Dette er åpningstidene i julen

Her finner du en oversikt over når ulike matbutikker og Vinmonopolet holder åpent over jul og nyttår.

Julen kan være hektisk, og selv om det er flere hyggelige ting som skal gjøres som å se julefilm, gå på skitur eller drive med nyttårsforberedelser, er det mye som også skal fikses og handles inn.

Her finner du en oversikt over åpningstidene for matbutikker og Vinmonopolet over jul og nyttår 2021.

Vinmonopolet

Om du skal kjøpe en flaske rødvin til middagen eller en ekstra champagneflaske til nyttår. Dette er Vinmonopolets åpningstider i julen. Noen Vinmonopol stenger tidligere enn andre, så det er derfor alltid lurt å dobbeltsjekke åpningstidene på ditt lokale pol.

Åpningstider julen 2021:

Lille julaften: Åpent til senest 18.00

Julaften: Stengt

1. juledag: Stengt

2. juledag: Stengt

27. desember: Stengt

Nyttårsaften: Åpent til senest 15.00. Unntaket er Hammerfest og Åfjord som stenger 14.00.

1. nyttårsdag: Stengt

KOM TIDLIG: Pressesjef Jens Nordahl anbefaler at folk handler inn tidlig på dagen. Foto: Tommy Andresen, Vinmonopolet

Pressesjef i Vinmonopolet, Jens Nordahl, sier det virker som at folk har vært flinke til å planlegge årets handel. Dersom du derimot ikke har gjort ferdig alle innkjøp enda, har han noen tips.

– Lille julaften rådes folk til å komme mellom 11 og 14. Akkurat når det åpner og på ettermiddagen er det flere folk som også skal handle.

Han håper den jevne strømmen av kunder vil fortsette også etter jul.

– Det samme rådet gjelder for romjulen. I tillegg bør man gjøre unna handelen en av de første dagene, ettersom trafikken øker når det nærmer seg nyttårsaften. Da blir det også mindre musserende vin i hyllene, påpeker Nordahl.

VINMONOPOLET: Det er travelt på Vinmonopolet dagene før juleaften og nyttårsaften. Sjekk åpningstidene for å holde deg oppdatert. Illustrasjonsfoto. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Matbutikker

Har du glemt å kjøpe kanel til julegrøten eller rødkål til pinnekjøttet? Frykt ikke. Flere matbutikker holder åpent flere dager i julen, selv om de aller fleste holder stengt 1. og 2. juledag, og 1. nyttårsdag. Det er også normalt at butikkene stenger tidligere på julaften og nyttårsaften.

Her er det lurt å dobbeltsjekke åpningstidene hos din lokale matvarebutikk, da tidene kan variere lokalt.

– Det er mange som lurer på når butikkene er åpne i julen, og besøkstallene på siden for åpningstider på nettsiden vår skyter i været da, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi til TV 2.

– De fleste butikkene holder åpent til klokken 23 lille julaften, klokken 15 eller 16 på juleaften og klokken 18 på nyttårsaften. Normalt er søndagsåpne butikker åpne på helligdager, men de fleste søndagsåpne butikker har også stengt 1. juledag.

I romjulen har de aller fleste matbutikker normale åpningstider, men folk anbefales å sjekke åpningstidene lokalt.