Åpner opp om «One Tree Hill»-gjenforening: – Jeg har en idé

Chad Michael Murray spilte Lucas Scott i nesten et tiår. I et intervju med E! News snakker han om en potensiell «One Tree Hill»-gjenforening:

– Jeg kan ikke forestille meg at det ikke vil bli gjort på et tidspunkt.

Holder kontakten

Murray forteller videre at Hilarie Burton (39), som spilte kona hans Peyton Sawyer, også får mange spørsmål om en gjenforening.

Gjengen har holdt kontakten, årevis etter at serien ble avsluttet. Foto: Mary Evans Picture/Rights Managed

– Vi blir spurt hele tiden. Jeg vet at jeg gjør det, og jeg vet at Hilarie gjør det. Jeg ser alle minst èn eller to ganger i året.

40-åringen forteller at han har tenkt såpass mye på en potensiell gjenforening at han har forslag til manus.

– Jeg har en idé som har hoppet rundt i hodet mitt om å lage en ny «generasjon»av dette showet, hvor man tar for seg dagens utfordringer, forklarte han til E! News, og fortsatte:

– Det er bare så mange ting nå som er så veldig annerledes enn det var tidligere. Man kan lage problemstillinger som er relatert til barn og ungdom, og hva de må håndtere på videregående i dag.

Vil til Paris

Han og resten av «One Tree Hill»-casten holder kontakten via en felleschat. Der skal rollebesetningen ha snakket om å reise til Frankrike sammen, fordi det tydeligvis er mange ivrige fans i Paris.

– Jeg mener, som du kan se, jeg blir litt grå i skjegget, sa han lattermildt og poengterte at dersom de skal ha en gjenforening, burde det skje relativt snart.

De tre kvinnene i hovedrollebesetningen, Sophia Bush, Hilarie Burton og Bethany Joy Lenz er dessuten høyaktuelle for tiden med en podkast om One Tree Hill. Kan en gjenforening i podkast-verden kan bety en gjenforening på TV-skjermen også?

Dette gjør de nå

Murray er for tiden aktuell med actionfilmen «Fortress», hvor han spiller med Bruce Willis. Han har også hatt en stor rolle i den populære Netflix-serien «Riverdale».

STJERNEPAR: Hilarie Burton og Jeffrey Dean Morgan har to barn sammen. Foto: Jon Kopaloff/Getty Images/AFP

Han er ikke den eneste «One Tree Hill»-stjernen som har vært å se på TV-skjermen eller kinolerretet etter at siste episode ble sendt i 2012.

Hilarie Burton og Chad Michael Murray forlot begge One Tree Hill i finaleepisoden i sesong seks. Siden den gang har Burton gjort suksess med en rekke filmer, i tillegg til en birolle i dramaserien «White Collar». Her spilte hun mot Hollywood-yndling Matt Bomer.

I senere tid har hun vært med i «The Walking Dead», der hun spilte mot ektemannen Jeffrey Dean Morgan (55). Burton og Morgan giftet seg i 2019, og har to barn sammen.

EKSKONA: Chad Michael Murray og Sophia Bush hadde et kort ekteskap. Foto: AP Photo/Luis Martinez

Sophia Bush (39), kjent som Brooke Davis i «One Tree Hill», var i en kort periode gift med motskuespiller Chad Michael Murray. Ekteskapet tok slutt i de tidlige sesongen av One Tree Hill, men de to fortsatte å jobbe sammen i flere år.

I 2012 kapret hun en av hovedrollene i «Chicago P.D.» og der ble hun frem til 2017. Neste år kommer TV-serien «Good Sam», der Bush spiller rollen som Dr. Sam Griffith.

Når det gjelder privatlivet er Sophia Bush nylig forlovet med Grant Hughes. Hughes fridde på en tur til Italia i august, og både frieriet og ferien ble godt dokumentert i sosiale medier.

MED FRA START TIL SLUTT: Bethany Joy Lenz var med i alle sesongene av «One Tree Hill». Foto: O'Connor/AFF-USA.com

I «One Tree Hill» hadde Bethany Joy Lenz rollen som Haley James Scott, særlig sentral i serien som den ene halvdelen av ekteparet Scott - karakteren hennes var gift med basketballproffen Nathan Scott. I serien var de lykkelig gift, mens i virkeligheten tok kjærligheten slutt for Lenz. I 2012 annonserte hun at det var blitt slutt med ektemannen, som hun deler datteren Maria sammen med.

Lenz har ikke avslørt at hun er i nytt forhold siden den gang. Hun har for øvrig snakket høyt om sitt nære vennskap med «One Tree Hill»-skuespiller Paul Johansson, som spilte hennes svært dårlige likte svigerfar i serien.

I tillegg til å lage podkast med Burton og Bush, har Bethany Joy Lenz brukt de to siste årene på å skape julestemning. Først med julefilmen «Five Star Christmas» i 2020, og så med TV-filmen «An Unexpected Christmas» i år.

James Lafferty (36), som spilte basketballstjernen Nathan Scott, har som sin TV-kone Lenz vært i å se en rekke TV-produksjoner og filmer. Deriblant spilte han i skrekkfilmen «Oculus» i 2013.

James Lafferty (andre fra venstre), sammen med skuespillerne i Oculus. Foto: Larry Busacca

Fra 2018 og frem til i år har han hatt en av de største rollene i humorserien «Everyone Is Doing Great». På privaten er Lafferty nylig forlovet skuespilleren Alexandra Park.

Sammen med Lafferty finner man nok en «One Tree Hill»-skuespiller i serien «Everyone Is Doing Great».. Stephen Colletti (35), som hadde rollen som Chase Adams har en av hovedrollene.