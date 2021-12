Kari Anne fryktet jul i isolasjon – så kom overraskende beskjed fra sykehuset

Det var forrige mandag at trebarnsmor Kari Anne Rongved Henneli fra Bergen fikk vondt i halsen, og kjente symptomer som hun tenkte kunne være Covid-19.

Hurtigtestene var derimot negative, og mistanken ble foreløpig avkreftet.

Likevel - da hun i løpet av de to neste dagene ble dårligere, tok Henneli en PCR-test på en av stasjonene i byen. Den viste seg å være positiv.

– Jeg fikk svar torsdag, og måtte lese meldingen flere ganger. Var jeg virkelig positiv for Covid-19? Jeg hadde jo tatt tre hurtigtester, der alle var negative, sier Henneli.

Full isolasjon

De påfølgende timene og dagene forløp slik de gjør når man får påvist den etterhvert så kjente sykdommen.

Alle nærkontaktene ble informert og måtte i karantene. Barnehage-avdelingen der Henneli jobber måtte stenges, alle foreldre måtte varsles, og selv ventet full isolasjon for 46-åringen.

– Heldigvis har vi en enebolig der jeg kunne bo for meg selv nede i kjellerstuen. Jeg har tre tenåringsjenter som satt frokost og middag utenfor døren min. Det var en rar følelse å måtte holde avstand. Nesten som om de var redd for meg, sier Henneli og humrer.

Hun tenkte også på sin 82 år gamle far, som hun besøkte rett før hun utviklet symptomer.

Henneli håpte i det lengste at vaksinedosene beskyttet henne og andre som potensielt hadde blitt smittet.

KJELLERSTUEN: 46-årige Kari Anne Rongved Henneli sier hun fikk mye tid til å reflektere over hva som er viktig i livet, da hun satt de fire dagene i isolasjon. Samvær med andre kom skyhøyt på lista. Foto: Privat

Haukeland-feil

Det var likevel ingen av nærkontaktene hennes som testet positivt. Det skulle det vise seg å være en god grunn til.

Søndag meldte nemlig Helse Bergen at hele 60 prøvesvar fra covid-19-testene de aktuelle dagene hadde blitt forvekslet.

To analysebrett som var sendt fra Bergen legevakt til mikrobiologisk avdeling ved Haukeland sykehus hadde blitt byttet om. Dermed var 30 negativ-merkede prøver egentlig positive.

I samme leiet var de resterende 30 prøvesvarene som var merket positive, i realiteten negative.

En av disse var prøven til Henneli.

– Feilen ble oppdaget da laboratoriet etter testing skulle utføre variantanalyse av de positive prøvene. Arbeidsprosessen som førte til forbyttingen er identifisert, og korrigerende tiltak blir iverksatt for å forebygge at dette skal skje igjen, sa leder Elling Ulvestad ved mikrobiologisk avdeling, og la til:

– Vi beklager sterkt ulempene de ukorrekte prøvesvarene har fått for pasienter.

HAUKELAND: Leder Elling Ulvestad ved Mikrobiologisk avdeling beklager til alle som fikk prøvene sine forvekslet. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Overraskende kontrabeskjed

Igjen vanket en overraskende melding til Henneli sin telefon. Denne gangen med et litt hyggeligere budskap.

– Jeg fikk en SMS der det sto at smittesporerne hadde funnet en feil i testene, og at jeg kunne gå ut av isolasjon og informere nærkontaktene mine. Den måtte jeg også lese flere ganger. «Er det en spøk?» tenkte jeg.

Hun ble selvsagt glad for at prøven hennes viste seg å være negativ, og etter fire dager i isolasjon kunne både hun og døtrene hennes gå tilbake til hverdagen.

– Når man sitter alene slik, så får man noen tanker om hva som er viktig i livet. For meg er det å være sammen med dem jeg er glad i.

Tenker på de andre

Nå sier Henneli at tankene går til de som fikk negativt svar, men som egentlig var positive.

– Jeg tenker på de som fikk motsatt beskjed av meg. De har gått rundt i god tro om at de var friske. Kanskje de ufrivillig har påført noen smitte? I tillegg tenker jeg på de stakkarene ved laben som gjorde feilen med prøvene.

Henneli sier hun har stor forståelse for at helsepersonellet har vanvittig mye å gjøre om dagen, og at feil kan skje.

– Hva tenker du om at dere likevel nå kan feire jul som vanlig?

– Det er jeg glad for. Særlig fordi vi nå kan ha besteforeldre på besøk uten frykt for smitte.