På fest

En mann kjørte bilen sin rett inn i en lyktestolpe. Han innrømmet til politiet på stedet at han hadde sovnet bak rattet. Han hadde også vært på fest dagen før og politiet besluttet derfor å ta blodprøve av mannen. I skademeldingen krysset han av på nei på spørsmålet om han hadde kjørt i påvirket tilstand.

Blodprøven viste derimot spor av alkohol og en promille på 1,2. Mannen nektet for å ha bevisst gitt uriktige opplysninger til forsikringsselskapet om at han hadde kjørt påvirket. Dette fordi han følte seg edru da startet kjøreturen. Kunden ble anmeldt for falsk forklaring og ble nektet erstatning.

Skyldte på dårlig hukommelse

En yngre mann meldte om utforkjøring etter at han måtte svinge unna for et rådyr. Politiet mistenkte promille og tipset Gjensidige. Kunden fortalte at han våknet opp i passasjersetet etter ulykken og kunne ikke huske hvem som kjørte bilen. Motstridende opplysninger og bortforklaring hjalp lite. Kunden ble nektet erstatning og anmeldt for promillekjøring.