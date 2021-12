Haalands agent vil avskaffe overgangssummene i fotballen

Se reportasje da Raiola og Alfie Haaland besøkte Barcelona øverst!

Samtidig som overgangssummene og spillerlønningene når nye, elleville høyder i toppfotballen, stikker agentene stadig av med en større del av kaka.

Det vil Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) nå gjøre noe med. En rapport fra FIFA viser at det til tross for at det ble gjennomført færre overganger i toppfotballen i 2020 på grunn av pandemien, så økte inntektene til toppagentene i internasjonal fotball med 0,7 prosent.

STJERNEAGENT: Zlatan Ibrahimovic sammen med sin styrtrike stjerneagent Mino Raiola. Foto: Eamonn and James Clarke

Det er i de fem store ligaene agentene mottar mest i forbindelse med spilleroverganger og prosenter av spillernes lønninger. Rapporten viser det i England ble utbetalt utrolige 1,2 milliarder kroner totalt til agenter i fjor. I Tyskland mottok agentene 761 millioner kroner, i Italia 660 millioner kroner, i Spania 347 millioner kroner og i Frankrike 274 millioner kroner.

I et nytt forslag, som FIFA ønsker vedtatt, vil agentene fremover kunne maksimalt motta ti prosent i provisjon av en overgangssum, og maks tre prosent av spillernes lønninger. I dagens toppfotball er det foreløpig ingen regler for hvilke prosentandel en agent kan motta i provisjon.

– Bra at agentvirksomheten blir regulert

TV 2-ekspert Mina Finstad Berg ønsker forslag fra FIFA velkommen.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Jeg tror det er veldig lurt å regulere den agentvirksomheten. Slik det er i dag, så forsvinner mye penger ut av fotballen på grunn av dette. Når det er snakk om store overgangssummer, så er dette penger som går til klubber som kan reinvestere i nye spillere, akademi, støtteapparat og så videre, sier Finstad Berg til TV 2, og fortsetter:

– Når det nå går enorme summer i agenthonnorarer, så forsvinner disse ut av klubbenes budsjetter og går stort sett til privat velferd for agentene, fremfor kollektive enheter, som klubbene er, påpeker eksperten.

Finstad Berg minner om at flere agenter også er blitt avslørt for å operere i gråsoner de siste årene.

– Agentvirksomheten er en bransje hvor det har foregått fryktelig mye rart i. Det er mange som gjør en real jobb, men det er flere som operer i gråsoner, og som ikke akkurat har alt på sitt rene. Derfor mener jeg fotballen på sikt vil tjene på å regulere agentvirksomheten, slik at det ikke lenger bare er fritt frem, sier hun.

Mener overgangssummer bør avskaffes

Mino Raiola, som er agenten til blant andre Erling Braut Haaland, Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Matthijs de Ligt og Gianluigi Donnarumma – gjør i et intervju med nederlandske NOS det klart at han ikke støtter forslaget fra FIFA.

– Jeg tar ikke det, slår Raiola fast på spørsmål om han tar ti prosent av overgangssummene og tre prosent av lønnen til spillerne han representerer.

ETTERTRAKTET: Erling Braut Haaland kan bli solgt for milliardsum. Foto: ANNEGRET HILSE

Raiola hevder at agentene først og fremst vil sikre mest mulig penger inn på konto for spillerne de har som sine klienter.

– En agent må sørge for at spilleren tjener mest mulig. Hva kommer til å stige med denne planen til FIFA? Overgangssummen eller lønnen? Faktisk sier FIFA at de ikke er mot de skyhøye overgangssummene, men mot lønningene til spillerne, mener Raiola.

Raiola kommer med et motforslag til FIFA som han ønsker vedtatt.

– Avskaff overgangssummen i forbindelse med fotballoverganger. Da kan vi kun diskutere lønn. Hele systemet slik det er i dag, er feil. Det er laget av folk som ikke har kunnskap om agentyrket, foreslår Raiola.

TV 2-ekspert: – Kommer ikke til å skje

Finstad Berg er skråsikker på at Haalands agent ikke vil komme noen vei med sitt forslag.

– Det skjer ikke at overgangsummer blir avskaffet slik fotballen fungerer i dag. Det kan skje en utvikling der vi ser at stjernespillere i større grad blir værende i en klubb ut kontraktstiden, og heller signerer for en ny klubb for å få en større sign-on-fee. Det så vi jo i sommer, der stjerner som Ramos og Messi og så videre blant andre gikk gratis, minner hun om.

– Men om en spiller har langtidskontrakt med en klubb, og en ny klubb vil kjøpe, så er det helt utenkelig at en klubb vil slippe denne spilleren uten en kompensasjon i tillegg til den forpliktende avtalen med spilleren, understreker TV 2s ekspert.