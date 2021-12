Vedum stiller i Stortinget for å redegjøre om lønnstøtteordningen

Fungerende stortingspresident Kjell Harberg (H) opplyser til TV 2 at han har sagt ja til Sylvi Listhaugs anmodning om at finansministeren stiller i Stortinget.

Finansdepartementet bekrefter til NTB at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil stille i Stortinget mandag ettermiddag for å redegjøre om lønnsstøtteordningen.

Vedum har fått svært skarp kritikk etter at han fredag la frem en lønnsstøtteordning for næringslivet.

Partier på tvers av høyre/venstre-skillet har sagt at de mener ordninger er alt for dårlig. Vedum har begrunnet enkelte begrensninger i ordningen med at de risikerte å gå utenfor EUs konkurranseregler.

Dette ble søndag tilbakevist av Esa.

Det var Frp-leder Sylvi Listhaug som først krevde at Vedum kom til Stortinget for å redegjøre om hva som hadde skjedd. Hun fikk raskt støtte fra Rødt og SV.

Tidligere mandag opplyste departementet at Vedum allerede har avtalt et møte med fraksjonslederne fra alle partier i finanskomiteen mandag ettermiddag. Dette møtet ble avtalt i forrige uke.

De varslet også at det ville bli sendt en skriftlig orientering om prosessen med lønnsstøtteordning til Stortinget i løpet av dagen.