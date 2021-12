Elbilen UX 300e sørger for rekordhøyt Lexus-salg i Norge i år. Dette er kanskje ikke bilen som står mest ut blant konkurrentene. Men med startpris på 339.000 kroner, gir den en dose premiumfølelse til det vi må kunne kalle folkelig pris.

Nå nærmer det seg elbil nummer to fra Lexus. Den fikk vi de første offisielle bildene av for bare noen dager siden. Og nå er det klart at Lexus starter salget allerede i januar.

RZ er en elektrisk SUV i familieklassen. Det vil si en biltype svært mange nordmenn ønsker seg.

Kommer rundt årsskiftet

Lexus-sjef Jan Christian Holm legger ikke skjul på at RZ er en etterlenget bil for den norske importøren:

Jan Christian Holm er sjef for Lexus i Norge.

– Dette er en modell vi virkelig ser frem til å lansere i Norge, og vi er første land i verden som innhenter reservasjoner allerede fra januar, sier Holm.

– Når forventer dere at bilen kommer til Norge?

– Det kan vi ikke bekrefte ennå, men vi estimerer rundt årsskiftet 2022/2023, sier Holm som foreløpig ikke kan si noe om prisen på bilen.

Lexus går for sporty SUV med sin andre elbil. Designet kan minne litt om både Jaguar I-Pace og Ford Mustang Mach-E.

Minst 450 kilometer på strøm

RZ er søstermodellen til Toyotas kommende bZ4X. Her kan vi forvente at mye under skallet vil være likt.

Toyotaen er 4,60 meter lang og har bagasjerom på 452 liter. Batteripakken er på 71,4 kWt. Den offisielle rekkevidden er ikke bekreftet, men Toyota opererer med «minst 450 kilometer».

Etter mange års erfaring med hybridsystemer og batterier, lover Toyota en drivlinje som skal utnytte strømmen svært effektiv.

Firehjulstrekk og rekkevidde på rundt 450 kilometer er blant det vi vet om RZ så langt.

Tekniske nyvinninger

– Nye RZ fokuserer på komfort og kjøreegenskaper i en lekker innpakning som vil skille seg ut i mengden. Det sies også at RZ vil tilby en kjøreopplevelse som setter ny standard for elbiler, og den vil selvsagt også ha den kvaliteten våre biler er viden kjent for.

– I tillegg vil den få flere tekniske nyvinninger som ingen andre har gjort før oss. Her kan jeg også nevne et helt nytt ratt med «steer by wire-teknologi» som man finner i flybransjen, avslutter Jan Christian Holm.

