakter og husstandsmedlemmer ifølge nettsiden først skal telle fire døgn fra den smittede påbegynte sin isolasjon, og deretter syv dager til, altså 11 døgn totalt. Samtidig viser hun til at det i covid-19-forskriften står at man er ferdig i karantene etter syv døgn i nærkontaktkarantene ved negativ PCR-test.

– Så dette er litt forvirrende, selv for meg som er jurist. Vi blir nødt til å ringe kommunen i morgen og sjekke om vi skal følge forskriften eller ikke.

Selv om isolasjonen til de eldste barna trolig er over snart, frykter familien likevel at smitten skal ha nådd mor, far og lillebror også. De tester seg derfor ofte.

– Jeg frykter hele tiden positiv test, og vi tester oss opptil to ganger om dagen, forteller mamma Nina Marie.

Familien har uansett innfunnet seg med at julen ikke blir som planlagt i år.

– Egentlig hadde vi tenkt å reise til mine svigerforeldre og feire jul med dem og den mellomste broren til mannen min, med hans barn og kone, men nå blir vi sittende her.

Nakstad måtte selv sjekke

På spørsmål fra TV 2 om karantenereglene har blitt for vanskelige, svarer assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at han oppfordrer folk til å gå inn og sjekke reglene ofte, fordi de stadig endrer seg.

– Karantenereglene har blitt enklere, men alt som har med isolasjonsperioder, testing, koronasertifikat og andre regler å gjøre, så er det veldig viktig å gå inn på Helse Norge og sjekke det. For det endres ganske mye. Jeg er inne der hver dag selv for å oppdatere meg og følge med på siste endringer, sier Nakstad til TV 2.

Han oppklarer familien Holmefjords usikkerhet knyttet til reglene på følgende måte. Selv måtte han inn og dobbeltsjekke regelverket før han svarte på TV 2s spørsmål.

– Du begynner å telle karantenedager fra siste gang du hadde nærkontakt med den smittede. Så dersom en husstand har klart å holde avstand til hverandre siden smitten ble oppdaget, kan man teste seg ut av karantene på dag syv. De ti døgnene man skal i karantene kan forkortes til syv hvis man tester negativt på PCR-test på dag syv.

– Hvis du bor sammen med noen som er helt isolert fra deg, kan du telle fra siste dag dere hadde kontakt.

Så dersom de friske familiemedlemmene mener at de har klart å holde avstand til de smittede, kan det altså være mulig for dem å teste seg ut på dag syv, sier Nakstad.

Les mer om karantenereglene i faktaboksen nederst i artikkelen.

– Julekarantenen kan bli lang

Mandag ble det også kjent at SV-leder Audun Lysbakken og familien må tilbringe både julaften og store deler av julen i karantene. Lysbakken er ifølge kommunikasjonssjef i SV, Siri Gjørtz, ikke selv smittet. Han jobber hjemmefra disse dagene.

I KARANTENE: Audun Lysbakken og kona Siv Mjaaland. Her fotografert ved en tidligere anledning. Foto: Lise Åserud

– Det var en kjip beskjed å få, mest av alt for barna som hadde gledet seg til jul med besteforeldre. Strengere karanteneregler kommer samtidig med svært lange ventetider på prøvesvar for de som skal teste seg ut, så julekarantenen kan bli lang for oss og mange andre i samme situasjon, sier Lysbakken i en kommentar til TV 2.

– Vi får den jula vi får

TV 2 møtte helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) da hun mandag besøkte vaksinesenteret i Fredrikstad. På spørsmål om hva hun har å si til alle dem som nå frykter å havne i karantene slik at juleplanene ryker, sier hun at hun håper folk klarer å kose seg uansett.

– Det er enda viktigere å understreke betydningen av å holde avstand, bruke munnbind og begrense antall nærkontakter. Vi får den jula vi får, men det vil være mulig å kose seg selv med inngripende smitteverntiltak. Bruk juleferien til å gå og ta vaksinen.

– Er du bekymret for at folk bryter karantenereglene for å ikke være alene i julen?

– Vi håper på god etterlevelse i befolkingen. Er du bekymret for å havne i karantene, bør du planlegge ut ifra det.

Hun kom også med noen trøstende ord til dem som må feire jul litt annerledes enn planlagt på grunn av karantene.

– Denne pandemien kommer til å gå over en dag. Vi må gjøre det som trengs. Å ta imot tilbud om vaksine er veldig viktig. Takk ja til vaksinen, det er en julegave til deg selv.