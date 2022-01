Derfor manglet én deltaker under Hver gang vi møtes

Folkefavoritten «Hver gang vi møtes» ruller i disse dager over skjermen igjen.

Denne gangen møtes artistene Maj Britt Andersen (65), Myra (27), Anna of the North (32), Øystein Greni (47), Jarle Bernhoft (45), TIX (28), Arif (35) og Stig Brenner (31) for å hedre hverandre, omgitt av vakker, idyllisk natur på Kjerringøy i Nordland.

I premiereepisoden var det Andreas Haukeland, bedre kjent som TIX, som var hedersgjest. 28-åringen fortalte åpenhjertig om hvordan det er å leve med Tourettes syndrom, om oppveksten og livet som artist.

Kolliderte med innspillingen

Én som imidlertid glimret med sitt fravær under første runde var Brenner.

Ifølge TV 2s programredaktør, Kathrine Haldorsen, skyldes dette planlagte spillejobber og studioinnspillinger som kolliderte med innspillingen.

IKKE TIL STEDE: Artist Stig Brenner deltar ikke før i episode fem av Hver gang vi møtes. Foto: Vegard Breie / TV 2

Hamarmannen vil imidlertid være på plass ved bordet først i femte episode.

– Vi har i alle år vært fleksible for å få med et bredt spekter av artister, og det er heller ikke første gang at enkelte artister ikke er med under alle opptakene. Stig Brenner får en fremtredende rolle i alle programmene han er med på, og han blir selvsagt hyllet på samme måte som alle de andre, opplyser hun.

Prisvinner

Brenner har de siste årene gjort seg bemerket med sine R&B-låter. I 2015 debuterte han med albumet Til Mine Venner, som ga ham en nominasjon til Spellemannsprisen 2015. I fjor høst stakk 31-åringen av med den gjeve P3-prisen under P3 Gull-utdelingen.

I november 2020 ble det kjent at Brenner ville gå bort fra artistnavnet Unge Ferrari, som han hadde brukt fra starten av karrieren.

– Det er en æra jeg er litt ferdig med, jeg fikk til mer enn jeg så for meg med Unge Ferrari, og nå har jeg blitt 30, jeg har lyst til å fortsatt gjøre musikk, men kanskje vise at jeg har vokst bittelitt, forklarte han i et intervju med P3morgen den gang, ifølge God kveld Norge.

Se Hver gang vi møtes lørdager klokken 20.00 på TV 2 og TV 2 Play.