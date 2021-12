FHI: Koronavaksinasjon kan påvirke menstruasjonen

De første meldingene om at flere kvinner opplevde menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinasjon kom tidlig på sommeren i år.

FHI besluttet da å inkludere spørsmål om blødningsforstyrrelser i sine pågående befolkningsundersøkelser for å undersøke sammenhengen.

Nå foreligger de første resultatene blant kvinner i alderen 18 til 30 år.

Det er økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser hos unge kvinner etter at de ble vaksinert mot korona, konkluderer FHI.

Flere fikk forstyrrelser

De første resultatene er basert på deltakerne i den norske kohort-undersøkelsen UngVoksen, som svarte på spørsmål om menstruasjon og blødningsforstyrrelser.

– Blødningsforstyrrelser er svært vanlig, og allerede før vaksinasjon meldte nesten fire av ti unge kvinner om slike forstyrrelser. Likevel ser vi i denne undersøkelsen at noen flere kvinner fikk forstyrrelser etter første eller andre dose av koronavaksinen, sier prosjektleder og lege Lill Trogstad i Folkehelseinstituttet.

Hovedformålet med undersøkelsen var å få klarhet i om blødningsforstyrrelser oppstår hyppigere hos vaksinerte enn hos ikke-vaksinerte kvinner.

– De fleste menstruasjonsforstyrrelsene etter første dose var forbigående. Menstruasjonsforstyrrelsene etter første dose var i gjennomsnitt tilbake til utgangsnivået ved tidspunkt for vaksinasjon med dose to, det vil si to til tre måneder etter vaksinasjon med første dose, sier Trogstad.

Menstruasjonsforstyrrelser ble rapportert etter begge mRNA-vaksinene, i samme størrelsesord, viser studien.

IKKE FARLIG: Lege Lill Trogstad har sagt at det ikke er noe som tyder på at menstruasjonsforstyrrelsene er farlig. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Resultater av den første kartleggingen: Nesten 4 av 10 kvinner i alderen 18 til 30 år oppga at de hadde opplevd menstruasjonsforstyrrelser ved siste menstruasjon før vaksinasjon. Flere rapporterte mer kraftig menstruasjonsblødning enn vanlig etter første og andre vaksinedose:

7,6 prosent oppga at de hadde kraftige blødninger før vaksinasjon



13,6 prosent oppga at de hadde kraftigere blødninger etter første dose



8,2 prosent oppga at de hadde kraftige blødninger før andre dose



15,3 prosent oppga at de hadde kraftigere blødninger etter andre dose I tillegg viser kartlegging: Blant kvinner som opplevde menstruasjonsforstyrrelser etter første dose, opplevde nær to av tre menstruasjonsforstyrrelser også etter andre dose.

Etter andre vaksinedose økte forekomsten av flere typer menstruasjonsforstyrrelser.

Varigheten av menstruasjonsforstyrrelser etter dose 2 har vi foreløpig ikke informasjon om, men vi fortsetter å følge med på dette. Kilde: FHI

Dette er FHIs råd til kvinnene

Folkehelseinstituttet gir kvinner som har opplevd menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinasjon følgende råd:

Kvinner med vedvarende blødningsforstyrrelser bør kontakte lege for å utelukke annen behandlingstrengende sykdom.

Ved forbigående menstruasjonsforstyrrelser med normalisert syklus kan neste vaksinedose gis som vanlig.

Ved kraftige og vedvarende blødninger etter tidligere dose, anbefales det å avvente videre vaksinasjon inntil årsaken er undersøkt eller symptomene har gått over.

Ved behandlingstrengende menstruasjonsforstyrrelser etter vaksinasjon, bør videre vaksinasjon vurderes individuelt i samråd med lege.

I tilfeller hvor kvinner har blødningsforstyrrelser av andre årsaker enn vaksine, kan de motta vaksine mot covid-19.

Tror det er forbigående

– Er du i tvil om hva du bør gjøre, kontakt fastlegen din, er oppfordringen fra Trogstad.

Hun understreker at disse blødningsforstyrrelsene er forbigående bivirkninger for de aller fleste, og dette bør ikke hindre kvinner i sin alminnelighet i å takke ja til koronavaksinene.

– Vaksinasjon beskytter den som vaksineres mot alvorlig covid-19-sykdom, og den bidrar også til å redusere smittespredningen i samfunnet, understreker Trogstad.

200 kvinner fortalte

TV 2 har tidligere i høst kartlagt hvordan over 200 kvinner opplevde menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinen.

Noen opplevde å miste menstruasjonen helt, mens andre opplevde langvarige blødninger som varte i måneder. Kvinner i overgangsalder begynte plutselig å blø, mens andre fikk nærmest konstante magesmerter.

KARTLEGGING: Av kvinnene TV 2 har snakket med opplevde 55 prosent kraftigere blødninger og 43 prosent kraftigere menssmerter etter vaksinen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Legemiddelverket har også fått inn svært mange slike meldinger - og sa det var første gang i Norge etter en vaksine.

På bakgrunn av omfanget bivirkningsmeldinger, besluttet FHI å følge opp cirka 60.000 kvinner i alderen 11 til 80 år, for å kartlegge blødningsmønstrene.

Dette har de gjort for å få sikre svar på om menstruasjonsforstyrrelsene skyldes vaksinen, ettersom uregelmessige blødninger er vanlig hos kvinner.

Lege Lill Trogstad har ledet studien hos FHI, og allerede i november sa hun til TV 2 at de ikke kunne utelukke sammenheng.

Undersøkes i flere land

Sammenhengen mellom menstruasjonsforstyrrelser og koronavaksinen har vært et tema i mange land.

I Storbritannia viser blant annet en undersøkelse hvor 5000 kvinner har deltatt, at én av fem har opplevd dette, skriver Evening Standard.

Menstruasjonsforstyrrelsene påvirker ikke fertiliteten og skal heller ikke være langvarige, ifølge studien.

I likhet med Norge, har også USA også en større studie gående som skal undersøke sammenhengen.